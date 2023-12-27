Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz: Üniversite iyi bir durumda değil

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde (DAÜ) bir hukuk fakültesi öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz'ün DAÜ'nün mevcut durumuyla ilgili endişelerini paylaştı ve değişim çağrısı yaptı. Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz, sosyal medya hesabından DAÜ'nün iyi bir durumda olmadığını belirtti. Gündüz, DAÜ-SEN'i işaret ederek "Bu iyi olmama halini öğretim elemanları lehine değiştirmek, herkesten önce Üniversite’nin büyük gücü DAÜ – SEN’in görevidir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Nurcan Gündüz'ün DAÜ-SEN başkanlığına aday olduğu öğrenildi.

Gündüz'ün yazısı şöyle:

"DAÜ’ye dair duygu ve düşünce taşıyan herkesin bildiği şeyleri tekrar söylemeye gerek duymuyorum. Üniversite iyi bir durumda değil, DAÜ’nün mevzuat gereği öyle kabul edilen edilmeyen öğretim elemanlarının da durumu iyi değil. Bu iyi olmama halini öğretim elemanları lehine değiştirmek, herkesten önce Üniversite’nin büyük gücü DAÜ – SEN’in görevidir.

DAÜ akademik personel sendikası olarak DAÜ – SEN’in, öğretim elemanlarının haklarını, kazanımlarını, geleceklerini her şeyden önemli kabul ederek, hukuk ve temel ilkeler çerçevesinde korumak için gereken güce sahip olduğunu düşünüyorum. DAÜ – SEN bu gücünü DAÜ akademisinden almaktadır. DAÜ öğretim elemanları, haklarını hukuk ve temel ilkeler çerçevesinde savunabilecek,kendinden korkmayan, çalıştığı ve orada üretmekten mutluluk duyduğu kurum için kararlar alınırken katkı koyan, kişisel ilişkilerin hiçbir kararda rol oynamadığı, yeni ve farklı bir anlayışla geleceğe umutla bakabilir.

İyi olmama halimiz sürerse, Üniversitemizdeki geleceğimize baktığımızda göreceğimiz karanlık moralleri daha da bozacak, çalışma ve üretme motivasyonunu tamamen ortadan kaldıracaktır.

Birlikte düşünerek, birlikte hissederek ve birlikte konuşup tartışarak, kılavuzumuz hukuk, haklar ve temel ilkeler olmak üzere harekete geçip Üniversitemizi umutlu, verimli günlere taşıyacak güce sahip olduğumuza inanıyorum.

Tüm bunları yapabilmek için ciddi bir değişim gerektiğinin de farkındayız. Değişim Grubu olarak biz, Üniversitemiz ve bizim için mücadele etmek gerektiğini düşünüyoruz. Aynı düşünce ve duyguları paylaşan tüm meslektaşlarımızla görüşlerimizi paylaşmak ve yola onların da desteğiyle çıkmak için bu umutlu çabayı yeniyılın ilk günlerinde olgunlaştırmak istediğimizi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum."