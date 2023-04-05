Youtube fenomeninin şakası silahlı saldırıyla bitti

İnsanları kışkırtmak için tuhaf davranışlar sergilediği videolar hazırlayan YouTube fenomeni bu kez şakasını Virginia banliyösündeki bir alışveriş merkezinde yapmak istedi.

Tanner Cook, Yerel TV kanalı WUSA'ya olayın nasıl yaşandığını anlattı.

Tatsız şakaya hedef olan 31 yaşındaki Alan Colie, silahını çekip Cook'u karnından vurdu.

O sırada arkadaşı yaşananları telefonuyla kaydediyordu.

İlk müdahale ekipleri genç fenomeni hastaneye getirdikten sonra ameliyat olmak zorunda kaldı.

Cook, "Ben basit bir şaka yapıyordum ve bu adam bunu pek iyi karşılamadı. Silahtan önce hiçbir şey söylemedi" dedi.

Bir yargıç, Cook'un vurulmasının ardından Colie'nin tutuklanmasına karar verdi.

Cook'un YouTube sayfasında, araç paylaşımlı servis sürücülerine kusuyormuş gibi davrandığı, işyeri tezgahının arkasına geçerek bir fast-food restoranı çalışanını sinirlendirdiği ve mağazalardaki insanları rahatsız ettiği klipler yer alıyor.

Bazen kliplerdeki insanlar dramatik tepkiler verecek şekilde kışkırtılıyor.

Bir videoda şaka yapılan bir adam kameraya koşarken, başka bir klipte bir mağaza müdürü polisi arıyor.

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05/04/2023 09:31