YouTube İş Ortağı Programı üye sayısı 2 milyonu geçti

YouTube İş Ortağı Programı, platformu birçok popüler video yayıncısı için elverişli ve çok para kazandıran bir işletme hâline getirmeye yardımcı oldu.

YouTube İş Ortağı Programına hak kazanmak isteyen içerik oluşturucuların, son 12 ayda kanallarında en az 1000 aboneye ve 4000 saat toplam izlenme süresine ihtiyaçları var. Reklamlar, abonelik ücretleri, bağışlar, canlı yayınlar ve YouTube Premium geliri yoluyla para kazanılabilir.

Şirket, taciz veya diğer sorunlu içeriklere yer veren kanallardan reklamların ne zaman kaldırılacağına karar vermekte sorunlar yaşadı. YouTube, uygun içerik oluşturucuların reklam gelirinden pay alırken, reklamverenler bir kanalın içeriğine karşı temkinli davranırlarsa reklamlarını çekme yoluna gidiyor.

YouTube ürün müdürü Neal Mohan konuyla ilgili olarak yayınlanan bir blog yazısında, 2020’de programa katılan yeni kanal sayısının 2019’a göre iki katından fazla arttığını ve altı haneli veya daha fazla gelir elde eden YouTube kanallarının sayısının yıldan yıla yüzde 35 arttığını söyledi.

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25/08/2021 19:20