YouTube'dan nasıl para kazanılır?

YouTube'da nasıl ödeme alınacağını öğrenmek, kendi kanalınızı açmak için nedeniniz olmayabilir, ancak bu platformdan kazanç sağlamak için fırsatların ne kadar bol olduğunu fark ettiğinizde bunlar size hoş bir sürpriz olabilir.

YouTube yıldızları, günümüzün kendi kendini yetiştirmiş ünlüleri sayılıyor; öğretmeye, eğlendirmeye, incelemeye ve “online ’da” mükemmel olmaya yönelik video içeriği oluşturarak izleyici kitlesi kazanmış kişiler...

Bu minik ekran ünlülerinin çoğu, her ne yapıyorlarsa sadece yapmak için, bir şeyler yaratmak ve kitlelerinin gözü önünde olabilmek için yapıyorlar.

YouTube'da nasıl ödeme alınacağını öğrenmek, kendi kanalınızı açmak için nedeniniz olmayabilir, ancak bu platformdan kazanç sağlamak için fırsatların ne kadar bol olduğunu fark ettiğinizde bunlar size hoş bir sürpriz olabilir.

Bir rehber niteliğindeki bu yazıda,

YouTube'dan nasıl para kazanacağınıza ilişkin stratejiler okuyacak

YouTube'dan ne kadar para kazanabileceğinizin yanıtını alacak

Diğer insanların YouTube'dan nasıl para kazandığını öğreneceksiniz…

YouTube'da en çok parayı kim kazanıyor?

Forbes'a göre, 2020'de YouTube'un en çok kazananları aşağıdaki listede yer alan bu 10 hesap oldu:

Ryan Kaji, 29,5 milyon dolar (41,7 milyon abone)

Bay Beast (Jimmy Donaldson), 24 milyon dolar (47.8 milyon abone)

Dude Perfect, 23 milyon dolar (57.5 milyon abone)

Rhett & Link, 20 milyon dolar (41,8 milyon abone)

Markiplier (Mark Fischbach), 19,5 milyon dolar (27,8 milyon abone)

Preston Arsement, 19 milyon dolar (33.4 milyon abone)

Nastya (Anastasia Radzinskaya) 18,5 milyon dolar (190,6 milyon abone)

Blippi (Stevin John), 17 milyon dolar (27,4 milyon abone)

David Dobrik, 15.5 milyon dolar (18 milyon abone)

Jeffree Star, 15 milyon dolar (16.9 milyon abone)

Bu liste, YouTube'da tıpkı bu “influencer”ların kazandığı gibi “nasıl” kazanacağınız konusunda aklınızda birçok soru işareti bırakabilir. Gelin bu sorulardan bazılarını inceleyelim...

YouTube'a sadece video yüklemek para kazandırır mı?

İçerik yaratıcılarına yükledikleri videolar için YouTube tarafından ödeme yapılmaz. Varsayılan koşullarda videolar parasallaştırılmaz. YouTube'dan ödeme alabilmek istiyorsanız, YouTube hesap ayarlarınızdan parasallaştırma seçeneğini etkinleştirmeniz gerekir. Orada, YouTube İş Ortağı Programı’na katılma veya videolarınızın YouTube Premium'da listelenmesini sağlama seçeneklerini göreceksiniz…

YouTube'dan nasıl para kazanılır?

Kazanılan milyonlarca doları ve aboneyi bir kenara bırakalım… Forbes listesinden edinilecek birkaç çıkarım var…

İlk olarak, YouTube kanalınızı nasıl açacağınızı ve nasıl para kazanacağınızı öğrenin.

Milyonlarca aboneniz olmasa bile YouTube kanalınızı (ya da kanallarınızı) paraya dönüştürebilirsiniz!

Kazanç potansiyeliniz yalnızca abonelerinizin ve görüntülemelerinizin sayısıyla değil, aynı zamanda oluşturduğunuz “etkileşim” miktarıyla, hitap ettiğiniz “nich”le ve keşfettiğiniz “gelir kanalları”yla da belirlenir.

Yine de bu, abone sayısının önemli olmadığı anlamına gelmiyor tabii...

Ayrıca, Youtube’da en çok gelir sağlayan 10 kişiden oluşan bu liste, kazanılan milyonlarca doların doğrudan YouTube'dan geldiği izlenimini verebilir, ancak aslında YouTube'dan para kazanmanın yolu bu değildir.

Aslında, bu kanalların her birinin kendi ticari dinamikleri vardır. Bu kanallar, kendi üretimlerini piyasaya sürmeden önce hedef kitlelerini tespit eder ve yaratırlar.

Pazarlama planınızda YouTube'dan para kazanma biçiminizi geliştirmek varsa, ilk adım herkes için aynıdır: Hedef kitlenizi net bir şekilde anlayın!

YouTube kitlenizi anlamak

YouTube'dan nasıl para kazanılacağını bilmek istiyorsanız, öncelikle bu parayı kimlerden kazandığınızı bilmeniz gerekir. Kendi hedef kitlenizi oluşturmak, yarattığınız içerikten çeşitli şekillerde para kazanabilmek için sizi avantajlı bir konuma getirir. Ancak, kitlenizin yapısını anlarsanız, aslında sahip olduğunuz fırsatlardan tam olarak yararlanabilirsiniz.

Yani, YouTube'da nasıl gelir sağlanacağını araştıran video içerik oluşturucuları için aranan strateji ortada:

Kanalınız ne kadar niche olursa, spesifik kitleleri hedefleyen markalarla çalışmak için o kadar iyi bir konumda olursunuz.

Sahip olduğunuz kitle YouTube kanalınızın kazanç potansiyelini ortaya çıkarabilir, tıpkı Instagram influencer’ları veya bloggerlarda olduğu gibi…

Ancak para kazanmanıza asıl yardımcı olan; yan gelir kaynakları ve işler aracılığıyla çok kanallı bir gelir akışının oluşturulmasıdır!

Neyse ki, para kazanmanın bazı yaratıcı yolları var. İşte YouTube'dan nasıl para kazanılacağına dair bazı fikirler:

YouTube İş Ortağı Programı’na katılmak

Ürün veya servis sunmak

Bir sonraki yaratıcı projeniz için kitle fonlaması yapmak

Kitlenizin içeriklerinizi "Fan Funding" (hayran fonlaması) yoluyla desteklemesine izin vermek

İçeriğinizin lisansını medyaya vermek

“Influencer” olarak markalarla çalışmak

Satış ortaklığı pazarlamacısı olmak (Affiliate Marketing)

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13/12/2021 16:15