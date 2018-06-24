YSK Başkanı Açıkladı: Seçim sonuçları 21.00'de

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, Şehit Tuncer İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Şefik, oyunu kullandıktan sonra basına yaptığı açıklamada “sakin bir seçim günü “ olduğunu, sadece bir gazete hakkında şikayet aldıklarını, bunun söz konusu gazetede bir adayın propagandasıyla ilgili olduğunu, konunun tezekkür edileceğini ve bilahare bilgi verileceğini söyledi.

Şefik, katılım oranlarının 10.30 itibarıyla Lefkoşa’da yüzde 10.15, Gazimağusa’da yüzde 16.52, Girne’de yüzde 11.6, Güzelyurt’ta yüzde 9.24, İskele’de yüzde 16.8, Lefke’de yüzde 9.45 olduğunu açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Şefik, gayri resmi belediye başkanlığı seçim sonuçlarının saat 21.00 sıralarında verilmeye başlanmasını, geriye kalanların ise sabah olmadan verilmesini beklediklerini ifade etti.