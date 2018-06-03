YSK kesinleşen aday listelerini ilan etti

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için kesinleşen aday listelerini, değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 61. maddesi uyarınca ilan etti.

LEFKOŞA İLÇESİ

BELEDİYELER

1- AKINCILAR BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1. Hasan Barbaros ( CTP Adayı )

2. Osman Tamsarı ( BAĞIMSIZ )

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1. Ayten Yeniçeri ( CTP Adayı )

2. Erkan Barbaros ( CTP Adayı )

3. Emine Toz ( CTP Adayı )

4. Seha Doğan Türk ( CTP Adayı )

5. Altan Cannur ( CTP Adayı )

6. Yusuf Kedi ( CTP Adayı )

1. Ayşegül İbrahim ( UBP Adayı )

2. Gülsar Muslu ( UBP Adayı )

3. Engin Eğmez ( UBP Adayı )

4. Hüseyin Parıldak ( UBP Adayı )

5. Yusuf Özturna ( UBP Adayı )

6. Hasan Kansel ( UBP Adayı )

2- ALAYKÖY BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1. Hulusi Manisoy ( CTP Adayı )

2. Arif Ulaş ( UBP Adayı )

3. Emre Özkan ( BAĞIMSIZ )

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1. Ramazan Aydınlı ( CTP Adayı )

2. Tahir Sinal ( CTP Adayı )

3. Mustafa Dinarlı ( CTP Adayı )

4. Gülden Ceylan ( CTP Adayı )

5. Gökhan Soykan ( CTP Adayı )

6. Hasan Cemoğlu ( CTP Adayı )

7. Hümeyra Öden ( CTP Adayı )

8. Pembe Borakan ( CTP Adayı )

1. Faruk Umut ( UBP Adayı )

2. Mehmet Arslan ( UBP Adayı )

3. Zafer Sukuşu ( UBP Adayı )

4. Meltem Kansu ( UBP Adayı )

5. Alparslan Türkkal ( UBP Adayı )

6. Hasan Çakmak ( UBP Adayı )

7. Asiye Türkkal ( UBP Adayı )

8. Hüsne Ulaş ( UBP Adayı )

3. DEĞİRMENLİK BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1. Ali Karavezirler ( CTP Adayı )

2. İsmail Bozdağ Töre ( UBP Adayı )

3. Ömer Meraklı ( BAĞIMSIZ )

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1. Mustafa Cambaz ( CTP Adayı )

2. Tahir Irız ( CTP Adayı )

3. Arzu Miyase Babahan ( CTP Adayı )

4. Ulaş Erzen ( CTP Adayı )

5. Mehmet Hüdaverdioğlu ( CTP Adayı )

6. Neşe Ilgan ( CTP Adayı )

7. Ayşe Betmezoğlu ( CTP Adayı )

8. Mustafa Şehitoğlu ( CTP Adayı )

9. Ahmet Dilekkaya ( CTP Adayı )

10. Mahfuz Bulğan ( CTP Adayı )

11. Nazemin Çakra Hoca ( CTP Adayı )

12. Fuat Tolga Emirtaneoğlu ( CTP Adayı )

1. Hasan Güneşel ( UBP Adayı )

2. Hasan Kunt ( UBP Adayı )

3. Hava İspiroğlu ( UBP Adayı )

4. Mustafa Uzunsaf ( UBP Adayı )

5. Hasan Yazıcı ( UBP Adayı )

6. Yakup Karşılı ( UBP Adayı )

7. Salih Kargı ( UBP Adayı )

8. Sedat Bozçalı ( UBP Adayı )

9. Müşerref Akar ( UBP Adayı )

10. Mümüne Kuset ( UBP Adayı )

11. Münüse Çiftçioğlu ( UBP Adayı )

12. Ergun Miralay ( UBP Adayı )

1. Osman Kurt ( YDP Adayı )

2. Emine Kumaş ( YDP Adayı )

3. Ali Özdemir ( YDP Adayı )

4. Abdulkadir Kösedağ ( YDP Adayı )

5. Hüseyin Yılmaz ( YDP Adayı )

6. Süleyman Akçimen ( YDP Adayı )

7. Ahmet Erbay ( YDP Adayı )

8. Fatma Toprak ( YDP Adayı )

9. Çiğdem Demir ( YDP Adayı )

10. Aziz Parlak ( YDP Adayı )

11. Solmaz Koç ( YDP Adayı )

12. Ahmet Zengin ( YDP Adayı )

4. GÖNYELİ BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1. Ahmet Yalçın Benli ( CTP Adayı )

2. Mustafa Akyön ( UBP Adayı )

3. Mustafa Erk ( BAĞIMSIZ )

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1. Vedat Güven ( HP Adayı )

2. Ali Öznur ( HP Adayı )

3. Adem Beydola ( HP Adayı )

4. Naile Güleryüz ( HP Adayı )

5. Hasan Yemişçioğlu ( HP Adayı )

6. Gülcan Alp ( HP Adayı )

7. Rasime Abbasoğlu ( HP Adayı )

8. Celal Gücel ( HP Adayı )

9. Servet Şahan ( HP Adayı )

10. Zehra Büyükoğlu ( HP Adayı )

11. Ayşe Arıca ( HP Adayı )

1. Hülya Akbil ( CTP Adayı )

2. Cem Kara ( CTP Adayı )

3. Dt. Mustafa Üstay ( CTP Adayı )

4. Şahin Karasalih ( CTP Adayı )

5. Sevim Kayıkçı ( CTP Adayı )

6. Sibel Sorakın ( CTP Adayı )

7. H. Soyer Kolozali ( CTP Adayı )

8. Şükrü Tolgalı ( CTP Adayı )

9. Mehmet Konuşur ( CTP Adayı )

10. Fahri Arabacıoğlu ( CTP Adayı )

11. Emine İyikalp ( CTP Adayı )

12. Gamze Bürüncük ( CTP Adayı )

1. Hüseyin Ballı ( UBP Adayı )

2. İsmail Kofalı ( UBP Adayı )

3. Övünç Selden ( UBP Adayı )

4. Süreyya Gürses ( UBP Adayı )

5. Serdar Akgüç ( UBP Adayı )

6. Adem Tekar ( UBP Adayı )

7. Caner Gönyeli ( UBP Adayı )

8. Tolga Saygıner ( UBP Adayı )

9. Nurcihan Turan ( UBP Adayı )

10. Osman Yalman Amcaoğlu ( UBP Adayı )

11. Selin Candemir ( UBP Adayı )

12. Fırat Merttürk ( UBP Adayı )

5. LEFKOŞA BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1. Mehmet Harmancı ( TDP Adayı)

2. Gencay Eroğlu ( DP Adayı )

3. Hasan Sertoğlu ( UBP Adayı )

4. Mehmet Ünal Bay ( YDP Adayı )

5. Çetin Sadeli ( BAĞIMSIZ )

6. Arif Salih Kırdağ ( BAĞIMSIZ )

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1. Çelen Çağansoy ( TDP Adayı )

2. Devran Öztunç ( TDP Adayı )

3. Gülay Kaşer ( TDP Adayı )

4. Mehmet Parlan ( TDP Adayı )

5. Aslıhan Kani ( TDP Adayı )

6. Halil Erdoğan Peynirci ( TDP Adayı )

7. Alev Denizgil ( TDP Adayı )

8. Ayşe İpçiler ( TDP Adayı )

9. Firuzan Nalbantoğlu ( TDP Adayı )

10. Arınç Perçinci ( TDP Adayı )

11. Sunalp Asena ( TDP Adayı )

12. Mustafa Keleşzade ( TDP Adayı )

13. Güner Ersen ( TDP Adayı )

14. Ali Vehid ( TDP Adayı )

15. Kerime Kasımoğlu Pere ( TDP Adayı )

16. Murat Kanatlı ( TDP Adayı )

17. Safiye Özaltıner ( TDP Adayı )

18. Özmen Birinci ( TDP Adayı )

19. İzlem Sönmez ( TDP Adayı )

20. Mehmet Evrim Benzetsel ( TDP Adayı )

21. Kemal Varoğlu ( TDP Adayı )

22. Selçuk Zekai ( TDP Adayı )

23. Hüseyin Malyalı ( TDP Adayı )

24. Deniz Mehmet Nebih ( TDP Adayı )

1. Umut Öksüz ( HP Adayı )

2. Engin Bay ( HP Adayı )

3. İbrahim Baykal ( HP Adayı )

4. Arif Kanlıada ( HP Adayı )

5. Mustafa Özilmen ( HP Adayı )

6. Mehmet Manavoğlu ( HP Adayı )

7. Turan Tuluhan ( HP Adayı )

8. Burcu Demirtaş ( HP Adayı )

9. Özgül Çırakoğlu ( HP Adayı )

10. Nuri Sılay ( HP Adayı )

11. Semen Gündoğdu Kula ( HP Adayı )

12. İbrahim Aydın ( HP Adayı )

13. Vasfiye Tunaboylu ( HP Adayı )

14. Selman Beber ( HP Adayı )

15. Ayşegül Özyürek Sapsızoğlu ( HP Adayı )

16. Hüseyin Buba ( HP Adayı )

17. Ülfet Akdeniz ( HP Adayı )

18. Gizem Caner ( HP Adayı )

19. Mahmut Tezcan ( HP Adayı )

20. Erkan Dönmez ( HP Adayı )

21. Hande Kanatlı ( HP Adayı )

22. Ahmet Dağcın ( HP Adayı )

23. Figen Gökeri ( HP Adayı )

24. Fevzi Özersay ( HP Adayı )

1. Gürhan Çakın ( DP Adayı )

2. Turuğsan Tünay ( DP Adayı )

3. Ender Denktaş Vangöl ( DP Adayı )

4. Cafer Yücelgazi ( DP Adayı )

5. Türkan Aksoy Özdemir ( DP Adayı )

6. Salih Çeliker ( DP Adayı )

7. Erdem Özçakır ( DP Adayı )

8. Mustafa Öztekiner ( DP Adayı )

9. Elmas Çocuk ( DP Adayı )

10. Feyzan Korur ( DP Adayı )

11. Ogün Kişmir ( DP Adayı )

12. Zehra Kamiloğlu ( DP Adayı )

13. Seda Ahiskal ( DP Adayı )

14. Ramiz Can Celalettinoğlu( DP Adayı )

15. Hüseyin Zabitoğlu ( DP Adayı )

16. Ülkü Biranlı ( DP Adayı )

17. Özlem Dinçoğlu ( DP Adayı )

18. Talat Pekri ( DP Adayı )

19. Turgay Didinir ( DP Adayı )

20. Ayşe Köse ( DP Adayı )

21. Çağın Çolak ( DP Adayı )

22. Mehtap Özdemirağ ( DP Adayı )

23. Canben Özpaşa ( DP Adayı )

24. Derviş Abbas ( DP Adayı )

1. Osman Eminel ( CTP Adayı )

2. Burcu Aksu Vural ( CTP Adayı )

3. Tolga Ahmet Raşit ( CTP Adayı )

4. Öykü Akcan ( CTP Adayı )

5. Baykan Oransel ( CTP Adayı )

6. Ömür Alibaba ( CTP Adayı )

7. Mehmet Çakmak ( CTP Adayı )

8. Zeki Rado ( CTP Adayı )

9. Feriha Hamisoğlu ( CTP Adayı )

10. Olga Umay Alizadeh ( CTP Adayı )

11. Hazar Vahip ( CTP Adayı )

12. Engin Kunt ( CTP Adayı )

13. Faik Bozkaya ( CTP Adayı )

14. Fatma Sargon ( CTP Adayı )

15. Sultan Özkan ( CTP Adayı )

16. Abdullah Özbengü ( CTP Adayı )

17. Salih Kermeoğlu ( CTP Adayı )

18. Ahmet Bağzıbağlı ( CTP Adayı )

19. Serkan Soyalan ( CTP Adayı )

20. Turgut Çalıcı ( CTP Adayı )

21. Hüseyin Bicen ( CTP Adayı )

22. Zeki Topçu ( CTP Adayı )

23. Aydan Afşaroğlu ( CTP Adayı )

24. Osman Çetinsoy ( CTP Adayı )

1. Faiz Camgöz ( UBP Adayı )

2. Önder Ecesoy ( UBP Adayı )

