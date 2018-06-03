YSK kendiliğinden kazanan adayları ilan etti

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde kesinleşen adayların sayısı, seçilmesi gereken kişi veya kişilerin sayısına eşit veya daha az olduğundan, aşağıdaki adayların değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 62. maddesi uyarınca seçilmiş olduklarını ilan etti.

LEFKOŞA İLÇESİ

KÖY İHTİYAR HEYETLERİ

1. ALAYKÖY – YILMAZKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Mehmet Üçöz

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Oğuz Üçöz

2. Mehmet Ataş

3. Mustafa Şevki Hızal

4. Hatice Üçöz

2. DEĞİRMENLİK – BAŞPINAR MAHALLESİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mustafa Köseoğlu

2. Mehmet Yazıcı

3. Tarık Kahraman

4. Yakup Suiçmez

3. DEĞİRMENLİK – BEYKÖY MAHALLESİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Özkoç

2. Osman Güdül

3. Ömer Bolat

4. Mehmet Salih Bozkaya

4. DEĞİRMENLİK – CAMİALTI MAHALLESİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Nazmi Güler

2. Halit Yiğitce

3. Taceddin Özer

4. Galip Atilla Güneri

5. DEĞİRMENLİK – ÇUKUROVA

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Cemal Uluçay

2. Hasan Bulut

3. Mustafa Sofu

4. Hilmi Tuncay

6. DEĞİRMENLİK – DEMİRHAN

Muhtarlık Adayları

1. Cemil Şensoy

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Alican Demirer

2. Kasım Yargıcı

3. Ayşe Mantar

4. Mustafa Özgül

7. DEĞİRMENLİK – ERDEMLİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hasan Öncüler

2. Hasan Yüzçelik

3. Yusuf Vuruşkan

8. DEĞİRMENLİK – MEHMETCİK MAHALLESİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Yakup Yıldız

2. Gürsel Emiroğulları

9. DEĞİRMENLİK – YİĞİTLER

Muhtarlık Adayları

1. Raşit Özsağlam

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ali Özcanlı

2. Meseret Özsağlam

3. Hasan Gürtunç

4. Cemal Atilaoğulları

10. GÖNYELİ – GÖNYELİ MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Ömer Menderes

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Sevilay Hacı

2. Mehmet Tatlıcı

3. Ferit Kabaali

4. Azmi Erkasap

11. LEFKOŞA – ARABAHMET MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Ali Sarı

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Asuman Taşkınçay

2. Haluk Taşkınçay

12. LEFKOŞA – HAMİTKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Feyzullah Raşit Bostancı

13. LEFKOŞA – KAFESLİ MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Hüseyin Eminoğlu

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ersin Eminoğlu

2. Keziban Eminoğlu

3. Mehmet Halil Kaplan

4. Sabit Gezer

14. LEFKOŞA – KIZILAY MAHALLESİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Esay Akbulut

2. Münevver Ruh

3. Sezel Güvener

4. Nesrin Güvener

15. LEFKOŞA – KUMSAL MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Süleyman Güçlü

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Sezgin Güçlü

2. Zerin Soylukal

3. Taylan Altay

4. Sare Karacaoğlu

16. LEFKOŞA – KÜÇÜK KAYMAKLI MAHALLESİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Salih Çıdam

2. Refik Örü

3. Mehmet Cemal Özdoymuş

4. İbrahim Ekici

17. LEFKOŞA – MAHMUT PAŞA MAHALLESİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Yüksel Bebek

2. Yusuf Kapli

3. Ayhan Kurkmaz

4. Narinç Karabulut

18. LEFKOŞA – MARMARA MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Ahmet Yürüker

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Erdal Ilıcan

