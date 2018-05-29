Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı seçim takvimi uyarınca, aday olmak isteyenler başvurularını dün mesai saati bitimine kadar ilçe seçim kurullarına yapacak.Yerel seçim için 15 Mayıs’ta başlayan süreç devam ediyor.

Kıbrıs Türk halkı, dört yılda bir yapılan yerel seçim için 24 Haziran’da sandığa giderek 28 belediye başkanı, 280 belediye meclis üyesi, 237 muhtar ve 952 ihtiyar heyeti üyesini seçecek.

YSK, adayları bugün geçici olarak ilan edecek ve ilçe seçim kurulları da kendi ilçelerinde çıkacak adayları, ilçe seçim kurullarının kapılarına asmak suretiyle geçici olarak ilan edecek.

Adaylar 2 Haziran’da kesinleşecek ve 3 Haziran’da ilan edilecek. Aynı gün duvar ilanları için ilçe seçim kurullarında ad çekilerek sıra belirlenecek.

Oy pusulalarının düzenlenmesi ve BRT konuşmalarındaki sıra için ise 4 Haziran’da ad çekme işlemi yapılacak.

24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi için propaganda süreci 4 Haziran’da başlayacak.

Seçimler ile ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmaları 9 Haziran’dan sonra yayımlanamayacak.

Seçmenler 24 Haziran Pazar günü yerel yöneticileri belirlemek üzere sandığa gidecek, propaganda süresi ise oy vermeden bir gün önce yani 23 Haziran Cumartesi günü sona erecek.