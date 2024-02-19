YouTube videosunda babasının kesik başını gösterdi: Terörle suçlanıyor

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Justin Mohn, 14 dakikalık bir video çekerek babasının kafasını bir çanta içinde sergilemiş ve insanları federal çalışanları öldürmeye çağırmıştı.

Videoyu YouTube'da "Mohn's Militia-Amerikalı Vatanseverler için Silahlanma Çağrısı" adıyla yayınlayan adam "Bu 20 yılı aşkın bir süredir federal hükümette çalışan babam Mike Mohn'un başı. O şimdi ülkesine ihanet eden bir hain olarak sonsuza kadar cehennemde" sözleriyle paylaşarak büyük bir şok etkisi yaratmıştı. 6 saate 20 bin kez izlenen video daha sonra platformdan kaldırılmıştı.

Justin Mohn'un videosunda, aşırı sağcı söylemler ve federal hükümeti hedef alan sert eleştiriler dikkat çekimişti. Biden yönetimini komünizmle suçlayan ve federal hükümetin Amerika'yı yok etmeye çalıştığını iddia eden Mohn, "vatanseverleri" şiddete teşvik eden sözler söylemişti.

Federal binaları hedef almayı planlıyormuş

Olay sonrası Mohn polis tarafından tutuklanmıştı. Mohn tutukladığında onunla birlikte, federal binaları hedef almayı planladığına dair kanıtlar içeren bir taşınır bellek de bulundu.

Polis, Mohn'un evinde babasının kafasını ve kan izleri olan bir bilgisayar bulduğunu açıkladı. Bu durum, Mohn hakkında, zihinsel dengesizliği veya radikal eğilimleri olabileceği düşüncelerine yol açtı.

Ayrıca videoda, intikam almak istediği bir yargıçtan bahsederek, adını verip adresini paylaşıyor ve diğer federal yargıçlara 100 bin dolarlık bir ödül vaat ediyor.

Mohn, "birinci derece cinayet, cesede kötü muamele, suç aleti bulundurma, üç terör suçu, iki ek suç aleti bulundurma ve birer soygun, ruhsatsız ateşli silah taşıma, yasa dışı yollardan hırsızlık, çalıntı mal alma, bir iletişim aracını suç amaçlı kullanma, terör tehdidi ve izinsiz girme" suçlamalarıyla karşı karşıya.