Youtube devrim gibi bir özellik ile geliyor!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Youtube’de yenilikler bitmek tükenmek bilmiyor. Youtube geliştiricileri şimdide farklı bir geliştirmenin hesaplarını yapıyor.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Youtube’de yenilikler bitmek tükenmek bilmiyor. Youtube geliştiricileri şimdide farklı bir geliştirmenin hesaplarını yapıyor. Buna göre yapılan hesaplamalar kapsamında özellikle kullanıcıların rastgele videolar açabileceği bir tuş ekleniyor. Bu tuşun ise şuan test edilmeye başladığı görülüyor.

Popüler video izleme platformu olan Youtube adeta yeniliklere doymuyor. Son zamanlarda yapay zeka ile ismini duyuran Youtube, bu sefer kendi geliştirmesi ile gündeme geliyor. Çünkü platform rastgele farklı videolar açan bir geliştirmenin eşiğinde.

Bu tuş diğerlerinden çok farklı!

Görünüşe bakıldığında rastgele olarak karşımıza çıkan bu tuşta önemli olan nokta shots videoları olacak. Çünkü tuş rastgele short videoları çalıştıracak. İlginizi çekecek olan ve izlediğiniz videoları ise kayıt ederek onlara göre yeni önerilerde bulunacak.

Şuanda deneme aşamasında bulunan bu tuş anlık olarak az sayıdaki kullanıcıya sunuldu. Geri dönüşlere göre ise tüm dünyaya yavaş yavaş sunulmaya başlanacak. Özellikle Youtube platformunda çok fazla zaman geçiren kişilerin bu özelliği çok sevecekleri aşikar.