YouTube'a 170 milyon dolar ceza

FTC tarafından yapılan açıklamada, YouTube’un ait olduğu Google ile ceza konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Anlaşma, YouTube'un, reklamcılık yönlendirmeleri için çocukların davranışsal ve kullanıcı bilgilerini toplayarak Çevrimici Çocuk Gizlilik Koruma Yasası (COPPA) kurallarını ihlal etmesinden dolayı 170 milyon ceza ödemeyi kapsıyor. 20 yıllık federal yasa olan COPPA, özellikle internet şirketlerinin, ailelerin rızası olmadan 13 yaşından küçük çocukların kişisel bilgilerini toplamayı ve paylaşmayı yasaklıyor.

New York Başsavcılığı ofisinin de dahil olduğu anlaşma gereğince, Google, federal hükümete 136 milyon dolar, New York eyaletine de 34 milyon dolar ödeyecek. FTC, temmuz ayında da sosyal medya paylaşım sitesi Facebook’a kullanıcılarının bilgilerini izinsiz ve usulsuz toplamaktan ve kişisel bilgilerin gizliliğini ihlalden dolayı 5 milyar dolar ceza uygulamıştı. "Bu şirketler çocukları riske soktu ve güçlerini kötüye kullandı" New York Başsavcısı Letitia James, yaptığı açıklamada, "Google ve YouTube, reklam gelirleri için bilerek ve yasa dışı izlemeler yaparak küçük çocuklara yönelik reklamları sunmaya devam etti. Bu şirketler çocukları riske soktu ve güçlerini kötüye kullandı. Bu nedenle uygulamalarına büyük reformlar zorunluluğu getiriyor ve ABD tarihinde kişisel gizlilik üzerine en büyük ceza ödemesini sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Anlaşmaya göre YouTube, video içeriklerinin çocuklara yönelik olup olmadığını denetleyerek, çocuklara yönelik hedefli reklamcılığı önlemek için çocuk videoları yapımcılarına bir sinyal kullanması zorunluğu getirecek. Google da yaptığı açıklamada, platformdaki çocukların içeriğini proaktif olarak tanımlamak için makine öğrenme algoritmaları kullanacağını ve tüm çocuk içeriğinden toplanan verilerin bir çocuk izleyiciden geliyormuş gibi ele alınacağını belirtti.

Açıklamada, "Bu, veri toplamayı sınırlayacağımız ve yalnızca çocuklar için yapılan çalışmaları desteklemek için gerekli olanları kullanacağımız anlamına gelir. İçerikle ilgili kişiselleştirilmiş reklamları sunmayı da tamamen durduracağız." ifadesi kullanıldı. Federal yetkililer, söz konusu cezanın, Mattel ve Hasbro gibi büyük şirketler de dahil olmak üzere YouTube'daki tüm çocuk videoları yaratıcılarının stratejilerini değiştirebileceğini belirtiyor. "170 milyon dolar önemsiz bir ceza" Diğer yandan, FTC içinde 2'ye karşı 3 oyla kabul edilen Google’a verilen 170 milyon dolar ceza anlaşması, FCT içinde ret oyu veren üyeler ve tüketici haklarını koruma organizasyonları tarafından eleştirildi.

Anlaşmaya ret oyu veren FTC üyesi Rebecca Slaughter, 170 milyon dolarlık cezanın çocuk videoları konusunda diğer büyük şirketlere emsal teşkil edebileceğini ancak anlaşmanın YouTube'un içerik oluşturucular için yeni kurallarını fiilen uygulamasını zorlayan bir mekanizma içermediğini savundu. Anlaşmaya ret oyu veren diğer FTC üyesi Rohit Chopra da FTC’nin COPPA ihlali için şirket yöneticilerini sorumlu tutamayan zayıf bir anlaşmaya imza attığını iddia ederek, "Bu ceza Google için adeta küçük bir fiske, anlaşma hala şirketin kanunları ihlal ederek gelir sağlamasına izin veriyor." ifadelerini kullandı. YouTube hakkında FCT’ye şikayette bulunan tüketici grubundan biri olan Dijital Demokrasi Merkezi Genel Müdürü Jeff Chester da "Yalnızca 2018'de yaklaşık 137 milyar dolar kazanmış bir şirkete 170 milyon dolar gibi önemsiz bir para cezası, 'siyasi olarak güçlü bir şirketseniz, yasaları çiğnemeniz durumunda herhangi bir ciddi finansal sonuçtan korkmanıza gerek yok' mesajı verir." değerlendirmesinde bulundu. Google'a verilen 170 milyon dolar cezanın, şirketin 4 aylık reklam gelirinin yüzde 1'den daha azına tekabül ettiği kaydedildi.