3. Kansu Aksu ( UBP Adayı )

4. Talip Özdemir ( UBP Adayı )

5. Hüseyin Kavaz ( UBP Adayı )

6. Akın Aktunç ( UBP Adayı )

7. Tolga Kınacı ( UBP Adayı )

8. Konce Dağaşaner ( UBP Adayı )

9. Eliz Soyer ( UBP Adayı )

10. Bengü Topaloğlu ( UBP Adayı )

11. Levent Çıraklı ( UBP Adayı )

12. Çilem Tüfekçi ( UBP Adayı )

13. Dilber Birsel Üngör ( UBP Adayı )

14. Özlem Bendaşan Tuna ( UBP Adayı )

15. Ahmet Akbil ( UBP Adayı )

16. İrfan Yılmaz ( UBP Adayı )

17. Oktay Çocuk ( UBP Adayı )

18. Seydi Avşar ( UBP Adayı )

19. Shahadat Hossaın ( UBP Adayı )

20. Rabia Özcömert ( UBP Adayı )

21. Fisun Özsun ( UBP Adayı )

22. Mehmet Kermeoğlu ( UBP Adayı )

23. Songül Tosunoğlu ( UBP Adayı )

24. Vedat Tezcan ( UBP Adayı )

1. Zehra Önder ( YDP Adayı )

2. Kadir Yel ( YDP Adayı )

3. Erkan Arıklı ( YDP Adayı )

4. Nurcan Çiftçi ( YDP Adayı )

5. Kadir Çelik ( YDP Adayı )

6. Ahmet Uçar ( YDP Adayı )

7. Selma Budak ( YDP Adayı )

8. Mikail Yel ( YDP Adayı )

9. Zafer Kemaloğlu ( YDP Adayı )

10. Hilal Bulut ( YDP Adayı )

11. Fırat Ökeren ( YDP Adayı )

12. Erkan Keçecioğlu ( YDP Adayı )

13. Nejla Gazi ( YDP Adayı )

14. Ali Kurd ( YDP Adayı )

15. Sadıque Hussain ( YDP Adayı )

16. Yasemin Girgin Esentürk( YDP Adayı )

17. Cumali Ayman ( YDP Adayı )

18. Hüseyin Aysen ( YDP Adayı )

19. Dudu Kuyucuoğulları ( YDP Adayı )

20. Mustafa Evleksiz ( YDP Adayı )

21. Halil Şiranlı ( YDP Adayı )

22. Berna Çelik ( YDP Adayı )

23. Aynur Aydınlı ( YDP Adayı )

24. Mehmet Ali Yıldırım ( YDP Adayı )

1. Ayhan Çakıcı Eş (TKPYG Adayı )

2. Uğur Barani (TKPYG Adayı )

3. Nuray Çeto (TKPYG Adayı )

4. İlke Özgür Davulcu (TKPYG Adayı )

5. Fisun Şifa Dayıoğlu (TKPYG Adayı )

6. Korhan Şakir (TKPYG Adayı )

7. Emine Yeşilyurt (TKPYG Adayı )

8. Ahmet Özturan (TKPYG Adayı )

9. Yeşim Uludağ Mertli (TKPYG Adayı )

10. Alper Özsakınç (TKPYG Adayı )

11. Fezile Özataç (TKPYG Adayı )

12. Murat Engin (TKPYG Adayı )

13. Funda Göler (TKPYG Adayı )

14. Murat Yayman (TKPYG Adayı )

15. Çağla Elibol (TKPYG Adayı )

16. Cengiz Topel Şaner (TKPYG Adayı )

17. Ayça Özçelik (TKPYG Adayı )

18. Erol Sayar (TKPYG Adayı )

19. Amber Çavuş (TKPYG Adayı )

20. Turgay Özgünler (TKPYG Adayı )

21. Hatice Gezici (TKPYG Adayı )

22. Sinan Sükan (TKPYG Adayı )

23. Hasibe Şakir Önder (TKPYG Adayı )

24. Kemal Özgencil (TKPYG Adayı )

1. İsmail Yılmaç ( BAĞIMSIZ )