2. Dervişe Yürüker

3. Mehmet Erdoğdu

4. İlker Karabina

19. LEFKOŞA – ORTAKÖY MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Fayık Taşel

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Uğur Gülsevener

2. Samiye Kilim

3. Selçuk Özhuy

4. Mustafa Kıllı

20. LEFKOŞA – SELİMİYE MAHALLESİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Sayar

2. Şekip Gümüş

21. LEFKOŞA – TAŞKINKÖY MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Derviş Dizliklioğlu

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Aysel Dizliklioğlu

2. Talat Ürer

3. Ali Yorgancıoğlu

4. Niyazi Berberoğlu

22. LEFKOŞA – YENİCAMİ MAHALLESİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hasan Akkuş

2. Vahap Baysal

3. Adnan Getirmez

4. Mustafa Ası

GAZİMAĞUSA İLÇESİ

KÖY İHTİYAR HEYETLERİ

1. PİLE

Muhtarlık Adayları

1. Veysal Güden

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Arif Gündoğdu

2. Türkay Erçıka

3. Hasan Savaş Sakallı

4. Hasan Karagözlü

2. BEYARMUDU – KÖPRÜLÜ

Muhtarlık Adayları

1. Turgay Alıkan

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Kenan Giritli

2. Hüseyin Kadir Karamulla

3. Yılmaz Gökbulut

3. GAZİMAĞUSA – BAYKAL MAHALLESİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ahmet Handan

2. Sevil Ersen

3. Ayşe Aşıkoğlu

4. Ali Özkoraltay

4. GAZİMAĞUSA – SAKARYA MAHALLESİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Zerin Sarp

2. Gizem Sarp Astan

3. Ahmet Efecan

4. Hüseyin Cambulat Canatan

5. GEÇİTKALE – ÇINARLI

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Arif Kuyucuoğlu

2. Fikri Şengünler

3. Serkan Poyrazlı

4. Latif Eraksan

6. GEÇİTKALE – GEÇİTKALE

Muhtarlık Adayları

1. Oğuz Güçeri

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hüsnü Bezirganoğlu

2. Kasım Güçeri

3. Cemal Güçeri

4. Münevver Özükan

7. GEÇİTKALE – MALLIDAĞ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Tengül Basri

2. Aysu Basri

8. GEÇİTKALE – SÜTLÜCE

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hüseyin Aksu

2. Halil Haşim

3. Soykan Çaltınoğlu

4. Savaş Kavaz

9. GEÇİTKALE – YAMAÇKÖY

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Fatma Fındık

2. Yunus Türk

3. Yusuf Karaahmet

4. Celal Türk

10. İNÖNÜ – DÖRTYOL

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Sultan Erel

2. Ahmet Beydilli

3. Kezban Atay

4. İsmail Alparslan

11. İNÖNÜ – İNÖNÜ

Muhtarlık Adayları

1. Ömer Efendi

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Semray Acaröz

2. Ayşe Uluerli

3. Kenan Kara

12. SERDARLI – ERGENEKON

Muhtarlık Adayları

1. Özgür Tepeli

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Yeter Semaay

2. Ahmet Türkeş Kandır

3. Mustafa Kandır

4. Süleyman Kutlu

13. SERDARLI – GÖNENDERE

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. İsmet Paşa Pehlivan

2. Canan Çorba

3. Aysu Öyçüm

4. İsmail Kulle

14. SERDARLI – TİRMEN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Bülent Erik

2. Ahmet Sağır

3. Kadir Güven

15. TATLISU – AKTUNÇ MAHALLESİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ramazan Yıldız

2. İslam Karataş

3. Hüseyin Açıkgöz

4. Mehmet Yıldız

16. TATLISU – KÜÇÜK ERENKÖY MAHALLESİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Özden Bütüner

2. Yıldan Kayım

3. Hüsamettin Aktürk

4. Ramazan Yavşan

17. YENİ BOĞAZİÇİ – MORMENEKŞE

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hanım Alman

2. Esat Bıyıklıgil

3. İlkay Erdoğuş

4. Sıdıka Ergazi

18. YENİ BOĞAZİÇİ – ŞEHİTLER

Muhtarlık Adayları

1. Olsan Karabardak

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Güner Taykan

2. Kasım Ereş

3. Mehmet Ereş

4. Ergür Çetiner

19. YENİ BOĞAZİÇİ – YILDIRIM

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Sonuç Uzun

2. Hüseyin Bozkanlı

3. Osman Uzun

GİRNE İLÇESİ

KÖY İHTİYAR HEYETLERİ

1. ALSANCAK – ÇAĞLAYAN MAHALLESİ

Muhtarlık Adayı

1. Nureddin Salcı

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Salih Palabıyık

2. Ahmet Yurt

3. Ahmet Salcı

4. Kemal Mertkol

2. ALSANCAK – ILGAZ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Bilhan Kaya

2. Nahide Kuvvet

3. Hanife Kuvvet

3. ALSANCAK – MALATYA/İNCESU

Muhtarlık Adayı

1. Zehra Beydola

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Halit İşçi

2. Ertan Borat

3. Gülhanım Öcal

4. Fatma Karabulut

4. DİKMEN – AĞIRDAĞ

Muhtarlık Adayı

1. Hasan Oktay Piro

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Özkay Ertayfur

2. Ali Kani Sucuoğlu

3. Ali Dayı

4. Ömer Sertsöz

5. DİKMEN – AKÇİÇEK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Elmaziye Tosbıyık

2. Ece Kinsiz

6. DİKMEN – DAĞYOLU

Muhtarlık Adayı

1. Mustafa Arap

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Şükrü Bozoğlu

2. Ali Durakoğlu

3. Cemal Tombul

4. Mustafa Sessiz

7. DİKMEN – GÖÇERİ

Muhtarlık Adayı

1. Mustafa Göçerili

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Metin Yalınkaya

2. Yakup Sümer Arseven

3. Murat Güzoğlu

4. Altan Kanat

8. DİKMEN – GÜNGÖR

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Cengiz Han Başsın

2. Safiye Fener

3. Muhsine Yıldırım

4. Pınar Demirtaş

9. DİKMEN – KÖMÜRCÜ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. İsmet Akdeniz

2. Çınar Öztürk

3. Zühre İzmirli

10. DİKMEN – ŞİRİNEVLER

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Amca

2. Cemal Manga

3. Hüseyin Özeralp

11. DİKMEN – YUKARI DİKMEN MAHALLESİ

Muhtarlık Adayı

1. Hüseyin Barbet

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Nejla Barbet

2. Ali Gülakdeniz

3. Şevket Duyar

4. Sevilay Duyar

12. ESENTEPE – BAHÇELİ

Muhtarlık Adaylı

1. Cafer Akbaş

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Şeref Gül

2. İlyas Bulut

3. Aykut Gençtürk

4. Ali Okan Şengül

13. ESENTEPE – BEŞPARMAK

Muhtarlık Adayı

1. Hüseyin Günaltın

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ahmet Öztekin

2. Elvahit Yurteri

3. Cihan Günaltın

4. Levent Günaltın

14. GİRNE – AŞAĞI GİRNE MAHALLESİ

Muhtarlık Adayı

1. Serdar Özbekoğlu

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Gönül Yavşan

2. Erkan Dede

3. Selen Özbekoğlu

15. GİRNE – EDREMİT

Muhtarlık Adayı

1. Hasan Gülbal

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Salih Gülbal

2. Türkan Hızır

3. Naile Gülbal

16. GİRNE – KARAKUM MAHALLESİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hasan Arkan

2. Tahir Aker

3. Adem Şafak

17. GİRNE – KARAMAN MAHALLESİ

Muhtarlık Adayı

1. Saadet Cibo

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Işık Cibo

2. Hilal Şenol

18. GİRNE – ZEYTİNLİK KESİMİ MAHALLESİ

Muhtarlık Adayı

1. Esat Atış

19. GİRNE – ZEYTİNLİK KÖY MAHALLESİ

Muhtarlık Adayı

1. Ümit Hıdırer

20. LAPTA – ADATEPE MAHALLESİ

Muhtarlık Adayı

1. Ümit Kardeşler

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hasan Bal

2. Zühre Türkmen

21. LAPTA – ALEMDAĞ

Muhtarlık Adayı

1. Ömer Tabur

22. LAPTA – HİSARKÖY

Muhtarlık Adayı

1. Canpolat Şemi

23. LAPTA – KAYALAR

Muhtarlık Adayı

