YouTube'u neden bıraktı? Danla Bilic ilk kez açıkladı

Sosyal medyanın en popüler fenomenlerinden biri olan Danla Bilic, gerek özel hayatı gerek paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Uzun süredir YouTube'a içerik üretmeyen ancak sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Danla Bilic, Hülya Avşar'ın programına konuk oldu.

"PARASINA DOYDUM"

Danla Bilic, YouTube'u neden bıraktığını şu sözlerle açıkladı:

"Keyif almamaya başladım. Youtube'a hiçbir içerik üretmiyorum. Parasına doydum. İlk baştaki enerjim de yok. Büyüdüm artık 30 oldum. Hâlâ ilk başladığım zamanlardaki enerjimi istiyorlar. O yok şu an. O zamanlar nasıl göründüğümle alakalı kaygılarım yoktu."

Ünlü isim, ilk videosunun ardından ailesinin tepkisini de "Ailem ilk başta 'Ne yapıyorsun?' dedi. Babam bir mesaj attı 'O kanalı hemen kapatıyorsun'. Babamın tek derdi okumamdı. İnat ettim. Bir süre sonra iş 'Aferin kızıma' döndü" sözleriyle anlattı.

"BİR HAFTADA ÜNLÜ OLDUM"

"Sonra Twitter kullanmaya başlıyorum" diyen Danla Bilic, "Dümdüz bir hesap. Arda denk geliyor böyle konsept var aklımda. Sonra bir hafta içerisinde beni kamera karşısına oturtuyorlar. İlk gün video 300 bin izlendi. Ben bir hafta içerisinde ünlü oldum" ifadelerini kullandı.

Estetik operasyonlarıyla da sık sık gündeme gelen Bilic, konuyla ilgili "Burnumu yaptırdım, orta yüz gerdirdim. Dudaklarım dolgu. Mide ameliyatım var. Ailem mide ameliyatını bilmiyordu" açıklamasında bulundu.