KÖY İHTİYAR HEYETLERİ

1. AKINCILAR – AKINCILAR

Muhtarlık Adayları

1. Mustafa Eğmez

2. Hasan Yeniçeri

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Yusuf Toz

2. Zübeyir Songur

3. Şerife Kaplan

4. Mehmet Gökşan

5. Hasan Türk

2. ALAYKÖY – ALAYKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Adem Ulu

2. Zalihe Hacımevlüt

3. Fehmi Soykan

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Bahri Kır

2. Mesut Kır

3. Ferdi Öden

4. Bünyamin Ulaş

5. Enes Soykan

6. Muharrem Fıstıkcı

7. Bekir Sarıkaya

8. Husafettin Karateke

9. Umut Ulaş

10. Şükran Acar

11. Yavuz Kansu

12. Mehmet Demirağ

13. Mehmet Kara

14. Fatma Soykan

3. ALAYKÖY – YILMAZKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Mehmet Üçöz

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Oğuz Üçöz

2. Mehmet Ataş

3. Mustafa Şevki Hızal

4. Hatice Üçöz

4. DEĞİRMENLİK – BAHÇELİEVLER MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Gülçin Ersoy

2. Cengiz Güngör

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Adem Babahan

2. İrfan Verdil

3. Ferat Babahan

4. Hüseyin Eyri

5. Kazi Karacanlı

6. Duyal Dinçol

5. DEĞİRMENLİK – BALIKESİR

Muhtarlık Adayları

1. Mürüde Erzen

2. Osman Gültekin

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Engin Cinbal

2. Nasip Pirgot

3. Mustafa Küçük

4. Bilal Kuruçolak

5. İbrahim Emindayı

6. Mustafa Göksu

7. Fezile Savaşır

6. DEĞİRMENLİK – BAŞPINAR MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Ahmet Kalkan

2. Ersoy Ocak

3. Beyzade Çetinkaya

4. Ahmet İspiroğlu

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mustafa Köseoğlu

2. Mehmet Yazıcı

3. Tarık Kahraman

4. Yakup Suiçmez

7. DEĞİRMENLİK – BEYKÖY MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Olay Aktaşlı

2. Ahmet Onbaşı

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Özkoç

2. Osman Güdül

3. Ömer Bolat

4. Mehmet Salih Bozkaya

8. DEĞİRMENLİK – CAMİALTI MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Hasan Tekin

2. Musa Suiçmez

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Nazmi Güler

2. Halit Yiğitce

3. Taceddin Özer

4. Galip Atilla Güneri

9. DEĞİRMENLİK – CİHANGİR

Muhtarlık Adayları

1. Mehmet Reis

2. Bekir Hacıküçük

3. Celal Topuz

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Tufan Ohtaroğlu

2. Mustafa Mehter

3. Mehmet Özdemir

4. Salih Çolakoğlu

5. Tuncay Alptekin

6. İbrahim Çaklioğlu

10. DEĞİRMENLİK – ÇUKUROVA

Muhtarlık Adayları

1. Cemaliye Taçoy

2. Yusuf Sofu

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Cemal Uluçay

2. Hasan Bulut

3. Mustafa Sofu

4. Hilmi Tuncay

11. DEĞİRMENLİK – DEMİRHAN

Muhtarlık Adayları

1. Cemil Şensoy

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Alican Demirer

2. Kasım Yargıcı

3. Ayşe Mantar

4. Mustafa Özgül

12. DEĞİRMENLİK – DİLEKKAYA

Muhtarlık Adayları

1. Taksim Karapelit

2. Ahmet Çeliker Menteşoğulları

3. Mehmet Dağdeviren

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Murat Kumru

2. Kemal Sofuoğlu

3. Ahmet Dilekkaya

4. Şefik Lortoğlu

5. Kadirin Özipek

6. Ali Gazitaç

7. Şenol Uzunkoşar

8. Şahin Safter

9. Emine Üzümcüler

13. DEĞİRMENLİK – DÜZOVA

Muhtarlık Adayları

1. Mehmet Bayramoğulları

2. Yusuf Akınlar

3. Gürdal Paşa

4. Yılmaz Yılmazoğulları

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Kaslı

2. Mustafa Betmezoğlu

3. Sercan Çiftcioğlu

4. İlkay Ambar

5. Halide Keyfi Yıldırım

6. Fadime Bayramoğulları

7. Mahmut Kaslı

8. Necati Özbeyli

9. Serpil Hürsöz

10. Orçun Perçinci

11. Derviş Kahraman

14. DEĞİRMENLİK – ERDEMLİ

Muhtarlık Adayları

1. Halil Sancak

2. Kamil Şenocaklı

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hasan Öncüler

2. Hasan Yüzçelik

3. Yusuf Vuruşkan

15. DEĞİRMENLİK – GAZİKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Cengiz Miralay

2. Ünal Mehmet Ceyda

3. Muhiddin Miralay

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hasan Çakır

2. Ali Alioğlu

3. Aziz Miralay

4. Ali Cincioğlu

5. Bahire Madan

6. Hakan Alioğlu

7. Nazlı Alicik Ergüleç

8. Yusuf Çelikesmer

9. Mustafa Karabıyıklı

16. DEĞİRMENLİK – KALAVAÇ

Muhtarlık Adayları

1. Adil Meraklı

2. Yakup Yakupoğluları

3. Halil Karasoy

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Halkan Bozat

2. Yakup Şah

3. Erhan Şah

4. Murat Şah

5. Serkan Yakupoğluları

6. Necati Yakupoğluları

7. Türker Yücetürk

8. İsmet Yücetürk

17. DEĞİRMENLİK – KIRIKKALE

Muhtarlık Adayları

1. Cahit Kavaz

2. Derviş Karşılı

3. Cemal Gürsel Osmanoğlu

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ahmet Karşılı

2. Nazım Özsever

3. Mustafa Olgunay

4. İrfan Aktunç

5. Hasan Hamitoğulları

6. Halil Kocabaş

7. Kemal Osmanoğlu

18. DEĞİRMENLİK – MEHMETCİK MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Tevfik Öztümen

2. Ahmet Tikici

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Yakup Yıldız

2. Gürsel Emiroğulları

19. DEĞİRMENLİK – MERİÇ

Muhtarlık Adayları

1. Soner Göymen

2- Bülent Evgen

3. Yelda Hoca

4. Hasan Aydın

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hasan Şenkayalar

2. Ömer Özkılıçlar

3. Vahdettin Savaş

4. Ümit Aka

5. Mehmet Gazi

6. Ömer Beyoğlu

7. Mustafa Çiykuşu

8. Coşkun Yıldırım

20. DEĞİRMENLİK – MİNARELİKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Şevket Fedai

2. Kenan Uyğun

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Aydın Tikici

2. Mehmet Salih Kantarcıoğlu

3. Kıymet Şenbol

4. Gülnur Koruoğlu

5. Muhlis Güneş

6. Mehmet Göksu

7. Mustafa Koca

21. DEĞİRMENLİK – SARAY MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Ayşe Sadıkoğlu

2. Mustafa Eyri

3. Vural Tuğral

4. Hüseyin Kumaş

5. Ömer Nizam

6. Dursun Karaman

7. Turgay Sedatgil

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Asilkan Sadıkoğlu

2. Fırat Uzunoğluları

3. Hafize Erbay

4. Serkan Balkır

5. Remzi Ercüment

6. Yüksel Bumbaroğlu

7. Nuri Efe

8. Behçet Öznaçar

9. Cemal Karacanlı

10. Cengiz Unuz

22. DEĞİRMENLİK – TEPEBAŞI MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Ali Kemal Kurt

2. Ayşe Yılmaz

3. Yılmaz Koloğlu

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Aysın Kargı

2. Hasan Özgökçen

3. Mehmet Özdenizer

4. Uğur Çetinkaya

5. Gençali Kumaş

23. DEĞİRMENLİK – YENİCEKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Pertev Ömerpaşa

2. Mehmet İyici

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Sami Cambaz

2. Hıfsiye Ramiz

3. Gökhan Görgül

4. Berkan Gülek

5. Sevtap Sayman Koçak

6. Şefika Yapıcıel

7. Burhan Bardak

24. DEĞİRMENLİK – YİĞİTLER

Muhtarlık Adayları

1. Raşit Özsağlam

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ali Özcanlı

2. Meseret Özsağlam

3. Hasan Gürtunç

4. Cemal Atilaoğulları

25. GÖNYELİ – GÖNYELİ MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Ömer Menderes

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Sevilay Hacı

2. Mehmet Tatlıcı

3. Ferit Kabaali

4. Azmi Erkasap

26. GÖNYELİ – KANLIKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Hasan Kanlı

2. Gülen Kılıç

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Serhan Uysal

2. Hatice Amcaoğlu

3. Fatoş Kanlı

4. Ömer Behlül

5. Bora Şen

6. Bekir Yücedal

7. Mehmet Şanlıkol

27. GÖNYELİ – YENİKENT MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Erdinç Boranhan

2. İsmail Uran

3. Salahi Karpuzcu

4. İlker Damdelen

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hasan Sağol

2. Kemal Taçkıran

3. Hasan Akanay

4. Fatma Karabekir

5. Hatice Cemal

6. Hare Ergen

7. Hatice Yücedal

8. Şerife Ulukan

9. Şehnaz Uran

10. Halil Uran

11. İlkay Karahoca

12. Esra Uran Özaltay

28. LEFKOŞA – ABDİ ÇAVUŞ MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Osman Yakup Mullahalil

2. Emine Dikmen

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Orhan Tutar

2. Murat Yayar

3. Şaban Şimşek

4. Abdullah Akar

5. Mine Bulduk

6. Mehmet Kulu

29. LEFKOŞA – AKKAVUK MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Abdullah Karademir

2. Suphiye Güner

3. Niyazi Dikmen

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hüseyin Yıldızoğluları

2. İsa Güner

3. Ahmet Nazmi Seçmen

4. Dirgem Aslan

5. Ahmet Tunç

6. İsmet Karademir

7. Mehmet Cefa

8. Adnan Bağışlar

9. Adnan Uygun

30. LEFKOŞA – ARABAHMET MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Ali Sarı

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Asuman Taşkınçay

2. Haluk Taşkınçay

31. LEFKOŞA – AYDEMET MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Cemal Sağır

2. Emine Davutoğlu Sheekho

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Kadriye Aktaşlı

2. Selma Çetinkaya

3. Semiha Gündoğ

4. Ersel Çakmak

5. Ayten Küsbeci

32. LEFKOŞA – AYYILDIZ MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Sevinç Dinçer

2. Ayla Talik

3. Sabahat Yayar

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Faruk Öztekin

2. Emine Başarır

3. Mikail Yalçın

4. Ferdiye Aksu

5. Abdurrahman Çarpar

6. Bestami Beyoğlu

7. Taksim Çörekcioğlu

8. Rabia Demir

33. LEFKOŞA – ÇAĞLAYAN MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Mehmet Ercan

2. Selçuk Erdoğan Necipoğluları

3. Gültekin Karsu

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ertoğrul Akbel

2. Nutku Karsu

3. Mustafa Kemal Güney

4. Hakan Aşık

5. Kazım Altun

6. Latif Kork

7. Halil Adem

8. Barış Çiftçi

9. Ayça Keriman Necipoğulları

10. Naziyet Uğuroğlu

34. LEFKOŞA – GÖÇMENKÖY MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Ayşe Başaranel

2. Sabah Kaplan

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Murat Ön

2. Zehra Jüri

3. Cemal Başaranel

4. Ahmet Dükyancı

5. Fikret Can

6. Behiye Pekri

35. LEFKOŞA – HAMİTKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Feyzullah Raşit Bostancı

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mustafa Sakallı

2. Cemal Özturan

3. Mustafa Şeytan

4. Salih Buba

5. Halit Dağ

36. LEFKOŞA – HASPOLAT

Muhtarlık Adayları

1. Filiz Elçioğlu İğrek

2. Asım Egemen

3. Cemal Salih İnangil

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Cengiz Erbaş

2. Ali Bursalı

3. Remzi Canbolat

4. Hüseyin Yayar

5. Musap Özcan

6. Yüksel Başar

7. Huriye Birsel

8. Mehtap Atlamaz

9. Şükrü Yaşar

10. Abit Karanfil

37. LEFKOŞA – HAYDARPAŞA MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Mesut Kazık

2. Sabriye Akgöz

3. Duran Çengi

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ahmet Gören

2. Dursun Beyoğlu

3. Kasım Demir

4. Abdulkadir Değer

5. Ahmet İri

6. Şafak Hanım Şahin

7. Cale Ünver

8. Emine Çengi

38. LEFKOŞA – İBRAHİM PAŞA MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Haydar Güzeloğlan

2. Zamir Doğan

3. Bülent Baytekin

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Salih Özkan

2. Kemal Dağgül

3. Şevket Hayri Kendir

4. Ali Baytekin

5. Fırat Horuz

6. Leman Serdengeçti

7. Sıdıka Baba

8. Ercan Şaşkara

9. Mehmet Madenoğlu

39. LEFKOŞA – İPLİK PAZARI / KORKUT EFENDİ MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Mehmet Alisinanoğlu

2. Ömer Atay

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Simge Atay

2. Ziya Yücekal

3. Sercan Sadrazam

4. Hüseyin Yücekal

5. Nevin Alisinanoğlu

40. LEFKOŞA – KAFESLİ MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Hüseyin Eminoğlu

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ersin Eminoğlu

2. Keziban Eminoğlu

3. Mehmet Halil Kaplan

4. Sabit Gezer

41. LEFKOŞA – KARAMANZADE MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Adem Yazıcı

2. Birdağ Yurdaışık

3. Hüsamettin Çollo

4. Seher Biricik

5. Mert Köroğlu

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ökkeş Evran

2. Behra Yasav

3. Şevket Kılınç

4. Yasin Üçtaş

5. Çağan Tekin

6. Süleyman Filiz

7. Kadriye Köroğlu

8. Gönül Yurdaışık

9. Ahmet Şahin

10. Feride Tokmak

11. Filiz Çollo

42. LEFKOŞA – KIZILAY MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Esat Ruh

2. Derviş Güvener

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Esay Akbulut

2. Münevver Ruh

3. Sezel Güvener

4. Nesrin Güvener

43. LEFKOŞA – KÖŞKLÜÇİFTLİK MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Doğan Mevlüt

2. Hüseyin Ergök

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Okan Mevlüt

2. Fatih Mehmet Türkman

3. Koray Ergök

4. Ayfer Uzman

5. Hamza Eryılmaz

44. LEFKOŞA – KUMSAL MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Süleyman Güçlü

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Sezgin Güçlü

2. Zerin Soylukal

3. Taylan Altay

4. Sare Karacaoğlu

45. LEFKOŞA – KÜÇÜK KAYMAKLI MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Safter Örü

2. Bayram Mısırlı

3. Ömer Abbas

4. Ayşe Serhat

5. Hasan Özdengiz

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Salih Çıdam

2. Refik Örü

3. Mehmet Cemal Özdoymuş

4. İbrahim Ekici

46. LEFKOŞA – MAHMUT PAŞA MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Mehmet Ali Bebek

2. Nuri Deveci

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Yüksel Bebek

2. Yusuf Kapli

3. Ayhan Kurkmaz

4. Narinç Karabulut

47. LEFKOŞA – MARMARA MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Ahmet Yürüker

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Erdal Ilıcan

2. Dervişe Yürüker

3. Mehmet Erdoğdu 4. İlker Karabina

48. LEFKOŞA – ORTAKÖY MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Fayık Taşel

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Uğur Gülsevener

2. Samiye Kilim

3. Selçuk Özhuy

4. Mustafa Kıllı

49. LEFKOŞA – SELİMİYE MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Nesrin Kazık

2. Mustafa Mesutoğlu

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Sayar

2. Şekip Gümüş

50. LEFKOŞA – TAŞKINKÖY MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Derviş Dizliklioğlu

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Aysel Dizliklioğlu

2. Talat Ürer

3. Ali Yorgancıoğlu

4. Niyazi Berberoğlu

51. LEFKOŞA – YENİCAMİ MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Fatma Kesmeci

2. Belgin Arzuhan

3. Ayşen Hamitoğlu

4. Mehmet Çamır

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hasan Akkuş

2. Vahap Baysal

3. Adnan Getirmez

4. Mustafa Ası

52. LEFKOŞA – YENİŞEHİR MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Mustafa Metin Bıçkıcıoğlu

2. Yaşar Aracı

3. Yusuf Şimşek

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Mahmut Aşkaroğlu

2. Taner Karakaşlı

3. Ethem Binici

4. Ramazan Kurban

5. Mustafa Denizgezen

6. Raşit Sözalp

7. Fadıl Sütcüler

8. Bülent Gürsoy Ersoy

9. Mustafa İlkbahar

10. Emin Sabancıoğullarından

GAZİMAĞUSA İLÇESİ

BELEDİYELER

1- AKDOĞAN BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1. Erdinç Akgür (UBP Adayı)

2. Ahmet Latif (CTP Adayı)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1. Osman Tanboğa (DP Adayı )

2. Behiye Özerginli (DP Adayı )

3. Abdullah Keskinel (DP Adayı )

4. Aygül Sözeri (DP Adayı )

5. Sultan Tunceli (DP Adayı )

6. Pembe Dereci (DP Adayı )

7. Nedim Güçkan (DP Adayı )

8. Ediz İşir (DP Adayı )

1. Osman Esendağlı (UBP Adayı)

2. Ayşe Bekler (UBP Adayı)

3. Hasan Çakar (UBP Adayı)

4. Aynur Gazi (UBP Adayı)

5. Musa Çapkın (UBP Adayı)

6. Şenel Türksoy Cömert (UBP Adayı)

7. Erdal Aykol (UBP Adayı)

8. Levent Sökmez (UBP Adayı)

1. Şerife Akınlı (CTP Adayı)

2. İrfan Can Gür (CTP Adayı)

3. Esra Demirci (CTP Adayı)

4. Ziya Aykol (CTP Adayı)

5. Ayşe Menteş (CTP Adayı)

6. Birtan Gökşan (CTP Adayı)

7. Selim Keskinel (CTP Adayı)

8. Mehmet Abbasoğlu (CTP Adayı)

2- BEYARMUDU BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1. İlker Edip (UBP Adayı)

2. Ethem Akmercan (Bağımsız)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1. Elçin Alıkan (UBP Adayı)

2. Ahmet Zort (UBP Adayı)

3. Hasan Yahya (UBP Adayı)

4. Mustafa Dostbilen (UBP Adayı)

5. Murat Uzun (UBP Adayı)

6. Alsev Hoca (UBP Adayı)

7. Pembe Düzova Özgenler (UBP Adayı)

8. Bülent Bebek (UBP Adayı)

1. Ertürk Güler (CTP Adayı)

2. İsmet Mehmeteminoğulları (CTP Adayı)

