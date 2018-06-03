YSK kendiliğinden kazanan adayları ilan etti
03/06/2018
Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde kesinleşen adayların sayısı, seçilmesi gereken kişi veya kişilerin sayısına eşit veya daha az olduğundan, aşağıdaki adayların değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 62. maddesi uyarınca seçilmiş olduklarını ilan etti.
LEFKOŞA İLÇESİ
KÖY İHTİYAR HEYETLERİ
1. ALAYKÖY – YILMAZKÖY
Muhtarlık Adayları
1. Mehmet Üçöz
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Oğuz Üçöz
2. Mehmet Ataş
3. Mustafa Şevki Hızal
4. Hatice Üçöz
2. DEĞİRMENLİK – BAŞPINAR MAHALLESİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Mustafa Köseoğlu
2. Mehmet Yazıcı
3. Tarık Kahraman
4. Yakup Suiçmez
3. DEĞİRMENLİK – BEYKÖY MAHALLESİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Mehmet Özkoç
2. Osman Güdül
3. Ömer Bolat
4. Mehmet Salih Bozkaya
4. DEĞİRMENLİK – CAMİALTI MAHALLESİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Nazmi Güler
2. Halit Yiğitce
3. Taceddin Özer
4. Galip Atilla Güneri
5. DEĞİRMENLİK – ÇUKUROVA
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Cemal Uluçay
2. Hasan Bulut
3. Mustafa Sofu
4. Hilmi Tuncay
6. DEĞİRMENLİK – DEMİRHAN
Muhtarlık Adayları
1. Cemil Şensoy
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Alican Demirer
2. Kasım Yargıcı
3. Ayşe Mantar
4. Mustafa Özgül
7. DEĞİRMENLİK – ERDEMLİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Hasan Öncüler
2. Hasan Yüzçelik
3. Yusuf Vuruşkan
8. DEĞİRMENLİK – MEHMETCİK MAHALLESİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Yakup Yıldız
2. Gürsel Emiroğulları
9. DEĞİRMENLİK – YİĞİTLER
Muhtarlık Adayları
1. Raşit Özsağlam
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Ali Özcanlı
2. Meseret Özsağlam
3. Hasan Gürtunç
4. Cemal Atilaoğulları
10. GÖNYELİ – GÖNYELİ MAHALLESİ
Muhtarlık Adayları
1. Ömer Menderes
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Sevilay Hacı
2. Mehmet Tatlıcı
3. Ferit Kabaali
4. Azmi Erkasap
11. LEFKOŞA – ARABAHMET MAHALLESİ
Muhtarlık Adayları
1. Ali Sarı
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Asuman Taşkınçay
2. Haluk Taşkınçay
12. LEFKOŞA – HAMİTKÖY
Muhtarlık Adayları
1. Feyzullah Raşit Bostancı
13. LEFKOŞA – KAFESLİ MAHALLESİ
Muhtarlık Adayları
1. Hüseyin Eminoğlu
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Ersin Eminoğlu
2. Keziban Eminoğlu
3. Mehmet Halil Kaplan
4. Sabit Gezer
14. LEFKOŞA – KIZILAY MAHALLESİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Esay Akbulut
2. Münevver Ruh
3. Sezel Güvener
4. Nesrin Güvener
15. LEFKOŞA – KUMSAL MAHALLESİ
Muhtarlık Adayları
1. Süleyman Güçlü
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Sezgin Güçlü
2. Zerin Soylukal
3. Taylan Altay
4. Sare Karacaoğlu
16. LEFKOŞA – KÜÇÜK KAYMAKLI MAHALLESİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Salih Çıdam
2. Refik Örü
3. Mehmet Cemal Özdoymuş
4. İbrahim Ekici
17. LEFKOŞA – MAHMUT PAŞA MAHALLESİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Yüksel Bebek
2. Yusuf Kapli
3. Ayhan Kurkmaz
4. Narinç Karabulut
18. LEFKOŞA – MARMARA MAHALLESİ
Muhtarlık Adayları
1. Ahmet Yürüker
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Erdal Ilıcan
2. Dervişe Yürüker
