YouTube'dan tıbbi dezenformasyon kararı

YouTube, tıbbi yanlış bilgilendirme politikasını geliştirme çabalarının bir parçası olarak kanser tedavileriyle ilgili yanlış iddiaları kaldırmaya başlayacağını duyurdu.



YouTube Sağlık Başkanı Dr. Garth Graham yayınladığı bir blog yazısında, güncellenen politika kapsamında YouTube'un zararlı veya etkisiz olduğu kanıtlanmış kanser tedavilerini tanıtan veya izleyicileri profesyonel tıbbi tedavi aramaktan caydıran içerikleri yasaklayacağını söyledi.



Ayrıca Graham, "Hastaların radyasyon tedavisi yerine C vitamini almaları gerektiği yönündeki yanıltıcı iddia gibi onaylanmış tedavinin yerine kanıtlanmamış tedavileri veya garantili bir tedavi olarak teşvik eden içerikleri ve sağlık yetkilileri tarafından özellikle zararlı kabul edilen tedavileri de kapsamaktadır." dedi.

YEME-İÇME BOZUKLUKLARINA TEŞVİK EDEN İÇERİKLERİ DE YASAKLIYOR



Güncelleme, YouTube'un son yıllarda tıbbi yanlış bilgilendirme politikasını oluşturmak için attığı birkaç adımdan sadece biri.

Bu politika aşılar ve kürtajla ilgili yanlış iddiaların yanı sıra yeme bozukluklarını teşvik eden veya yücelten içerikleri de yasaklıyor.



Graham, "Bir durumun, tedavinin veya maddenin tıbbi yanlış bilgilendirme politikalarımız kapsamında olup olmadığını belirlemek için, yüksek bir halk sağlığı riskiyle ilişkili olup olmadığını, dünyanın dört bir yanındaki sağlık yetkililerinin kamuya açık kılavuzlarını ve genel olarak yanlış bilgilendirmeye eğilimli olup olmadığını değerlendireceğiz" dedi.

DSÖ İLE ÇELİŞEN İÇERİKLER HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK

Graham, YouTube'un bu çerçeveye giren ve "yerel sağlık yetkilileri veya Dünya Sağlık Örgütü ile çelişen" içerikler hakkında işlem yapacağını da sözlerine ekledi.



Graham, kanser tedavisinin YouTube'un güncellenmiş tıbbi yanlış bilgilendirme çerçevesine uyduğunu çünkü hastalığın yüksek bir halk sağlığı riski oluşturduğunu ve sık sık yanlış bilgilendirmeye eğilimli bir konu olduğunu ve yerel ve küresel sağlık yetkililerinin güvenli kanser tedavileri konusunda istikrarlı bir fikir birliği olduğunu söyledi.



Ancak, pek çok sosyal medya politikasında olduğu gibi, asıl zorluk politikayı uygulamaya koymak değil, uygulatmaktır. YouTube, kanser tedavisiyle ilgili yanlış bilgilere yönelik kısıtlamaların Salı günü yürürlüğe gireceğini ve uygulamanın önümüzdeki haftalarda artacağını açıkladı. Şirket daha önce videoları ve içeriklerini incelemek için hem insan hem de otomatik moderasyon kullandığını söylemişti.



YouTube ayrıca Mayo Clinic ve diğer yetkili kaynaklardan kanserle ilgili içerikleri de tanıtmayı planlıyor.