3. Cansu Reyhan (CTP Adayı)

4. Günay Erçika (CTP Adayı)

5. Fatoş Kurucu (CTP Adayı)

6. Yusuf Keleş (CTP Adayı)

7. Mehmet Oduncuoğlu (CTP Adayı)

8. Emine Kalkaner (CTP Adayı)

1. Yasemin Çobanoğlu (TDP Adayı)

2. Nazlı Kızılşahin (TDP Adayı)

3. Kemal Güçveren (TDP Adayı)

4. Fadıl Bender (TDP Adayı)

5. Gamze Tekok (TDP Adayı)

6. Hulusi Buğra Özoğul (TDP Adayı)

7. Adnan Gençalp (TDP Adayı)

8. Ali Sürer (TDP Adayı)

1. Filiz Kinel Baycanlı (HP Adayı)

2. Şevki Kozansoy (HP Adayı)

3. Orhan Delikuş (HP Adayı)

4. Elif Bayır (HP Adayı)

5. Behiç Zaimoğlu (HP Adayı)

6. Ali Gerçeker (HP Adayı)

7. Aysel Ergülen (HP Adayı)

8. Osman Kafa (HP Adayı)

1. Soner Dandil (Bağımsız)

3- GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1. Erol Adalıer (CTP Adayı )

2. Hüseyin Nurçin (Bağımsız)

3. İsmail Arter (Bağımsız)

4. İsmail Güneş Güneşoğlu (Bağımsız)

5. Ulaş Gökçe (Bağımsız)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1. Yener Yıldız (DP Adayı )

2. Zühal Keskinel (DP Adayı )

3. Hüsrev Karaali (DP Adayı )

4. Banu Kuman Tuzlalı (DP Adayı )

5. Sultan Vural (DP Adayı )

6. Kubilay Uzkan (DP Adayı )

7. Hasan Esen (DP Adayı )

8. Ali Küçük (DP Adayı )

9. Naciye Kılıç (DP Adayı )

10.Zeynep Arat (DP Adayı )

11. Halil Doğan (DP Adayı )

12.Yüksel Özen (DP Adayı )

13.Serap Geyik (DP Adayı )

14.Cemsal Ataoğlu (DP Adayı )

15.Türksal İnce (DP Adayı )

16.İbrahim Uysal (DP Adayı )

17. Göktuğ Konca (DP Adayı )

18.Kenan Akın (DP Adayı )

1. Ahmet Öztenay (UBP Adayı )

2. Hasan Paksoy (UBP Adayı )

3. Özgür Dedeoğlu (UBP Adayı )

4. Turgut Yenağralı (UBP Adayı )

5. Emel Çapkıner Tosun (UBP Adayı )

6. Hayriye Bahtiyar (UBP Adayı )

7. Necat İyican (UBP Adayı )

8. Mustafa Sağır (UBP Adayı )

9. Aysun Gümüş (UBP Adayı )

10. Cem Dana (UBP Adayı )

11. Hidayet Uysal (UBP Adayı )

12.Yüksel Özen Elhamiye Şanlısoy (UBP Adayı )

13.Serap Geyik Zekiye Aslanses (UBP Adayı )

14.Cemsal Ataoğlu Feriha Yiğittürk (UBP Adayı )

15.Türksal İnce Tuncer Hasan Tuncergil (UBP Adayı )

16.İbrahim Uysal İlter Tekbıyık (UBP Adayı )

17. Veli Doğan (UBP Adayı )

18.Kenan Akın Senar Koreli (UBP Adayı )

1. Ali Yakar (YDP Adayı )

2. Süleyman İşlek (YDP Adayı )

3. Sema Kelebek (YDP Adayı )

4. Dinçer Çakıcı (YDP Adayı )

5. Ulus Süleyman Kaymak (YDP Adayı )

6. Mustafa Kalkan (YDP Adayı )

7. Nihal Talan (YDP Adayı )

8. Aydın Pabuçcu (YDP Adayı )

9. Cafer Koçak (YDP Adayı )

10. Murat İşlek (YDP Adayı )

11. İlker Atalay (YDP Adayı )

12. Ceylan Taşkın (YDP Adayı )

13. Gülay Koruk (YDP Adayı )

14. Ayşe Durgun (YDP Adayı )

15. Hayrettin Güder (YDP Adayı )

16 Tamer Karakaşlı (YDP Adayı )

17. Rakkate Hamide Fatı (YDP Adayı )

18. Mehmet Ali Doğan (YDP Adayı )

1. Hüseyin Manik (CTP Adayı )

2. Samiye İlgezen (CTP Adayı )

3. Ümit Özaktan (CTP Adayı )

4. Şerife Özelmas (CTP Adayı )

5. Gökhan Dağlı (CTP Adayı )

6. Mahir Gökçe Abi (CTP Adayı )

7. Muhammet Niyazi Yurtseven (CTP Adayı )

8. Mübin Kanatlı (CTP Adayı )

9. Cemal İnce (CTP Adayı )

10. Zalihe Oza (CTP Adayı )

11. Güner Gülhan (CTP Adayı )

12. Erhun Şahali (CTP Adayı )

13. Hüseyin Aranır (CTP Adayı )

14. Sevilay Küçüksu (CTP Adayı )

15. Yiğit Doğruöz (CTP Adayı )

16 Burak Ali Çiçek (CTP Adayı )

17. Yusuf Özbil (CTP Adayı )

18. Kader Yababa (CTP Adayı )

1. Mehmet Çaltinoğlu (TDP Adayı )

2. Ali Mertel (TDP Adayı )

3. Mustafa Noyan (TDP Adayı )

4. Ceyda Püsküllü (TDP Adayı )

5. Feridun Korkunal (TDP Adayı )

6. Özgür Taşcıoğlu Güler (TDP Adayı )

7. Tezer Oğuzkan (TDP Adayı )

8. Tekcan Karagil (TDP Adayı )

9. Osman Günhan (TDP Adayı )

10. Seyhan Anadol (TDP Adayı )

11. Teslime Haklığil (TDP Adayı )

12. Seyit Soydan Cambazoğluları (TDP Adayı )

13. Tuğçe Gökbörü (TDP Adayı )

14. Özden Uluçay (TDP Adayı )

15. Mehmet Gül (TDP Adayı )

16 Ulus Irkad (TDP Adayı )

17. Ülkü Yılmaz (TDP Adayı )

18. Gülin Gündeğer (TDP Adayı )

1. Sinem Önen İlhan (HP Adayı )

2. Ece Gülaç (HP Adayı )

3. Zümrüye Gürakar (HP Adayı )

4. Ahmet Ertür (HP Adayı )

5. Fikret Uludağ (HP Adayı )

6. Serkan Abat (HP Adayı )

7. Zeki Özgürkanlılar (HP Adayı )

8. Hüseyin Altuntaş (HP Adayı )

9. Belgüzar Akbulut (HP Adayı )

10. Cemil Güzer (HP Adayı )

11. Tolga Özçelik (HP Adayı )

12. Ergin Özdilek (HP Adayı )

13. Hatice Atınç (HP Adayı )

14. Ferdi Uludağ (HP Adayı )

15. Hüseyin Tabur (HP Adayı )

16 İsmail İrfanoğlu (HP Adayı )

17. Cihan Mutluyakalı (HP Adayı )

18. Naile Mendeli (HP Adayı )

4- GEÇİTKALE BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1. Hasan Öztaş (CTP Adayı )

2. Olsan Oran (Bağımsız)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1. Gülcan Hacı Ömer (UBP Adayı )

2. Hüseyin Yeşilbaş (UBP Adayı )

3. Türkan Çakır (UBP Adayı )

4. Hüseyin Yavuz (UBP Adayı )

5. Hasan Kuset (UBP Adayı )

6. Cemil Çavuş (UBP Adayı )

7. Fehim Küçük (UBP Adayı )

8. Kezban Elmaz (UBP Adayı )

1. Serap Soyal ( CTP Adayı )

2. Lema Gökşan ( CTP Adayı )

3. Serkan Atılgan ( CTP Adayı )

4. Aykut Eren ( CTP Adayı )

5. Gürtan Toygar ( CTP Adayı )

6. Mustafa Sevinç ( CTP Adayı )

7. Fikri Sunal ( CTP Adayı )

8. Bahar Özaktaş ( CTP Adayı )

5- İNÖNÜ BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1. Turgut Çevirgen (UBP Adayı )

2. Ali Öncü (Bağımsız)

3. Beyhan Gürgöze (Bağımsız)

4. Hasan Basri Beycanlı (Bağımsız)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1. Emine Güngör (DP Adayı )

2. Mendo Şengül (DP Adayı )

3. Cuma Ali Özoğul (DP Adayı )

4. Mustafa Bayır (DP Adayı )

5. Ahmet Yıldırım (DP Adayı )

6. Adile Şanlı (DP Adayı )

7. Okan Altun (DP Adayı )

8. Nuriye Karaoğlan (DP Adayı )

1. Harun Uslu (UBP Adayı )

2. Onur Bozcan (UBP Adayı )

3. Özlem Yorgancıoğlu (UBP Adayı )

4. Fatih Yiğen (UBP Adayı )

5. Hatice Yalın (UBP Adayı )

6. Fetine Avcı (UBP Adayı )

7. Fırat Abiç (UBP Adayı )

8. Can Özsoy (UBP Adayı )

1. Songül Fidan (YDP Adayı )

2. Adem Bölükgiray (YDP Adayı )

3. Bahri Karakuş (YDP Adayı )

4. Tülay Velieceoğlu (YDP Adayı )

5. Fatma Kurtay (YDP Adayı )

6. Cumali Yalın (YDP Adayı )

7. Fatih Öztürk (YDP Adayı )

8. Fatih Karaoğlan (YDP Adayı )

1. Sevgi Şair (CTP Adayı )

2. Gözde Acaröz (CTP Adayı )

3. Zahide Gök (CTP Adayı )

4. Cemyal Benlioğlu (CTP Adayı )

5. Ali Yazgı (CTP Adayı )

6. Menderes Karaoğlan (CTP Adayı )

7. İsmail Yiğit (CTP Adayı )

8. İlter Efendi (CTP Adayı )

1. Necip Fidan (Bağımsız)

6- PAŞAKÖY BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1. Habil Tülücü (UBP Adayı )

2. Mehmet Aktaş (HP Adayı)

3. Mahmut Erden (Bağımsız)

4. Ökeş Erdoğdulu (Bağımsız)

5. Erdal Özata (Bağımsız)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1. Tevfik İlman (UBP Adayı )

2. Hasan Ergin (UBP Adayı )

3. Cansev Batıray (UBP Adayı )

4. Mikail Cankurt (UBP Adayı )

5. Sait Sağlam (UBP Adayı )

6. Feride Altunsoy (UBP Adayı )

7. Yılmaz Yiğit (UBP Adayı )

8. Tülin Özer (UBP Adayı )

1. Arif Özkıraç (CTP Adayı )

2. Ayşe Şahin (CTP Adayı )

3. Fahri İlman (CTP Adayı )

4. Hayriye Gürdağ (CTP Adayı )

5. Ahmet İsrail (CTP Adayı )

6. Aydın İsrail (CTP Adayı )

7. Mesih Ersan Kaplan (CTP Adayı )

8. Cafer Tehdit (CTP Adayı )

1. Mutallip İlhan İncirlili (HP Adayı )

2. Şule Yüksel Sarpkaya (HP Adayı )

3. Seyit Güneş (HP Adayı )

4. Şükrü Karakaş (HP Adayı )

5. Ali Şengül (HP Adayı )

6. Hülya Yalman (HP Adayı )

7. İzzet Sönmez (HP Adayı )

8. Melek Melahat Karakuş (HP Adayı )

1. Mehmet Gümüşsoy (Bağımsız)

2. Hayriye Uzunkaya (Bağımsız)

3. Naci Karaoğlan (Bağımsız)

4. Mesut Kurt (Bağımsız)

5. Sadık Toklu (Bağımsız)

7- SERDARLI BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1. Halil Kasım (UBP Adayı )

2. Salih Bayraktar (CTP Adayı)

3. Mehmet Ali Billüroğlu (Bağımsız)

4. Özel Pınardan (Bağımsız)