3. Mehmet Erdoğdu
4. İlker Karabina
19. LEFKOŞA – ORTAKÖY MAHALLESİ
Muhtarlık Adayları
1. Fayık Taşel
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Mehmet Uğur Gülsevener
2. Samiye Kilim
3. Selçuk Özhuy
4. Mustafa Kıllı
20. LEFKOŞA – SELİMİYE MAHALLESİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Mehmet Sayar
2. Şekip Gümüş
21. LEFKOŞA – TAŞKINKÖY MAHALLESİ
Muhtarlık Adayları
1. Derviş Dizliklioğlu
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Aysel Dizliklioğlu
2. Talat Ürer
3. Ali Yorgancıoğlu
4. Niyazi Berberoğlu
22. LEFKOŞA – YENİCAMİ MAHALLESİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Hasan Akkuş
2. Vahap Baysal
3. Adnan Getirmez
4. Mustafa Ası
GAZİMAĞUSA İLÇESİ
KÖY İHTİYAR HEYETLERİ
1. PİLE
Muhtarlık Adayları
1. Veysal Güden
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Arif Gündoğdu
2. Türkay Erçıka
3. Hasan Savaş Sakallı
4. Hasan Karagözlü
2. BEYARMUDU – KÖPRÜLÜ
Muhtarlık Adayları
1. Turgay Alıkan
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Kenan Giritli
2. Hüseyin Kadir Karamulla
3. Yılmaz Gökbulut
3. GAZİMAĞUSA – BAYKAL MAHALLESİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Ahmet Handan
2. Sevil Ersen
3. Ayşe Aşıkoğlu
4. Ali Özkoraltay
4. GAZİMAĞUSA – SAKARYA MAHALLESİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Zerin Sarp
2. Gizem Sarp Astan
3. Ahmet Efecan
4. Hüseyin Cambulat Canatan
5. GEÇİTKALE – ÇINARLI
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Arif Kuyucuoğlu
2. Fikri Şengünler
3. Serkan Poyrazlı
4. Latif Eraksan
6. GEÇİTKALE – GEÇİTKALE
Muhtarlık Adayları
1. Oğuz Güçeri
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Hüsnü Bezirganoğlu
2. Kasım Güçeri
3. Cemal Güçeri
4. Münevver Özükan
7. GEÇİTKALE – MALLIDAĞ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Tengül Basri
2. Aysu Basri
8. GEÇİTKALE – SÜTLÜCE
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Hüseyin Aksu
2. Halil Haşim
3. Soykan Çaltınoğlu
4. Savaş Kavaz
9. GEÇİTKALE – YAMAÇKÖY
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Fatma Fındık
2. Yunus Türk
3. Yusuf Karaahmet
4. Celal Türk
10. İNÖNÜ – DÖRTYOL
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Sultan Erel
2. Ahmet Beydilli
3. Kezban Atay
4. İsmail Alparslan
11. İNÖNÜ – İNÖNÜ
Muhtarlık Adayları
1. Ömer Efendi
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Semray Acaröz
2. Ayşe Uluerli
3. Kenan Kara
12. SERDARLI – ERGENEKON
Muhtarlık Adayları
1. Özgür Tepeli
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Yeter Semaay
2. Ahmet Türkeş Kandır
3. Mustafa Kandır
4. Süleyman Kutlu
13. SERDARLI – GÖNENDERE
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. İsmet Paşa Pehlivan
2. Canan Çorba
3. Aysu Öyçüm
4. İsmail Kulle
14. SERDARLI – TİRMEN
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Bülent Erik
2. Ahmet Sağır
3. Kadir Güven
15. TATLISU – AKTUNÇ MAHALLESİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Ramazan Yıldız
2. İslam Karataş
3. Hüseyin Açıkgöz
4. Mehmet Yıldız
16. TATLISU – KÜÇÜK ERENKÖY MAHALLESİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Özden Bütüner
2. Yıldan Kayım
3. Hüsamettin Aktürk
4. Ramazan Yavşan
17. YENİ BOĞAZİÇİ – MORMENEKŞE
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Hanım Alman
2. Esat Bıyıklıgil
3. İlkay Erdoğuş
4. Sıdıka Ergazi