1. Mürsel Kurt

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Sabri Daldal

2. Gürsel Karadaş

3. Gülcan Çağlayan

4. Nurettin Öztürk

25. LAPTA – KOCATEPE MAHALLESİ

Muhtarlık Adayı

1. Mehmet Ali Ellidört

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Rüstem Sucuoğlu

2. Tijen Ellidört

3. Hamit Günece

25. LAPTA – TÜRK MAHALLESİ

Muhtarlık Adayı

1. İbrahim Sessiz

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Sessiz

2. Filiz Ekinci

3. Behiye Şengül Sessiz

26. LAPTA – YAVUZ MAHALLESİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hediye Gülerman

2. Hüseyin Gülerman

3. Cihan Fotalı

GÜZELYURT İLÇESİ

KÖY İHTİYAR HEYETLERİ

1. GÜZELYURT – İSMET PAŞA MAHALLESİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Davutoğlu

2. Bülent Kibar

3 Özdoğan Aydınlı

4 Hüseyin Eğitmen

2. GÜZELYURT – KALKANLI

Muhtarlık Adayları

1. Kemal Kısaoğlu

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Alper Serin

2. Nesime Askaya Direkci

3. Alev İzdağ

4. Kağan Kovancı

3. GÜZELYURT- LALA MUSTAFA PAŞA MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Aygül Benekli

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Emriye Dorunay

2. Fergül Tatlıses

3. Salih Benekli

4. Polat Korşan

4. GÜZELYURT – ŞAHİNLER

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Arzu Noroğlu

2. Hasan Dayıcık

3. Havva Yurdal

4. Serhan Gence

5. GÜZELYURT – YUKARI BOSTANCI

Muhtarlık Adayları

1. Cemal Yabaner

6. GÜZELYURT – YUVACIK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Nurten Emiroğlu

2. Adem Çıkıkcıoğlu

3. Neşe Cenksoy

4. Nejla Özetem

İSKELE İLÇESİ

KÖY İHTİYAR HEYETLERİ

1. BÜYÜKKONUK-BÜYÜKKONUK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Fatma Kavaz

2. Tayfun Usbahalı

3. Mustafa Aşut

4. Ali Milli

2. BÜYÜKKONUK-KİLİTKAYA

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Kamil Kömürcügil

2. İsmail Yahat

3. Haşim Kömürcügil

4. Ayhan Akmergiz

3. BÜYÜKKONUK-MERSİNLİK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Aziz Aydinci

2. Yusuf Kalem

3. İslam Dursun

4. Güler Mazlum

4. BÜYÜKKONUK-SAZLIKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Güneş Barışsal

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Çoban

2. Ümit Hadımcı

3. Derya Ürüncüoğlu

5. BÜYÜKKONUK-YEDİKONUK

Muhtarlık Adayları

1. Davut Sevindik

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mustafa Bulduk

2. Gökhan Morkaya

3. Cebrail Akıllıoğlu

4. Meyti Ateş

6. BÜYÜKKONUK-ZEYBEKKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Yücel Çavuş

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ali Çavuş

2. Mehmet Çavuş

7. DİPKARPAZ-ERSİN PAŞA MAHALLESİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Selami Bayramoğlu

DİPKARPAZ-KALEBURNU

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Meryem Kulucan

2. Behçet Pekri

3. Cengiz Soybir

4. Kemal Kulucan

8. DİPKARPAZ-POLAT PAŞA MAHALLESİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Şükür Güreş

2. Sedat Tanışman

3. Leyla Gül Gülduran

4. İbrahim Dağ

9. DİPKARPAZ-SANCAR PAŞA MAHALLESİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mimar Dağ

10 İSKELE -AĞILLAR

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. İzzet Aylanç

2. Sami Şengünler

3. Mustafa Memiş

11. İSKELE -ALTINOVA

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Salih Sunal

2. Ergun Barani

3. Hüseyin Sağlar

4. Ozan Tilki

12. İSKELE-BOĞAZ MAHALLESİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mustafa Şen