5. Tansel Sağır (Bağımsız)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1. Söğüde Kanarya (UBP Adayı )

2. Aliye Bilal (UBP Adayı )

3. Erhan Sevgin (UBP Adayı )

4. Naim Güven (UBP Adayı )

5. Ayça Çapkın (UBP Adayı )

6. Ali Barkut (UBP Adayı )

7. Seval Sütcüoğluları (UBP Adayı )

8. İzzet Küçükoğlu (UBP Adayı )

1. Elçin Hacıarif (CTP Adayı)

2. Ayşen Nacakcı (CTP Adayı)

3. İlgün Kasap (CTP Adayı)

4. Güven Serdar (CTP Adayı)

5. Habib Çakmakçı (CTP Adayı)

6. Hasan Hacıarifoğlu (CTP Adayı)

7. Eylem Üzümcü (CTP Adayı)

8. Tolga Kasap (CTP Adayı)

1. Mehmet Salih Havalı (TKPYG Adayı)

2. Şaziye Dağaşan (TKPYG Adayı)

3. Ahmet Şah (TKPYG Adayı)

4. Erdal Eryener (TKPYG Adayı)

5. İbrahim Sönmezler (TKPYG Adayı)

6. Yasemin Cerit (TKPYG Adayı)

7. Büşra Boz (TKPYG Adayı)

8. Cennet Güneri (TKPYG Adayı)

8- TATLISU BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1. Ahmet Hayri Orçan (DP Adayı)

2. Ali Çil (UBP Adayı)

3. Şıh Muhittin Arslan (Bağımsız)

4. İbrahim Uyanır (Bağımsız)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1. Rifat Ateş (DP Adayı)

2. Orhan Bebek (DP Adayı)

3. İlkay Yavuz (DP Adayı)

4. Sultan Yalçın (DP Adayı)

5. Aysel Kızılcanlı (DP Adayı)

6. Hüseyin Kocaman (DP Adayı)

1. Mehmet Ali Özdemir (UBP Adayı)

2. Özlem Elcil Cintosun (UBP Adayı)

3. İbrahim Aygün (UBP Adayı)

4. Simge Bahar (UBP Adayı)

5. Kadir Çetin (UBP Adayı)

6. Mustafa Akdeniz (UBP Adayı)

1. Salih Kaygas (HP Adayı)

2. Fatma Talay (HP Adayı)

3. Erol Oğul (HP Adayı)

4. Fatma Tosun (HP Adayı)

5. Veli Uğurlu (HP Adayı)

6. Şerafettin Yavuz (HP Adayı)

9- VADİLİ BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1. Seyami Şimşek (DP Adayı)

2. Mehmet Adahan (UBP Adayı)

3. Erhan Mustafa Kaya (HP Adayı)

4. Eriş Çoban (Bağımsız)

5. Mehmet Zengin (Bağımsız)

6. Ahmet Yazgı (Bağımsız)

7. Kürşat Özer (Bağımsız)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1. Hanife Menteş (DP Adayı)

2. Cüneyt Evginel (DP Adayı)

3. Yaşar Kahraman (DP Adayı)

4. Nail Güven (DP Adayı)

5. Ayhan Güngör (DP Adayı)

6. Sevil Güler (DP Adayı)

7. Rodica Şimşek (DP Adayı)

8. Mehmet Özer (DP Adayı)

1. Elif Alparslan (UBP Adayı)

2. Kemal Özuğurlu (UBP Adayı)

3. İsmail Özer (UBP Adayı)

4. Hüseyin Tulu (UBP Adayı)

5. Ömer Somuncu (UBP Adayı)

6. İnci Menteş (UBP Adayı)

7. Veli Özer (UBP Adayı)

8. Sevil İnönülü (UBP Adayı)

1. Güzel Özer (YDP Adayı)

2. Şengül Meşe (YDP Adayı)

3. Nihat Uyanık (YDP Adayı)

4. Ahmet Sülük (YDP Adayı)

5. Ahmet Süngü (YDP Adayı)

6. Mehmet Yorulmaz (YDP Adayı)

7. Gülsüm Korkmaz (YDP Adayı)

8. Sevim Aktaş (YDP Adayı)

1. Yüksel Özyaşar (CTP Adayı)

2. Ferda Güvercin (CTP Adayı)

3. Mehmet Zengin (CTP Adayı)

4. Ömer Çalıkuşu (CTP Adayı)

5. Meriç Aktaş (CTP Adayı)

6. Suzan Kasap (CTP Adayı)

7. Halil Saka (CTP Adayı)

8. Ömer Pala (CTP Adayı)

1. Erhan Sapsızoğlu (HP Adayı)

2. Bahar Genç (HP Adayı)

3. Mustafa Örses (HP Adayı)

4. Orhan Osmanlızadeler (HP Adayı)

5. Hüsniye Yavuz (HP Adayı)

6. Serpil Sarı (HP Adayı)

7. Bahire Tulu Göker (HP Adayı)

8. Münevver Kaya Özünlü (HP Adayı)

10- YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1. Katip Demir (Bağımsız)

2. Şeyda Luckinger (Bağımsız)

3. Mustafa Zurnacılar (Bağımsız)

4. Sertaç Yalçın (Bağımsız)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1. Server Düzenli (DP Adayı)

2. Vasfi Beyazhasan (DP Adayı)

3. Abdullah Özsoy (DP Adayı)

4. Halil İbrahim Başgüden (DP Adayı)

5. Yağmur Karip (DP Adayı)

6. Münüse Figan Çağakanlı (DP Adayı)

7. Akın Akalın (DP Adayı)

8. Mustafa Ergazi (DP Adayı)

9. Yunus Elagöz (DP Adayı)

10. Ayşe Öztürk (DP Adayı)

1. Tanyel Öztemiz (UBP Adayı)

2. Ebru Bayıkoğlu (UBP Adayı)

3. Sultan Karaşahin (UBP Adayı)

4. Osman Oğur (UBP Adayı)

5. Atalay Talaykurt (UBP Adayı)

6. Kadir Akar (UBP Adayı)

7. Veysel Türkmenoğlu (UBP Adayı)

8. Göral Yıldızçoban (UBP Adayı)

9. Şengül Tosunoğlu (UBP Adayı)

10. Muharrem Kuşaf (UBP Adayı)

1. Ali Bakır (YDP Adayı)

2. Naci Düzenli (YDP Adayı)

3. Onur Akdeniz (YDP Adayı)

4. Mehmet Yılmaz (YDP Adayı)

5. Erdal Koç (YDP Adayı)

6. Özlem Demir (YDP Adayı)

7. Kağan Özkuyucu (YDP Adayı)

8. Rukiye Karaca (YDP Adayı)

9. Fatma Turgut (YDP Adayı)

10. Seçkin Akalın (YDP Adayı)

1. Pınar Abdurrahmanzade (CTP Adayı)

2. Yılşen Ergeç (CTP Adayı)

3. Koray Diran (CTP Adayı)

4. Gökhan Öztürk (CTP Adayı)

5. Cafer Daloğlu (CTP Adayı)

6. Feray Sencar (CTP Adayı)

7. Taner Aydın (CTP Adayı)

8. Ahmet Arıtaş (CTP Adayı)

9. Ahenk Yılgın Damgacı (CTP Adayı)

10. Ali Mucan (CTP Adayı)

1. Nazan Aydıner (HP Adayı)

2. Tuğçe Davulcuoğlu (HP Adayı)

3. Erşen Ummanel (HP Adayı)

4. Süleyman Uzun (HP Adayı)

5. Raşit Ercen (HP Adayı)

6. Şemsi Torun (HP Adayı)

