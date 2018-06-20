YouTube'da yeni dönem başlıyor! Artık siteye girdiğiniz anda...

YouTube Premium yayın hayatına başlıyor. Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda, Meksika, Güney Kore, Avusturya, Kanada, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Norveç, Rusya, İspanya, İsveç ve İngiltere gibi ülkelerde kullanıma sunulan YouTube Premium, henüz çalışmıyor olsa da Türkiye sayfasını da açtı! Peki YouTube Premium nedir, ne işimize yarayacak?

YouTube Premium ve YouTube Music servisi, kullanıma sunuldu. Türkiye'de de sayfası açıldı ancak, açılan sayfada şu an için “kullanılamıyor” ifadesi mevcut. YouTube’un sunduğu Premium servisinin getirdiği en önemli özellik, reklamsız ve internetsiz kullanım desteği oldu. Premium aboneler, YouTube videolarını reklam gösterimi olmadan ve internetin olmadığı durumlarda da izleyebilecek. Videoları kaydet özelliği sayesinde, daha önceden indirilen videolar, internetin olmadığı yerlerde de izlenebilecek. İndirdiğiniz videolar 30 gün boyunca saklanabilir olacak.

YouTube kullanıcılarının en çok yakındığı konuların başında, arka planda oynatma desteği geliyor. Arka planda YouTube kullanma desteği, Premium abonelik ile mümkün olacak. Başka bir uygulamayı kullanırken veya ekran kapalı durumdayken, YouTube içerikleri kullanılabilir olacak.