2. Alper Altay Babutsalı

3. Kamil Paşa

4. Canan Sorgün

13. İSKELE-BOĞAZTEPE MAHALLESİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mustafa Şener

2. Emine Zorali

3. Mehmet Fadıl Gül

4. Okşan Güllü

14. İSKELE – İSKELE MERKEZ MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Sermet Nereli

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Aysan Abdurrahmanoğlu

2. Meryem Cevizli

3. Dilek Kurtoğlu

4. Fergün Nereli

15. İSKELE-KURTULUŞ

Muhtarlık Adayları

1. Yakup Aksüt

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hasan Karagil

2. Ali Aksüt

3. Meryem Zabitler

4. Erdinç Kırıkkale

16. İSKELE-KUZUCUK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Emine Erdönmez

2. Barış Bereketligil

3. İbrahim Saldun

4. Kemal Yaşar Hordan

17. İSKELE-ÖTÜKEN

Muhtarlık Adayları

1. Turgut Özyöre

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hüseyin Bolel

2. Halil Keten

3. Murat Buram

4. Mehmet Arkoç

18. İSKELE-SINIRÜSTÜ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ahmet Sadıkel

2. Amber Ekenleroğlu

3. Fikret Akan

4. Çayan Bulli

19. İSKELE-YARKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Şerif Dolu

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ceyhan Şen

2. Fatma Turan

3. Ümit Dolu

4. Zafer Demir

20. MEHMETCİK-ÇAYIROVA

Muhtarlık Adayları

1. Salih Dalınç

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ahmet Ercüment

2. Hasan Oykun

3. Halil Türen

4. Niyazi Dalınç

21. MEHMETCİK-PAMUKLU

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hüseyin Köksal

2. Ali Kehan

3. Gülseren Bilen

4. Mehmet Hasöz

22. YENİ ERENKÖY-ADAÇAY

Muhtarlık Adayları

1. Ferdi Yılmaz

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Canan Yazıcı

2. Özlem Nur Yılmaz

3. Ömer Korkmazer

4. Ali Rıza Kılıç

23. YENİ ERENKÖY- ESENKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Levent Mihmat

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Katırcı

2. Soner Mihmat

3. Abdullah Coşkun

4. Mehmet Mihmat

24 YENİ ERENKÖY-KURUOVA

Muhtarlık Adayları

1. Osman Gül

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ertan Refik

2. Yaşar Kara

3. Mustafa Yakuş

4. Mustafa Kara

LEFKE İLÇESİ

KÖY İHTİYAR HEYETLERİ

1. LEFKE- BAĞLIKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Coşkun Ersev

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Tekin Selkar

2. Hasan Ersev

3. Erdal Tahsildaroğulları

4. Arzu Ersev

2. LEFKE- DENİZLİ MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Salih Felek

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Kamuran Özreçberoğlu

2. Yılmaz Koroğlu

3. Ömer Saraç

4. Öznur İnanır

3. LEFKE- GEMİKONAĞI

Muhtarlık Adayları

1. Ahmet Ced

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Sensevil Ced

2. Kemal Zaim

4. LEFKE – LEFKE

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Raif Özkan Yıltanlılar

2. Abdulkerem Sağlam

3. Nuran Özersoy

4. Mesut Akkoyun

5. LEFKE – TAŞPINAR

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Emin Karadayı

2. Hüseyin Yılmaz Tamer

3. Mustafa Kemal Lord

4. Hasan Derin

6. LEFKE – YEDİDALGA

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hatice Sevindi

2. Nevin Ertarkan

3. Gürhan Atalar

4. Necat Özemre

7. LEFKE- YEŞİLIRMAK

Muhtarlık Adayları

1. İsmet Özpolat

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Halil Gelengül

2. Gökhan Canveren

3. Uğur Kan

4. Osman Kazali