18. YENİ BOĞAZİÇİ – ŞEHİTLER
Muhtarlık Adayları
1. Olsan Karabardak
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Güner Taykan
2. Kasım Ereş
3. Mehmet Ereş
4. Ergür Çetiner
19. YENİ BOĞAZİÇİ – YILDIRIM
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Sonuç Uzun
2. Hüseyin Bozkanlı
3. Osman Uzun
GİRNE İLÇESİ
KÖY İHTİYAR HEYETLERİ
1. ALSANCAK – ÇAĞLAYAN MAHALLESİ
Muhtarlık Adayı
1. Nureddin Salcı
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Salih Palabıyık
2. Ahmet Yurt
3. Ahmet Salcı
4. Kemal Mertkol
2. ALSANCAK – ILGAZ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Bilhan Kaya
2. Nahide Kuvvet
3. Hanife Kuvvet
3. ALSANCAK – MALATYA/İNCESU
Muhtarlık Adayı
1. Zehra Beydola
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Halit İşçi
2. Ertan Borat
3. Gülhanım Öcal
4. Fatma Karabulut
4. DİKMEN – AĞIRDAĞ
Muhtarlık Adayı
1. Hasan Oktay Piro
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Özkay Ertayfur
2. Ali Kani Sucuoğlu
3. Ali Dayı
4. Ömer Sertsöz
5. DİKMEN – AKÇİÇEK
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Elmaziye Tosbıyık
2. Ece Kinsiz
6. DİKMEN – DAĞYOLU
Muhtarlık Adayı
1. Mustafa Arap
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Şükrü Bozoğlu
2. Ali Durakoğlu
3. Cemal Tombul
4. Mustafa Sessiz
7. DİKMEN – GÖÇERİ
Muhtarlık Adayı
1. Mustafa Göçerili
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Metin Yalınkaya
2. Yakup Sümer Arseven
3. Murat Güzoğlu
4. Altan Kanat
8. DİKMEN – GÜNGÖR
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Cengiz Han Başsın
2. Safiye Fener
3. Muhsine Yıldırım
4. Pınar Demirtaş
9. DİKMEN – KÖMÜRCÜ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. İsmet Akdeniz
2. Çınar Öztürk
3. Zühre İzmirli
10. DİKMEN – ŞİRİNEVLER
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Mehmet Amca
2. Cemal Manga
3. Hüseyin Özeralp
11. DİKMEN – YUKARI DİKMEN MAHALLESİ
Muhtarlık Adayı
1. Hüseyin Barbet
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Nejla Barbet
2. Ali Gülakdeniz
3. Şevket Duyar
4. Sevilay Duyar
12. ESENTEPE – BAHÇELİ
Muhtarlık Adaylı
1. Cafer Akbaş
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Şeref Gül
2. İlyas Bulut
3. Aykut Gençtürk
4. Ali Okan Şengül
13. ESENTEPE – BEŞPARMAK
Muhtarlık Adayı
1. Hüseyin Günaltın
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Ahmet Öztekin
2. Elvahit Yurteri
3. Cihan Günaltın
4. Levent Günaltın
14. GİRNE – AŞAĞI GİRNE MAHALLESİ
Muhtarlık Adayı
1. Serdar Özbekoğlu
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Gönül Yavşan
2. Erkan Dede
3. Selen Özbekoğlu
15. GİRNE – EDREMİT
Muhtarlık Adayı
1. Hasan Gülbal
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Salih Gülbal
2. Türkan Hızır
3. Naile Gülbal
16. GİRNE – KARAKUM MAHALLESİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Hasan Arkan
2. Tahir Aker
3. Adem Şafak
17. GİRNE – KARAMAN MAHALLESİ
Muhtarlık Adayı
1. Saadet Cibo
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Işık Cibo
2. Hilal Şenol
18. GİRNE – ZEYTİNLİK KESİMİ MAHALLESİ
Muhtarlık Adayı
1. Esat Atış
19. GİRNE – ZEYTİNLİK KÖY MAHALLESİ
Muhtarlık Adayı
1. Ümit Hıdırer
20. LAPTA – ADATEPE MAHALLESİ
Muhtarlık Adayı
1. Ümit Kardeşler
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Hasan Bal
2. Zühre Türkmen
21. LAPTA – ALEMDAĞ
Muhtarlık Adayı
1. Ömer Tabur
