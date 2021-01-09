YouTube'tan yeni telif politikası: O kanallar kapatılacak
YouTube, telif ihlalleri konusundaki kurallarını katılaştırdı. Yeni karara göre, 90 gün içerisinde 3 kez telif ihlali alan kanallar kapatılacak.
09/01/2021
ABD merkezli teknoloji şirketi Google'ın video servisi Google, yayıncıları yakından ilgilendiren bir karar aldı.
Business Insider'da yer alan habere göre, YouTube telif ihlalleri konusundaki kurallarını katılaştırdığını duyurdu.
Söz konusu açıklamaya göre, 90 gün içerisinde 3 kez ihlal uyarısı alan kanallar, platformdan tamamen kaldırılacak.