YSK Başkanı Şefik: Seçime katılım oranlarında bariz bir yükselme var

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, bir önceki genel seçime oranla seçime katılım oranlarında bariz bir yükselme olduğunu kaydetti.

Şefik sandıkların kapanmasının ardından basın mensuplarına kısa bir değerlendirme yaptı.

Seçime katılım oranlarının tam olarak hesaplanmasıyla, saat 17.00 itibarıyla verilen oranların, daha da artmış olacağını ifade eden Şefik, “Katılımın yüksek olması bize mutlu eder” dedi.

Birkaç cep telefonu vukuatı dışında bir sorun yaşanmadığını dile getiren Şefik, basının da yayın yasağına uyarak, buna saygı göstermelerini temenni etti.

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25/12/2022 18:28