22. LAPTA – HİSARKÖY
Muhtarlık Adayı
1. Canpolat Şemi
23. LAPTA – KAYALAR
Muhtarlık Adayı
1. Mürsel Kurt
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Sabri Daldal
2. Gürsel Karadaş
3. Gülcan Çağlayan
4. Nurettin Öztürk
25. LAPTA – KOCATEPE MAHALLESİ
Muhtarlık Adayı
1. Mehmet Ali Ellidört
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Rüstem Sucuoğlu
2. Tijen Ellidört
3. Hamit Günece
25. LAPTA – TÜRK MAHALLESİ
Muhtarlık Adayı
1. İbrahim Sessiz
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Mehmet Sessiz
2. Filiz Ekinci
3. Behiye Şengül Sessiz
26. LAPTA – YAVUZ MAHALLESİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Hediye Gülerman
2. Hüseyin Gülerman
3. Cihan Fotalı
GÜZELYURT İLÇESİ
KÖY İHTİYAR HEYETLERİ
1. GÜZELYURT – İSMET PAŞA MAHALLESİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Mehmet Davutoğlu
2. Bülent Kibar
3 Özdoğan Aydınlı
4 Hüseyin Eğitmen
2. GÜZELYURT – KALKANLI
Muhtarlık Adayları
1. Kemal Kısaoğlu
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Alper Serin
2. Nesime Askaya Direkci
3. Alev İzdağ
4. Kağan Kovancı
3. GÜZELYURT- LALA MUSTAFA PAŞA MAHALLESİ
Muhtarlık Adayları
1. Aygül Benekli
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Emriye Dorunay
2. Fergül Tatlıses
3. Salih Benekli
4. Polat Korşan
4. GÜZELYURT – ŞAHİNLER
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Arzu Noroğlu
2. Hasan Dayıcık
3. Havva Yurdal
4. Serhan Gence
5. GÜZELYURT – YUKARI BOSTANCI
Muhtarlık Adayları
1. Cemal Yabaner
6. GÜZELYURT – YUVACIK
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Nurten Emiroğlu
2. Adem Çıkıkcıoğlu
3. Neşe Cenksoy
4. Nejla Özetem
İSKELE İLÇESİ
KÖY İHTİYAR HEYETLERİ
1. BÜYÜKKONUK-BÜYÜKKONUK
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Fatma Kavaz
2. Tayfun Usbahalı
3. Mustafa Aşut
4. Ali Milli
2. BÜYÜKKONUK-KİLİTKAYA
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Kamil Kömürcügil
2. İsmail Yahat
3. Haşim Kömürcügil
4. Ayhan Akmergiz
3. BÜYÜKKONUK-MERSİNLİK
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Aziz Aydinci
2. Yusuf Kalem
3. İslam Dursun
4. Güler Mazlum
4. BÜYÜKKONUK-SAZLIKÖY
Muhtarlık Adayları
1. Güneş Barışsal
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Mehmet Çoban
2. Ümit Hadımcı
3. Derya Ürüncüoğlu
5. BÜYÜKKONUK-YEDİKONUK
Muhtarlık Adayları
1. Davut Sevindik
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Mustafa Bulduk
2. Gökhan Morkaya
3. Cebrail Akıllıoğlu
4. Meyti Ateş
6. BÜYÜKKONUK-ZEYBEKKÖY
Muhtarlık Adayları
1. Yücel Çavuş
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Ali Çavuş
2. Mehmet Çavuş
7. DİPKARPAZ-ERSİN PAŞA MAHALLESİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Selami Bayramoğlu
DİPKARPAZ-KALEBURNU
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Meryem Kulucan
2. Behçet Pekri
3. Cengiz Soybir
4. Kemal Kulucan
8. DİPKARPAZ-POLAT PAŞA MAHALLESİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Şükür Güreş
2. Sedat Tanışman
3. Leyla Gül Gülduran
4. İbrahim Dağ
9. DİPKARPAZ-SANCAR PAŞA MAHALLESİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Mimar Dağ
10 İSKELE -AĞILLAR
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. İzzet Aylanç
2. Sami Şengünler
3. Mustafa Memiş
11. İSKELE -ALTINOVA
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Salih Sunal
2. Ergun Barani
3. Hüseyin Sağlar
