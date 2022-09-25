YouTube'un kullanıcılarını çok önemsemediği ortaya atıldı

Mozilla tarafından yapılan bu çalışmaya göre YouTube, kullanıcıların beğenmeme ya da spam düğmelerine basmasını önemsemiyor. Şirket, kullanıcıları istemediğini söylemesine rağmen benzer içerikleri onlara sunmaya devam ediyor.

Mozilla iki yıl önce bir tarayıcı uzantısı sunmuştu ve bu uzantı YouTube'un kullanıcı aramaları ve şikayetleri noktasında aslında ne kadar da tepkisiz kaldığını gözler önüne serdi.

Çalışmada 'kanalı bana önerme', demesine rağmen kullanıcılara yüzde 43 oranında benzer kanallar gösterilmeye devam edildi. Öte yandan kullanıcılar 'izlenme geçmişimden kaldır' düğmesine tıklamasına rağmen bu videoların yalnızca yüzde 29'u kaldırıldı.

Bir diğer yandan ise 'beğenmeme' ya da 'ilgilenmeme' seçeneklerini tıklamalarına rağmen kullanıcıların karşısına yüzde 11 ve yüzde 12 oranında videolar çıktı.

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25/09/2022 22:04