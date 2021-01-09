YouTube'tan yeni telif politikası: O kanallar kapatılacak

YouTube, telif ihlalleri konusundaki kurallarını katılaştırdı. Yeni karara göre, 90 gün içerisinde 3 kez telif ihlali alan kanallar kapatılacak.

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09/01/2021

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YouTube'tan yeni telif politikası: O kanallar kapatılacak

ABD merkezli teknoloji şirketi Google'ın video servisi Google, yayıncıları yakından ilgilendiren bir karar aldı. 
  
Business Insider'da yer alan habere göre, YouTube telif ihlalleri konusundaki kurallarını katılaştırdığını duyurdu. 
  
Söz konusu açıklamaya göre, 90 gün içerisinde 3 kez ihlal uyarısı alan kanallar, platformdan tamamen kaldırılacak. 

09/01/2021 16:26
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TAGS: YouTube, telif politikası
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