4. Ozan Tilki
12. İSKELE-BOĞAZ MAHALLESİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Mustafa Şen
2. Alper Altay Babutsalı
3. Kamil Paşa
4. Canan Sorgün
13. İSKELE-BOĞAZTEPE MAHALLESİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Mustafa Şener
2. Emine Zorali
3. Mehmet Fadıl Gül
4. Okşan Güllü
14. İSKELE – İSKELE MERKEZ MAHALLESİ
Muhtarlık Adayları
1. Sermet Nereli
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Aysan Abdurrahmanoğlu
2. Meryem Cevizli
3. Dilek Kurtoğlu
4. Fergün Nereli
15. İSKELE-KURTULUŞ
Muhtarlık Adayları
1. Yakup Aksüt
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Hasan Karagil
2. Ali Aksüt
3. Meryem Zabitler
4. Erdinç Kırıkkale
16. İSKELE-KUZUCUK
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Emine Erdönmez
2. Barış Bereketligil
3. İbrahim Saldun
4. Kemal Yaşar Hordan
17. İSKELE-ÖTÜKEN
Muhtarlık Adayları
1. Turgut Özyöre
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Hüseyin Bolel
2. Halil Keten
3. Murat Buram
4. Mehmet Arkoç
18. İSKELE-SINIRÜSTÜ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Ahmet Sadıkel
2. Amber Ekenleroğlu
3. Fikret Akan
4. Çayan Bulli
19. İSKELE-YARKÖY
Muhtarlık Adayları
1. Şerif Dolu
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Ceyhan Şen
2. Fatma Turan
3. Ümit Dolu
4. Zafer Demir
20. MEHMETCİK-ÇAYIROVA
Muhtarlık Adayları
1. Salih Dalınç
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Ahmet Ercüment
2. Hasan Oykun
3. Halil Türen
4. Niyazi Dalınç
21. MEHMETCİK-PAMUKLU
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Hüseyin Köksal
2. Ali Kehan
3. Gülseren Bilen
4. Mehmet Hasöz
22. YENİ ERENKÖY-ADAÇAY
Muhtarlık Adayları
1. Ferdi Yılmaz
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Canan Yazıcı
2. Özlem Nur Yılmaz
3. Ömer Korkmazer
4. Ali Rıza Kılıç
23. YENİ ERENKÖY- ESENKÖY
Muhtarlık Adayları
1. Levent Mihmat
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Mehmet Katırcı
2. Soner Mihmat
3. Abdullah Coşkun
4. Mehmet Mihmat
24 YENİ ERENKÖY-KURUOVA
Muhtarlık Adayları
1. Osman Gül
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Ertan Refik
2. Yaşar Kara
3. Mustafa Yakuş
4. Mustafa Kara
LEFKE İLÇESİ
KÖY İHTİYAR HEYETLERİ
1. LEFKE- BAĞLIKÖY
Muhtarlık Adayları
1. Coşkun Ersev
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Tekin Selkar
2. Hasan Ersev
3. Erdal Tahsildaroğulları
4. Arzu Ersev
2. LEFKE- DENİZLİ MAHALLESİ
Muhtarlık Adayları
1. Salih Felek
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Kamuran Özreçberoğlu
2. Yılmaz Koroğlu
3. Ömer Saraç
4. Öznur İnanır
3. LEFKE- GEMİKONAĞI
Muhtarlık Adayları
1. Ahmet Ced
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Sensevil Ced
2. Kemal Zaim
4. LEFKE – LEFKE
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Raif Özkan Yıltanlılar
2. Abdulkerem Sağlam
3. Nuran Özersoy
4. Mesut Akkoyun
5. LEFKE – TAŞPINAR
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Mehmet Emin Karadayı
2. Hüseyin Yılmaz Tamer
3. Mustafa Kemal Lord
4. Hasan Derin
6. LEFKE – YEDİDALGA
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Hatice Sevindi
2. Nevin Ertarkan
3. Gürhan Atalar
4. Necat Özemre
7. LEFKE- YEŞİLIRMAK
Muhtarlık Adayları
1. İsmet Özpolat
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1. Halil Gelengül
2. Gökhan Canveren
3. Uğur Kan
4. Osman Kazali