Yrd. Doç. Dr. Şahin Almanya’da DAÜ’yü Temsil Etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Politikalar Merkezi (DAÜ KPM) Araştırma Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Devrim Şahin, Almanya’nın Potsdam Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Yeni Bir Normal Tasarlamak” konulu Pan-Avrupa konferansına katılarak sunum yaptı.

“Uluslararası Toplum” panelinde “Uluslararası Hukukun Yeni Normale Uyarlanması” başlıklı makalesinin sunumunu gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. Şahin, günümüzün en önemli meselesinin, küresel hukuk sisteminin tüm zorluklarına rağmen acil olarak anayasallaştırılmasına duyulan ihtiyaç olduğunu savundu. Yrd. Doç. Dr. Şahin ulus ötesi demokrasiye geçişin zorluklarının üstesinden gelmek için, demokratik meşruiyete sahip bir yasal çerçeveye dayanan “artan” iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.