7. Diğdem Güçveren (HP Adayı)

8. Nil Öztemiz (HP Adayı)

9. Emin Atabay (HP Adayı)

10. Derviş Emiroğluları (HP Adayı)

1. Halil Erdoğuş (Bağımsız)

KÖY İHTİYAR HEYETLERİ

1. PİLE

Muhtarlık Adayları

1. Veysal Güden

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Arif Gündoğdu

2. Türkay Erçıka

3. Hasan Savaş Sakallı

4. Hasan Karagözlü

2. AKDOĞAN – AKDOĞAN

Muhtarlık Adayları

1. Hüseyin Gökçayır

2. İsmail Kozanoğlu

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Emete Yakula Şarman

2. Nevber Çelik

3. Selcan Kardan

4. Aliye Aktaş

5. Jale Üçokka

6. Yusuf Sertel

7. Gülin Özyanak

8. Alpay Liman

3. BEYARMUDU – BEYARMUDU

Muhtarlık Adayları

1. Mustafa Tan

2. Hasan Haydaroğulları

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. İsmail Lord

2. Ziyat Düzova

3. Olcay Sürer

4. Mehmet Keleşzade

5. Hüseyin Taner

4. BEYARMUDU – ÇAYÖNÜ

Muhtarlık Adayları

1. Musa Yıldırım

2. Süleyman Duran

3. Bünyamin Arkoy

4. Dönay Türkmenli

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Cafer Bayır

2. Zerin Şeker

3. Ahmet Amasyalı

4. Murat Fındık

5. Okan Özefe

6. Murat Dursun

5. BEYARMUDU – GÜVERCİNLİK

Muhtarlık Adayları

1. Hasan Çil

2. Eray Yıldız

3. Döndü Zararsız

4. Salahattin Şafak

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. İbrahim Taşkın

2. Nurullah Arslantaş

3. Dilek Keleş

4. Muzaffer Çağmel

5. Feridun Gözütok

6. Musa Evleksiz

7. Adeviye Kara

8. Halil Çil

9. Halil Yücetürk

10. Savaş Kırşan

11. İbrahim Biten

12. Nadir Salman

6. BEYARMUDU – İNCİRLİ

Muhtarlık Adayları

1. Aliye Konaklı

2. Muhammet Mustafa Yeşilleme

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. İbrahim Özduran

2. Pembe Kızılokgil

3. Atay Aksulu

4. Gülseren Metni Yavuz

5. Raif Dostbilen

6. Hüseyin Sertce

7. BEYARMUDU – KÖPRÜLÜ

Muhtarlık Adayları

1. Turgay Alıkan

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Kenan Giritli

2. Hüseyin Kadir Karamulla

3. Yılmaz Gökbulut

8. BEYARMUDU – TÜRKMENKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Ayşe Korol

2. Ahmet Batıhan

3. Enver Olgan

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ahmet İlgu

2. Hasan Kahraman

3. Engin Keleş

4. Ertan Külahlılar

5. Bayram Dereci

6. Halil Gazelci

9. GAZİMAĞUSA – ANADOLU MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Ali Buruk

2. Murat Uslu

3. Hüseyin Uysal

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Kil

2. Murat Gök

3. Ali Yıldırım

4. Mustafa Kaya

5. Samet Gürbüz

10. GAZİMAĞUSA – BAYKAL MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Özger Ersen

2. Emine Çelikörs

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ahmet Handan

2. Sevil Ersen

3. Ayşe Aşıkoğlu

4. Ali Özkoraltay

11. GAZİMAĞUSA-CANBULAT MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Hamdi Karaer

2. Metin Delideniz

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Tacim Kayalar

2. Mustafa Terazili

3. Hasan Demir

4. Mehmet Sertdemir

5. Sezer Delideniz

6. Aziz Kavaz

7. Ozan Hakansoy

8. İbrahim Gedik

12. GAZİMAĞUSA – ÇANAKKALE MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Abbas Mendeli

2. Salih Bilginerler

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Erdem Birinci

2. Aurıca Bilginerler

3. Muhammed Törer

4. Güner Özbil

5. Amber Çizer

6. Uğur Tilki

7. Mehmet Güder

8. Hüseyin Yahat

13. GAZİMAĞUSA – DUMLUPINAR MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. İsmail Aycan

2. Şifa Çıka

3. İmer Çavuşoğlu

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ahmet Aydınsoy

2. Ali Dana

3. Doğan Bahçecioğlu

4. Nejla Topcu

5. Hüseyin Aycan

6. Mehmet Yapıcı

7. Hüseyin Özkoçak

8. Emine Bilgehan

9. Tufan Aytülün

10. Ahmet Kesken

14. GAZİMAĞUSA – HARİKA MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Ali Güder

2. Mustafa Zorlu

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ramazan Yüğlük

2. Ahmet Şen

3. Murat Balkanlı

4. Murat Karataş

5. Cemaleddin Balkanlı

6. Soner Sarıdan

15. GAZİMAĞUSA – KARAKOL MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Pertev Tamcoşar

2. Tamer Tunç

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mustafa Gökçen

2. Letife Tunç

3. Ali Denizer

4. Hanife Tamcoşar

5. İrfan Korcan

16. GAZİMAĞUSA – LALA M.PAŞA MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Seydali Haksever

2. Altan Gazinocu

3. Murat Akın

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Vedat Doğacan

2. Özkan Derebey

3. Hüseyin Özal

4. Mustafa Gül

5. Seide Gazinocu

6. Mehmet Karami

7. Orhan Sönmez Kalemder

8. Tolga Bilinçli

9. Saim Şahin

10. Yılşen Körceğez

17. GAZİMAĞUSA – MUTLUYAKA

Muhtarlık Adayları

1. Erkin Şafaklı

2. Buran Dirensoy

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Şengül Kaleci

2. Ahmet Kaplan

3. Sabit Altınok

4. Behcet Harmancıoğlu

5. Hasan Yelkanat

6. Kaan Kaymak Yelkanat

7. Bülent Dirensoy

8. Osman Özgem

18. GAZİMAĞUSA – NAMIK KEMAL MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Hüseyin Öksüzoğluları

2. Oğuzhan Karabulut

3. Hasan Aylanç

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Muhsin Alevşimşek

2. Hüseyin Çiçek

3. Ayşe Teran

4. Hakkı Altıntaş

5. Selda Altıntaş

6. Zülfiye Kutgün

7. Mustafa Barut

8. Şener Öztürk

9. Akıle Erbay

10. Ali Bafkanlı

19. GAZİMAĞUSA – PERTEVPAŞA MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Kadriye Yardımcı

2. Mehmet Ali Gezer

3. Erdinç Elmastaş

4. Vepüre Akbaş

5. Recep Şahin

6. Oğuz Aydın

7. Hasan Yenen

8. Adil Kaçmaz

9. Soner Durmaz

10. Esra Yılmaz

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Rahmi Solmaz

2. Mehmet Çevikel

3. Taner Koçak

4. Süleyman Koçak

5. Ayhan Uçucu

6. Mehmet Çelik

7. Soner Arslan

8. Süleyman Bektaş

9. Havva Güneş

10. Rahime Küçük

11. Zühal Altınışık

12. Asiye Yıldırım

13. Zeynep Barut

20. GAZİMAĞUSA – PİYALE PAŞA MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Kadir Uçar

2. Emir Genç

3. Rifat Sevindik

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Cemal Özkuyucu

2. Ekrem Zengin

3. Hasan Korkmaz

4. Nedim Özgen

5. Mehmet Pazar

6. Yeter Uçar

7. Mihriban Tat

8. Hasan Serin

9. Muzaffer Obuz

21. GAZİMAĞUSA – SAKARYA MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Ümit Ürel Üzgüner

2. Mustafa Sarp

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Zerin Sarp

2. Gizem Sarp Astan

3. Ahmet Efecan

4. Hüseyin Cambulat Canatan

22. GAZİMAĞUSA – SURİÇİ MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Nevin Fenercioğlu

2. Ozan Ali Arkıner

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Süreyya Oktay

2. Ayşe Tuğralı

3. Saldıray Fenercioğlu

4. Hasan Özarı

5. Ahmet Kurban

23. GAZİMAĞUSA – TUZLA MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Zeliş Güzelay

2. İbrahim Umay

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Olgun İmsaler

2. Cem Türen

3. Simay Çerkez

4. Zeki Taçsoy

5. Fatma İlkin Bomboz

24. GAZİMAĞUSA – ZAFER MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Ali Yeşil

2. Özbek Kurt

3. Yılmaz Aksoy

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Erdal Yılmaz

2. Mehmet Heyberi

3. Burhan Kara

4. Sultan Kurt

5. Ahmet Çetin

25. GEÇİTKALE – ÇAMLICA

Muhtarlık Adayları

1. Halil Dağsevenler

2. Cemal Kırcalı

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Halil Dağsevenler

2. Ahmet Dağsevenler

3. Mehmet Kırcalı

4. Hatice Dağsevenler

5. İbrahim Kurdoğlu

6. Halil Boşnak

26. GEÇİTKALE – ÇINARLI

Muhtarlık Adayları

1. Sami Başkan

2. Gülali Oltan

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Arif Kuyucuoğlu

2. Fikri Şengünler

3. Serkan Poyrazlı

4. Latif Eraksan

27. GEÇİTKALE – GEÇİTKALE

Muhtarlık Adayları

1. Oğuz Güçeri

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hüsnü Bezirganoğlu

2. Kasım Güçeri

3. Cemal Güçeri

4. Münevver Özükan

28. GEÇİTKALE – MALLIDAĞ

Muhtarlık Adayları

1. Ahmet Basri

2. Ahmet Çaltin

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Tengül Basri

2. Aysu Basri

29. GEÇİTKALE – NERGİSLİ

Muhtarlık Adayları

1. Kaşif Kusetoğulları

2. Okan Helvacı

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Sezar Gıraç

2. Halil Ada

3. Kaşif Kusetoğulları

4. Ünal Kadı

5. Mehmet Yağcı

6. Kamil Şenkaya

7. Mete Aykent

8. Pervin Uzun

30. GEÇİTKALE – SÜTLÜCE

Muhtarlık Adayları

1. Hüseyin Kaptan

2. Sunalp Öğünçer

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hüseyin Aksu

2. Halil Haşim

3. Soykan Çaltınoğlu

4. Savaş Kavaz

31. GEÇİTKALE – YAMAÇKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Hamit Toprak

2. İsmail Türk

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Fatma Fındık

2. Yunus Türk

3. Yusuf Karaahmet

4. Celal Türk

32. İNÖNÜ – DÖRTYOL

Muhtarlık Adayları

1. Salih Erel

2. Hasan Koçak

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Sultan Erel

2. Ahmet Beydilli

3. Kezban Atay

4. İsmail Alparslan

33. İNÖNÜ – İNÖNÜ

Muhtarlık Adayları

1. Ömer Efendi

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Semray Acaröz

2. Ayşe Uluerli

3. Kenan Kara

34. İNÖNÜ – KORKUTELİ

Muhtarlık Adayları

1. Fettah Karakuzu

2. Adem Dinleyici

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Murat Cildan

2. Erdoğan Acu

3. Savaş Abi

4. İlkay Abiç

5. Nihat Bebek

6. İlhan Yalçın

7. Abit Gümüştok

35. PAŞAKÖY – ASLANKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Riza Girgin

2. Adil Onalt

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Birsen Çetin

2. Serkan Sertbulut

3. Salih Denizalp

4. Salih İlman

5. Özen Denizalp

6. İnci Güçkan

7. Raşit Keskinkaya

8. Çetin İlman

36. PAŞAKÖY – KURUDERE

Muhtarlık Adayları

1. Savaş Şeker

2. Selçuk Baysal

3. Bülent Şengül

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ali Avlık

2. Ayşe Şeker

3. Murat Şengül

4. Abidin Yücel

5. Yusuf Sağlam

6. Erhan Araz

7. Elmas Ölmez

8. Nihal Ateş

9. Kamil Toklu

37. PAŞAKÖY – PAŞAKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Çetin Şahan

2. Ali Göktürk

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Yılmaz Ezer

2. Metin Gençoğlan

3. Sibel Polat

4. Ercan Şengül

5. Hüseyin Ballı

6. Halil Erol

7. Fuat Tahhuşoğlu

38. PAŞAKÖY – ULUKIŞLA

Muhtarlık Adayları

1. Hüseyin Yiğit

2. Aynur İş

3. Yusuf Dal

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Emel Şener

2. Seher Akyıl

3. Dilek Özata

4. Hasan Yeşilada Erol

5. Sibel Boğaç

6. Murat Akyıl

7. Murat Küçükşener

8. Hasan Dayanıklı

39. SERDARLI – ERGENEKON

Muhtarlık Adayları

1. Özgür Tepeli

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Yeter Semaay

2. Ahmet Türkeş Kandır

3. Mustafa Kandır

4. Süleyman Kutlu

40. SERDARLI – GÖNENDERE

Muhtarlık Adayları

1. Mustafa Bostancıoğulları

2. Abdi Kabalcı

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. İsmet Paşa Pehlivan

2. Canan Çorba

3. Aysu Öyçüm

4. İsmail Kulle

41. SERDARLI – GÖRNEÇ

Muhtarlık Adayları

1. Aziz Şah

2. Nevzat Akçagil

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ziya Maraşlı

2. Duriye Ataşan Kasım

3. Aydın İbiş

4. Sibel Dümenci

5. Ahmet İnce

6. Ecevit Şah

7. Birol Şah

8. Serkan Maraşlı

9. Canev İnce

42. SERDARLI – PINARLI

Muhtarlık Adayları

1. Engin Çağman

2. Ahmet Ardağan

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Emine Pınardan

2. Meliha Kemaloğulları

3. Musatafa Kırgız

4. Mustafa Kanteper

5. Narin Güler

6. Hulisi Kılıç

7. İdris Bayramoğulları

43. SERDARLI – SERDARLI

Muhtarlık Adayları

1. Mehmet Kadiroğlu

2. Ahmet Serdar

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Evgin Habeş

2. Hüseyin Güvercin

3. Metin Yorgancı

4. Hasan Yücekan

5. Serkan Ahmetoğlu

6. Feridun Çorba

7. Gülten Özdirenç

8. Çağda Karapaşa

44. SERDARLI – TİRMEN

Muhtarlık Adayları

1. İbrahim Yıldırımlar

2. Mustafa Bayandursun

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Bülent Erik

2. Ahmet Sağır

3. Kadir Güven

45. TATLISU – AKTUNÇ MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Ali Tarsus

2. Hacı Murat Gök

3. Mehmet Kavcı

4. Şengül Pala

5. Mehmet Kargı

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ramazan Yıldız

2. İslam Karataş

3. Hüseyin Açıkgöz

4. Mehmet Yıldız

46. TATLISU – KÜÇÜK ERENKÖY MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Ümüt Karlankuş

2. Didem Özerkin

3. Baki Aygün

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Özden Bütüner

2. Yıldan Kayım

3. Hüsamettin Aktürk

4. Ramazan Yavşan

47. TATLISU -YALI MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Leyla Güvenlier

2. Yılmaz Üredi

3. Hasan Tosun

48. VADİLİ – TURUNÇLU

Muhtarlık Adayları

1. Mehmet Erdoğdu

2. Hüseyin Samancıoğlu

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ali Samancıoğlu

2. Hasan Zadehan

3. Müsteyde Yeşilbaş

4. Kemal İnönülü

5. Mehmet Bardakko

6. Ahmet Saka

49. VADİLİ – VADİLİ

Muhtarlık Adayları

1. Tüner Öksüzoğlu

2. Murat Sapsızoğlu

3. Ramazan Kolay

4. Mustafa Kara

5. Mustafa Güven

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Gül Korkmaz

2. Eren Koçak

3. Pembe Özuğurlu

4. Süleyman Ağa

5. Hasan Vurgun

6. Hüseyin Topal

50. YENİ BOĞAZİÇİ – AKOVA

Muhtarlık Adayları

1. Leyla Çınar Algül

2. Yusuf Nakışcı

3. Osman Şingirli

4. Ayer Hafiye

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Leman Tartar

2. Şükran Keleş

3. Halil Özçoban

4. Zehra Şingirli

5. Ahmet Aköz

6. Ebru Şuayıpoğlu

7. Mehmet Kıstı

51. YENİ BOĞAZİÇİ – ALANİÇİ

Muhtarlık Adayları

1. Zülfiye Akar

2. Cemal Yıldız

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Eray Tanyeri

2. Şevki Kafalı

3. Besime Beşerler

4. Halil Kaptan

5. Fikriye Akar

6. Salih Dere

52. YENİ BOĞAZİÇİ – MORMENEKŞE

Muhtarlık Adayları

1. Ertoğrul Gazi

2. Saim Aytürk

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hanım Alman

2. Esat Bıyıklıgil

3. İlkay Erdoğuş

4. Sıdıka Ergazi

53. YENİ BOĞAZİÇİ – ŞEHİTLER

Muhtarlık Adayları

1. Olsan Karabardak

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Güner Taykan

2. Kasım Ereş

3. Mehmet Ereş

4. Ergür Çetiner

54. YENİ BOĞAZİÇİ – YENİBOĞAZİÇİ

Muhtarlık Adayları

1. Burhan Özdemirciler

2. Hilmi Şenyapılı

3. Bilal Özveli

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Şermin Kasap

2. Süleyman Dinleyici

3. Çiğdem Özmusalar

4. Gül İkinci

5. Yusuf Akbelli

6. Adem Özkan

7. Aliye Yaba

8. Yusuf Sezerli

9. Rahme Fahlıoğulları

55. YENİ BOĞAZİÇİ – YILDIRIM

Muhtarlık Adayları

1. Hasan Çubukçuoğlu

2. Osman Birşen

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Sonuç Uzun

2. Hüseyin Bozkanlı

3. Osman Uzun

GİRNE İLÇESİ

1- ALSANCAK BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1. Fırat Ataser (Bağımsız)

