YouTube'un en çok para kazananı belli oldu!

Video paylaşım platformu YouTube'da en fazla para kazanan kişinin Ryan adında 8 yaşında bir çocuk olduğu açıklandı. Fenomen çocuğun yıllık geliri 22 milyon dolar.

Ryan adlı çocuk YouTuber, Ryan Toysreview adlı kanalında genellikle yeni aldığı oyuncakların videolarını paylaşıyor. Hemen her gün yeni bir video paylaşan Ryan'ın hesabı üzerinden elde edilen gelir ise yıllık 22 milyon dolar. Evet, 22 milyon dolar!

Küçük YouTuber Ryan, neden bu denli çok izlendiği sorusuna ise "Çünkü eğlenceliyim ve komiğim" şeklinde yanıt vermekle yetiniyor. Paylaşılan videoların toplam izlenme sayısı ise 26 milyara yaklaşırken, kanalın 17 milyondan fazla abonesi bulunuyor.

Şimdilik elde ettiği gelir ailesi tarafından ele alınmakta ancak reşit yaşa ulaştığı zaman kazanacağı tüm paralar adına açılacak olan hesaba aktarılacak. Açıkçası YouTube dünyasının en çok kazananı PewDiePie olarak biliniyordu.

Anlaşılan işler düşündüğümüzden de farklıymış. Ryan'ın kız kardeşleri de eğlencenin dışında değil. "Ryan'ın Ailesi Değerlendiriyor" (Ryan's Family Review) ismiyle kardeş bir kanal da aile tarafından yönetiliyor.

Kanalın marka değeri öylesine büyümüş durumda ki, Amerikan perakende devi Walmart, Ryan's World isimli bir kıyafet ve özel oyuncak serisi çıkarmaya başladı.