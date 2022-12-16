YouTube kötü yorumları cezalandıracak!

Dünya çapındaki platformlar nefret dolu söylemleri engellemek için birçok çalışma yapıyor.



Ünlü video paylaşım sitesi YouTube, topluluk kurallarını ihlal eden kötü yorumlarla ilgili yakında yeni bir güncelleme duyurucak.

TechCrunch’ın haberine göre, şirket artık kötü kullanım amaçlı yorumları tespit ederek kaldıracak.

Ayrıca kullanıcıya topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir bildirim bırakacak.

Kullanıcı bildirime rağmen kötü niyetli yorumlara devam ederse bir "zaman aşımı" cezası alacak ve 24 saat boyunca başka yorumda bulunamayacak.

Kullanıcılar, yorumları kaldırıldığında dilerse geri bildirimde bulunabilir.

Ancak YouTube tarafından henüz geri bildirimlere yardımcı olup olunmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca güncellemenin şu anda sadece İngilizce içerikli nefret dolu söylemler için devreye gireceği ifade edildi.



Şirketin sadece 2022 yılının ilk yarısında 1,1 milyardan fazla spam yorumu kaldırdığı iddia ediliyor.

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16/12/2022 09:12