2. Redif Nurel (Bağımsız)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1. Zehra Şekeroğlu (UBP Adayı)

2. Senem Palabıyık Karayel (UBP Adayı)

3. Erol Canseç (UBP Adayı)

4. Tuncel Ertan (UBP Adayı)

5. Nihat Reyhan (UBP Adayı)

6. Sonay Akgüney (UBP Adayı)

7. Koray Emirhoca (UBP Adayı)

8. Turgut Özbirim (UBP Adayı)

1. Sakine Erdemsiz (CTP Adayı)

2. Hakan Arda Ferhatoğlu (CTP Adayı)

3. Mustafa Yelmen (CTP Adayı)

4. Ayten Safel (CTP Adayı)

5. Hamide Karadağ (CTP Adayı)

6. Halit Ergören (CTP Adayı)

7. Hüseyin Derleyen (CTP Adayı)

8. Cahit Akın (CTP Adayı)

1. Güldem Akdağ (YDP Adayı)

2. Selahattin Kayaş (YDP Adayı)

3. Özgür Tüylü (YDP Adayı)

4. Derin Okçelen (YDP Adayı)

5. Hakan Ekinci (YDP Adayı)

6. Tamer Çoban (YDP Adayı)

7. Fatime Çoban (YDP Adayı)

8. İsmail Keskin (YDP Adayı)

2- ÇATALKÖY BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1. Mehmet Hulusioğlu (Bağımsız)

2. Serdar İlhan (Bağımsız)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1. Hüseyin Höyük (UBP Adayı)

2. Engin Ercenap (UBP Adayı)

3. Hüseyin Tuğyay (UBP Adayı)

4. Mehmet Sakallılar (UBP Adayı)

5. Kibriye Güneş (UBP Adayı)

6. Yeşim Sakallılar (UBP Adayı)

7. Havva Gök Akbal (UBP Adayı)

8. Abdo Okur (UBP Adayı)

1. Esat Onat (CTP Adayı)

2. Halit Ağırtaş (CTP Adayı)

3. Sevgi Darbazoğlu (CTP Adayı)

4. Osman Höyük (CTP Adayı)

5. Serhan Gözenkan (CTP Adayı)

6. Esra Çelikeri (CTP Adayı)

7. Tolga Demiral (CTP Adayı)

8. Ümral Çelik (CTP Adayı)

3- DİKMEN BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1. Mustafa Erişmen (UBP Adayı)

2. Yüksel Çelebi (CTP Adayı)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1. Mehmet Özsezer (UBP Adayı)

2. Fulya Bozkurt (UBP Adayı)

3. Zafer Amca (UBP Adayı)

4. Necati Muhtaroğlu (UBP Adayı)

5. Ayşe Kanat Topal (UBP Adayı)

6. Melek Karacamert (UBP Adayı)

7. Ömür Manga (UBP Adayı)

8. Hasan Yediyıldız (UBP Adayı)

9. Ali Damdelen (UBP Adayı)

10. Selahettin Çöllo (UBP Adayı)

1. Emel Ötüken (CTP Adayı)

2. Salih Kanal (CTP Adayı)

3. Ramadan İzci (CTP Adayı)

4. Özgü Özyiğit (CTP Adayı)

5. Osman Ilıcan (CTP Adayı)

6. Osman İncirlili (CTP Adayı)

7. Ali Hidayet (CTP Adayı)

8. Aygen Bardakko (CTP Adayı)

9. Fatma Ekdal (CTP Adayı)

10. Mustafa Özdeğirmenci (CTP Adayı)

4- ESENTEPE BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1. Muhammet Aygün (UBP Adayı)

2. Sinan Güneş (Bağımsız)

3. Yakup Şengün (Bağımsız)

4. Cemal Erdoğan (Bağımsız)

5. Köksal Şengün (Bağımsız)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1. Deniz Karlankuş (UBP Adayı)

2. Ali Abanoz (UBP Adayı)

3. Aycan Gürbüz (UBP Adayı)

4. Öznur Yıldız (UBP Adayı)

5. Erol Canselen (UBP Adayı)

6. Musa Erkanat (UBP Adayı)

7. Vait Soytürk (UBP Adayı)

8. İlker Kalkın (UBP Adayı)

1. Serda Kim (CTP Adayı)

2. Başak Tümkan (CTP Adayı)

3. Fatma Şençağ (CTP Adayı)

4. Lütfü Güneş (CTP Adayı)

5. Hatice Gürbüzer (CTP Adayı)

6. Mehmet Nasiboğlu (CTP Adayı)

7. Servet Akkılıç (CTP Adayı)

8. Fazlı Koyu (CTP Adayı)

1. Ahmet Aygün (YDP Adayı)

2. Züleyha Emen (YDP Adayı)

3. Engin Şengün (YDP Adayı)

4. Özlem Karlankuş (YDP Adayı)

5. Hakan Kurşun (YDP Adayı)

6. Ahmet Karal (YDP Adayı)

7. Fatma Şamlıyaka (YDP Adayı)

8. Şener Çelik (YDP Adayı)

5- GİRNE BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1. Birol Karaman (CTP Adayı)

2. Ömer Dalgakıran (Bağımsız)

3. Sümer Aygın (Bağımsız)

4. Ersoy Karaaziz (Bağımsız)

5. Akın Akı (Bağımsız)

6. Nidai Güngördü (Bağımsız)

7. Turgut Serdar (Bağımsız)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1. Hatice Aşık (UBP Adayı)

2. Hüseyin Ayrılmazkardeşler (UBP Adayı)

3. Fırat Güçlüsoy (UBP Adayı)

4. Ahmet Davman (UBP Adayı)

5. Hakan Onurlu (UBP Adayı)

6. Seyfi Koç (UBP Adayı)

7. Zerin Gürler (UBP Adayı)

8. Özben Kalfa (UBP Adayı)

9. Şeniz Büyükkaraca (UBP Adayı)

10. Ali Tektan (UBP Adayı)

11. Burcu Karakaya (UBP Adayı)

12. Pervin Şişman (UBP Adayı)

13. Celal Özbekoğlu (UBP Adayı)

14. Özlem Akerler (UBP Adayı)

15. Fahri Kavan (UBP Adayı)

16. Ahmet Okumuş (UBP Adayı)

1. Derya Hoca (HP Adayı)

2. Melih Özhakkı (HP Adayı)

3. Fezile Necdet (HP Adayı)

4. Nermin Anıl (HP Adayı)

5. Zühal Tunalı (HP Adayı)

6. Fahrican Sarıoğlu (HP Adayı)

7. Erhan Onuralp (HP Adayı)

8. Burak Güler (HP Adayı)

9. Cem Yüksel (HP Adayı)

10. Mine Beyar Olgu (HP Adayı)

11. Hüseyin Kayımoğlu (HP Adayı)

12. Tahir Soydan (HP Adayı)

13. Hüseyin Acıkan (HP Adayı)

14. Kemal Derin (HP Adayı)

15. Osman Özpar (HP Adayı)

16. Gizem Özüyaman (HP Adayı)

1. Pelin Kutluba (CTP Adayı)

2. Haşim Yücel (CTP Adayı)

3. Ayşe Karalıgil (CTP Adayı)

4. Sadi Erdendoğ (CTP Adayı)

5. Cemaliye Beysoylu (CTP Adayı)

6. Muammer Uğursöz (CTP Adayı)

7. Evren Bağlarbaşı Özerden (CTP Adayı)

8. Adnan Menderes Aktan (CTP Adayı)

9. Hatice Aydın (CTP Adayı)

10. Khaled El-Haj (CTP Adayı)

11. Nelin Tunç (CTP Adayı)

12. Ümit Aktül (CTP Adayı)

13. Ayhan Erciyas (CTP Adayı)

14. Meriç Bahadi (CTP Adayı)

15. Ferah Atış Karaismailoğlu (CTP Adayı)

16. Ali Karapaşa (CTP Adayı)

1. Ziya Egemen Sencer (TDP Adayı)

2. Rüya Yılmaz (TDP Adayı)

3. Günay Toygar (TDP Adayı)

4. Ahmet Metin Bali (TDP Adayı)

5. Murat Evren Mercimekci (TDP Adayı)

6. Hülya Bay (TDP Adayı)

7. Arzu Çaydamlı (TDP Adayı)

8. Turan Cibo (TDP Adayı)

9. Yasemin Kavruk (TDP Adayı)

10. Mehmet Eray Ezilmez (TDP Adayı)

11. Sinan Gürzap (TDP Adayı)

12. Duygu Otcuoğlu (TDP Adayı)

13. Candan Koran (TDP Adayı)

14. Yağmur Girgin (TDP Adayı)

15. Fatma Ramadan (TDP Adayı)

16. Barış Oral (TDP Adayı)

1. Gülümser Akıncı (YDP Adayı)

2. Abdurrahman Şanverdi (YDP Adayı)

3. İlknur Döner (YDP Adayı)

4. Mehmet Yavuz Ekmekci (YDP Adayı)

5. Hüsne Yılmaz (YDP Adayı)

6. Erdal Bilgiç (YDP Adayı)

7. Mehmet Nur Ateş (YDP Adayı)

8. İbrahim Uçak (YDP Adayı)

9. Kemal Özdemir (YDP Adayı)

10. Erşah Sabit Yılmaz (YDP Adayı)

11. Haci Baykal (YDP Adayı)

12. Tuba Demeli (YDP Adayı)

13. Murat Kavaklıoğlu (YDP Adayı)

14. İsmail Beyoğlu (YDP Adayı)

15. Yasemin Bay (YDP Adayı)

16. Necmi Yalçın (YDP Adayı)

1. Önder Kalfa (TKPYG Adayı)

2. Ahmet Sait Sayın (TKPYG Adayı)

3. Özer Kaan (TKPYG Adayı)

4. Elif Görem Gümüşmaden (TKPYG Adayı)

5. Seral Çetindal (TKPYG Adayı)

6. Arife Dirensoy (TKPYG Adayı)

7. Ayşe Şahin (TKPYG Adayı)

8. Pınar Musabeyoğlu Altıner (TKPYG Adayı)

9. Hamza Çay (TKPYG Adayı)

10. Rayme Öznesin (TKPYG Adayı)

11. Mustafa Zerman (TKPYG Adayı)

12. Melek Bal (TKPYG Adayı)

13. Nalan Garip (TKPYG Adayı)

14. Aysu Çakır (TKPYG Adayı)

15. Cuma Çeker (TKPYG Adayı)

16. Leyla Özekmekci (TKPYG Adayı)

Bağımsız:

