YouTube'dan müzik dinleyenlere kötü haber

YouTube'a girip film izleyen ve özellikle de müzik dinleyenler için kötü bir haberimiz var. YouTube'da müzik dinlemek artık eskisi gibi olmayacak!

YouTube'da pek çok şarkıcının müziği ve albümleri yer alıyor ve kullanıcılar ücretsiz olarak bu müzikleri dinleyebiliyor. En azından şimdiye kadar durum böyleydi ama...

YouTube'daki müziklerin arasına giren reklamlar çoğalıyor yani bir bakıma müzik dinlemeye çalışanlar artık bunu pek 'yapamayacak'.

YouTube bilerek ve isteyerek reklamlarla canınızı sıkacak ve sizi tahrik etmeye çalışacak, eğer vazgeçmezseniz reklamlardan gelir sağlanacak, vazgeçip abone olursanız zaten para ödüyor olacaksınız.

Bu arada YouTube'u telefonundan izleyen herkesi ilgilendiren bir başka gelişme daha var. Dünya devi, YouTube'da video izleyen herkese bomba bir özellik sunmaya başladı.

YouTube kullananların en çok şikâyet ettiği noktalardan biri şüphesiz internet olmadan da YouTube'u kullanabilmek istemeleri, yıllardır internet olmaksızın YouTube'a bağlanmayı başaramayıp kotaları ağırlıklı olarak YouTube'un doldurması. Ancak YouTube'un hayata geçirdiği yeni uygulama, kullanıcıları büyük bir dertten kurtarıyor. Artık video izlerken internete bağlı olmak zorunda değilsiniz!

Kullanıcıların YouTube’dan video indirip daha sonra internete bağlı değilken bile izlemesine ve yanındakilerle paylaşmasına izin veren YouTube Go, Türkiye ile birlikte 130’u aşkın ülkede kullanıma sunuluyor.

YouTube Go, bağlantı durumu ne olursa olsun daha fazla erişimin yanı sıra veri kullanımı üzerinde de daha fazla kontrol imkânı sağlıyor. YouTube Go’da öne çıkan özellikler şöyle:

Sizin için önemli videolar:



Bölgenizde trend ve popüler olan videolar YouTube Go ana ekranında yer alır, böylelikle sizin çevrenizin ilgisini çekecek videoları keşfetme imkânı bulabilirsiniz.

Deneyiminizi kontrol edin:



YouTube Go’da bir video ile ilgili küçük resme tıklayarak ön izleme yapabilir, böylelikle ne hakkında olduğu konusunda daha fazla fikir edinip izleyip izlememe kararını önceden verebilirsiniz.

Daha sonra izlemek için cihazınıza indirebilir veya hemen izleyebilirsiniz. Ayrıca söz konusu videoyu izlerken ne kadar veri kullanacağınızı da seçmeniz mümkün.

Yakındakilerle video paylaşımı:



YouTube Go kullanırken videolarınızı yakınınızda bulunan aile üyeleri ve arkadaşlarınızla hiç veri kullanmadan paylaşabilirsiniz.

Yüksek kalitede izleme:



Kullanıcı geri bildirimlerinden yola çıkılarak yapılan değişikliklerle artık videoları indirmek, izlemek veya paylaşmak istediğinizde temel ve standart çözünürlüklerin yanı sıra Yüksek Kalite’yi de (HQ) tercih edebilirsiniz.

Sevdiğiniz güncel içerik



Kullanıcıların güncel video önerileri talebi doğrultusunda yapılan yeniliklerle, artık ana ekranda daha kişiselleştirilmiş içeriklere ulaşılabilecek.

Daha kolay paylaşım



Artık yakındakilerle paylaş özelliğine ana ekrandan daha da kolay ulaşılabiliyor. Ayrıca çok istenen tek seferde birden çok video paylaşma seçeneği de eklendi.

Peki YouTube Go uygulamasını herkes kullanabilecek mi? Ne zaman yayınlanıyor? Uygulama ücrete tabi mi?

YouTube Go bugünden itibaren telefonlara yüklenebilecek; henüz herkes erişemese de ilerleyen saat ve günlerde herkesin erişimine açılacak. Uygulama ücretsiz; iPhone ve Android cihazlarda kullanılabilecek.