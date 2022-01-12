Yrd. Doç. Dr. Emiroğlu: Denktaş, tarihe mal olmuş bir lider

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Osman Emiroğlu Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın hayatının mücadele ile geçtiğini belirterek, yaşadığı sürece Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için görüşlerini sonuna kadar savunduğunu aktardı.

Denktaş’ın Kıbrıs Türkü’nün bağımsız ve uygarca yaşayabilmesi için her türlü zor koşulda hiç bir sorumluluktan kaçmadan çalıştığını kaydeden Emiroğlu, Denktaş’ın sadece Kıbrıs Türkü’ne değil aynı zamanda Türk dünyasına da yön veren ilkeleri ile tarihe mal olmuş bir lider olduğunu söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Emiroğlu, Denktaş’ın 27 Ocak 1924 tarihinde Baf kasabasında doğduğunu hatırlatarak, “İlk ve orta öğrenimini yatılı olarak İstanbul’da gördü. Arnavutköy Fevzi Ati Lisesi’nden mezun olduktan sonra adaya dönerek, 1941 yılında İngiliz Okulundan mezun oldu” şeklinde konuştu.

Denktaş’ın mezuniyeti sonrasında Dr. Fazıl Küçük’ün Halkın Sesi gazetesinde yazılar yazdığını dile getiren Emiroğlu, baba yadigârı mesleğinde okumak üzere 1944'te hukuk eğitimi için ise Londra’ya gittiğini ve 1947 yılında Lincoln Inn’den mezun olduğunu belirtti.

Emiroğlu, Denktaş’ın arkadaşları ile birlikte Kıbrıs tarihinin en karanlık dönemi olarak adlandırılan 1963-74 yılları arasında zorlu mücadelesini sürdürdüğüne dikkat çekerek, “Kendisi Anavatan Türkiye olmadan Kıbrıs Türkünün adada yaşam sürdürmesinin imkânsız olduğu tezini her platformda savundu. Ayrıca barış harekâtı ile Kıbrıs Türkü’nün kurtuluşunu sağlayan tarihsel süreçte en belirleyici faktörlerden biri oldu” ifadesini kullandı.

Denktaş’ın savunduğu ilkelerin Kıbrıs Türklerinin adada kalıcı olmaları ve barış içerisinde yaşamaları için vazgeçilmez değerler olduklarının zamanla anlaşıldığını kaydeden Emiroğlu, “Toplumların sahip oldukları hakları korumaları ile ilgili mücadelesinin ise sadece Türk dünyasında değil, tüm dünyaya örnek olduğunu dile getirdi.

Emiroğlu, Denktaş’ın yaşamı boyunca derin hoşgörüsü ve sevgi dolu kişiliğinin toplumla çok yakın ilişkiler kurabilmesini sağladığını da aktararak, “Ayrıca adanın doğasına olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getirdi ve bu duygusunu fotoğraf tutkusu ile de ölümsüzleştirdi. Ölümünün 10. Yılında kendisini saygıyla anıyoruz” dedi.

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12/01/2022 16:06