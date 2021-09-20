Yrd. Doç. Dr. Turan Cavlan'dan Dünya Barış Günü açıklaması

UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Turan Cavlan “Bugün uluslararası ilişkilerde barış, savaşın ve şiddetin mümkün olduğunca önlenmesinden çok, ötelenmesi anlamında kullanılmaktadır”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Turan Cavlan 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında konuşarak “Savaş, neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir, öyleyse barışın da bir o kadar eski olduğu söylenebilir” ifadesini kullandı.

Barışın genellikle savaşın sona ermesi olarak anlaşıldığını ve bu durumun da barıştan uzaklaşılmasının temel nedeni olduğunu aktaran Cavlan, “Bugün uluslararası ilişkilerde barış, savaşın ve şiddetin mümkün olduğunca önlenmesinden çok, ötelenmesi anlamında kullanılmaktadır; barış, âdeta iki savaş arası dönem olarak görülmektedir” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Cavlan, geçen yüzyılda insanlığın iki büyük savaşa tanıklık ettiğini anımsatarak, “dünya üzerinde egemenlik kurmuş olan Avrupa ve Kuzey Amerika devletlerinin aralarındaki çıkar çatışmaları, geniş bir coğrafyada halkların acı çekmesine neden oldu. Dünya Barış Günü de 2001’den bu yana, 2. Büyük Savaş’ın sona ermesini anmak amacıyla 21 Eylül’de kutlanıyor” açıklamasında bulundu.

Bu kutlamaların filozof Immanuel Kant’ın ulaşılmasını neredeyse olanaksız bulduğu mutlak barışa vurgu yaptığını dile getiren Cavlan, fakat bu yönde herhangi bir adım atılmasını sağlamaktan uzak olduğunu da kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Cavlan, günümüz dünyasında silahsızlanmaya, yoksulluğu ve eşitsizliği ortadan kaldırmaya, daha adil ilişkiler kurmaya dair dikkate değer çabalar bulunmadığını belirterek, bu nedenle 21 Eylül’ün sembolik anlamını bir türlü aşamadığını da kaydetti.

Her yıl artan silah üretiminin, çıkar kavgalarının, uluslararası sömürünün, dünya kaynaklarının pervasızca tüketilmesinin, doğanın tahribinin, eşitsiz gelişimin ve temel insan ihtiyaçlarının karşılanamamasının bugünün dünyasının gerçek anlamda bir barıştan hiç olmadığı kadar uzak olduğunu gösterdiğini aktaran Cavlan, “Barış, eşitlik ve adalet gerektirir. Bu koşulların sağlanabildiği 21 Eylüllere kavuşabilmek dileğiyle” temennisinde bulundu.

Bu habere tepkiniz:



20/09/2021 08:23