1. Necdet Dinç (Bağımsız)

6- LAPTA BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1. Fuat Namsoy (UBP Adayı)

2. Mustafa Aktuğ (Bağımsız)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1. Fayık Akmandor (UBP Adayı)

2. Fatma Bulut Bayram (UBP Adayı)

3. Ömer Paşaoğluları (UBP Adayı)

4. Devran Soral Kavunoğlu (UBP Adayı)

5. Ahmet Gülermen (UBP Adayı)

6. Doğan Boransel (UBP Adayı)

7. Ahmet Uçurum (UBP Adayı)

8. Murat Karalar (UBP Adayı)

9. Yavuz Çiftçi (UBP Adayı)

10. Sinem Kardana (UBP Adayı)

1. Emre Efendi (CTP Adayı)

2. Duyal Arşanlar (CTP Adayı)

3. Fisun Üçok (CTP Adayı)

4. Münür Çağanağa (CTP Adayı)

5. Mustafa Gökçe (CTP Adayı)

6. Akile Şahsoy (CTP Adayı)

7. Acip Akçağ (CTP Adayı)

8. Cem Taşlıovalı (CTP Adayı)

9. Ayhan Çakır (CTP Adayı)

10. Mehmet İnatçı (CTP Adayı)

1. Ertan Derya (YDP Adayı)

2. Gurbet Tanık (YDP Adayı)

3. Fatma Bulut (YDP Adayı)

4. Süleyman Yıldız (YDP Adayı)

5. Zehra Tek (YDP Adayı)

6. Muhittin Kara (YDP Adayı)

7. İsmet Çakır (YDP Adayı)

8. İbrahim Aslantürk (YDP Adayı)

9. Ahmet Çakır (YDP Adayı)

10. Etem Uğurlu (YDP Adayı)

KÖY İHTİYAR HEYETLERİ

1. ALSANCAK-ÇAĞLAYAN MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Nureddin Salcı

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Salih Palabıyık

2. Ahmet Yurt

3. Ahmet Salcı

4. Kemal Mertkol

2. ALSANCAK – ILGAZ

Muhtarlık Adayları

1. Neşat Kuvvet

2. Atila Kaya

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Bilhan Kaya

2. Nahide Kuvvet

3. Hanife Kuvvet

3. ALSANCAK – MALATYA/İNCESU

Muhtarlık Adayları

1. Zehra Beydola

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Halit İşçi

2. Ertan Borat

3. Gülhanım Öcal

4. Fatma Karabulut

4. ALSANCAK – YAYLA MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Soner Cangil

2. Hüseyin Selçuklu

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Burçin Erfinike

2. Aziz Cicibaba

3. Eyyüp Koç

4. Kamil Tarancı

5. Salih Canbolat

6. Mehmet Turan

7. Hilmi Atılgan

8. Abdullah Karatepe

5. ALSANCAK – YEŞİLOVA MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Sami Güneş

2. Nidayi Köle

3. Besim Tarancı

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hasan Ordukaya

2. İbrahim Köle

3. İbrahim Gevher

4. Gülcahan Arıklı

5. Özlem Nedret Güneş

6. İsmail Emirhoca

7. Ertan Çolak

6. ALSANCAK – YEŞİLTEPE

Muhtarlık Adayları

1. Osman Tarancı

2. Yalçın Kaya

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Akın Tarancı

2. Seydali Tekün

3. Ahmet Özerçay

4. Emsal Çakartaş

5. Behiç Özer

6. Mehmet Avcı

7. Hacer Sarıoğlu

7. ÇATALKÖY – ARAPKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Ali Tüfekçi

2. Tuncay Balkaya

3. Ömer Güneş

4. Şıhmüslüm Ercan

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Salih Kürtoğlu

2. Salih Karabulut

3. Soner Aldemir

4. Gökhan Güney

5. Emine Servan

6. Halil Yıldırım

7. Muhammed Kurtoğlu

8. Cevdet Tombul

8. ÇATALKÖY – ÇATALKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Kaya Bulduk

2. İrfan Darbazoğlu

3. Turgay Darbazoğlu

4. Olgun Başar

5. Şevgül Üçüncü

6. Yusuf Sipahi

7. Derviş Albayrak

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Gök

2. Mehmet Küstahi

3. Nuri Solmaz

4. Eyup Aysu

5. Mustafa Zincirkıran

6. Faruk Akkar

7. Sinan Dede

8. Mustafa Bozyel

9. Gazi Önder Oranoğlu

9. DİKMEN – AĞIRDAĞ

Muhtarlık Adayları

1. Hasan Oktay Piro

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Özkay Ertayfur

2. Ali Kani Sucuoğlu

3. Ali Dayı

4. Ömer Sertsöz

10. DİKMEN – AKÇİÇEK

Muhtarlık Adayları

1. Ali Kinsiz

2. Filiz Ürer

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Elmaziye Tosbıyık

2. Ece Kinsiz

11. DİKMEN – AŞAĞI DİKMEN MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Cengiz Topel Ak

2. Ahmet Ulutan

3. Eyyup Koççat

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Naran Songül Ak

2. Pembe Tayançlı

3. İsmail İnkaya

4. Mustafa Cumhur

5. Gürkan Özufuklar

6. Kaan Güçsav

7. Kenan Aytekin

8. Eren Üçer

9. Hüseyin Göksoylu

10. Tuncel Ünalmış

11. Veli Özkoççatlı

12. DİKMEN – AŞAĞI TAŞKENT

Muhtarlık Adayları

1. Salih Şöförel

2. Celal Bozaoğlu

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Emine Arlı

2. Hakan Özkarşıyakalı

3. İsmail Cesur

4. Behcet Erişken

5. Ömer Kalaniz

6. Mehmet Arif Yavuz

7. Mustafa Çakıcısoy

13. DİKMEN – BOĞAZKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Yüksel Çağlar

2. Gözde Korkusuz

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Baysal

2. Hasan Hüseyin Dayı

3. Mustafa Topal

4. Pembe Abohorlu

5. Çiğdem Gülsüm

6. Seval Canar

7. Ayşe Yeşilkaya

8. Nalan Şekerci

14. DİKMEN – DAĞYOLU

Muhtarlık Adayları

1. Mustafa Arap

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Şükrü Bozoğlu

2. Ali Durakoğlu

3. Cemal Tombul

4. Mustafa Sessiz

15. DİKMEN – GÖÇERİ

Muhtarlık Adayları

1. Mustafa Göçerili

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Metin Yalınkaya

2. Yakup Sümer Arseven

3. Murat Güzoğlu

4. Altan Kanat

16. DİKMEN – GÜNGÖR

Muhtarlık Adayları

1. Aydın Fener

2. Ayhan Demirtaş

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Cengiz Han Başsın

2. Safiye Fener

3. Muhsine Yıldırım

4. Pınar Demirtaş

17. DİKMEN – KÖMÜRCÜ

Muhtarlık Adayları

1. İlgenç Bozkurt

2. Burak Eligön

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. İsmet Akdeniz

2. Çınar Öztürk

3. Zühre İzmirli

18. DİKMEN – PINARBAŞI

Muhtarlık Adayları

1. Kemal Hacıyarım

2. Hasan Eligön

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mesut Keçeci

2. Fatma Bağzıbağlı

3. Mustafa Akınal

4. Halil Boşnak

5. Mustafa Yarımsakallı

6. Rifat Çakli

7. İbrahim Can

8. Ahmet Yayğıç

19. DİKMEN – ŞİRİNEVLER

Muhtarlık Adayları

1. Ertan Beşiktaş

2. Serkan Pilli

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Amca

2. Cemal Manga

3. Hüseyin Özeralp

20. DİKMEN – YUKARI DİKMEN MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Hüseyin Barbet

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Nejla Barbet

2. Ali Gülakdeniz

3. Şevket Duyar

4. Sevilay Duyar

21. DİKMEN – YUKARI TAŞKENT

Muhtarlık Adayları

1. Hüdan Karamustafa

2. Durmuş Aşandır

3. Mehmedali Taluğ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Vehit Akçaer

2. Ozan Aksertel

3. İrfan Yalçıcı

4. Turgut Erhun Işık

5. Salih Özman

6. Kaşif Kaşifoğulları

7. Mustafa Yücel

8. Tünser Tayfuner

22. DİKMEN – YENİ MAHALLE

Muhtarlık Adayları

1. Tahir Çil

2. Fatma Yalçın

3. Mustafa Meral

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ayşegül Derya Şahiner

2. Veysel Özdek

3. Recep Yalovalı

4. Murat Aydın

5. Ramazan Taşcı

6. Mustafa Damdelen

23. ESENTEPE – BAHÇELİ

Muhtarlık Adayları

1. Cafer Akbaş

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Şeref Gül

2. İlyas Bulut

3. Aykut Gençtürk

4. Ali Okan Şengül

24. ESENTEPE – BEŞPARMAK

Muhtarlık Adayları

1. Hüseyin Günaltın

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ahmet Öztekin

2. Elvahit Yurteri

3. Cihan Günaltın

4. Levent Günaltın

25. ESENTEPE – ESENTEPE

Muhtarlık Adayları

1. Makbule Horsunlu

2. Çiğdem Ekici

3. Sevinç Bayandursun

4. Günay Takatuka

5. Serkan Kurşun

6. Berktuğ Ergürer

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mahmut Ferhat Erdoğan

2. Zeki Oruç

3. Ahmet Erdoğan

4. Esengül Yılmaz

5. Emine Kabidan

6. Şengül Barut

7. İsmihan Koruroğlu

8. Hüseyin Oruç

9. Ahmet Tekol

10. Osman İzoğlu

11. Yakup Sabancıgil

12. Ahmet Fatih Fevzi Çakmak Erdoğan

13. Recep Oruç

14. Mehmet Yanmış

15. Mecit Ermemiş

16. Mehmet Müdür Aşıkzadeler

17. Tahsin Genç

18. Kenan Kurşun

26. ESENTEPE – KARAAĞAÇ

Muhtarlık Adayları

1. Yılmaz Uzmaner

2. Ecevit Peler

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Veli Mutluel

2. Hasan Sezgin

3. Özmen Dereseven

4. Biray Korkusuzcan

5. Osman Kaymakamtorunları

27. GİRNE – AŞAĞI GİRNE MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Serdar Özbekoğlu

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Gönül Yavşan

2. Erkan Dede

3 Selen Özbekoğlu

28. GİRNE – BEYLERBEYİ

Muhtarlık Adayları

1. Niyazi Engin

2. Emine Eksoz

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Gül Hande Terzioğlu

2. Ramadan Perçin

3. Mahmut Pulyacı

4. Ahmet Paşa

5. Ali Caner Arkan

6. Mustafa Şakir Küçük

7. Taşgül Altaç

8. Hacer Özerden

29. GİRNE – DOĞANKÖY MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Niyazi Bedel

2. Ersoy Anıldı

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Osman Olur

2. Ramadan Çağla

3. Salih Soydam Kalaycıoğlu

4. Ayer Taşeloğlu

5. Ali İnandım

6. Mehmet Pınarbaşı

7. Pelin Anıldı

8. Kemal Tokay

30. GİRNE – EDREMİT MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Hasan Gülbal

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Salih Gülbal

2. Türkan Hızır

3. Naile Gülbal

31. GİRNE – KARAKUM MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Ahmet Ağaoğlu

2. Emine Bindayı

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hasan Arkan

2. Tahir Aker

3. Adem Şafak

32. GİRNE – KARAMAN MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Saadet Cibo

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Işık Cibo

2. Hilal Şenol

33. GİRNE – KARAOĞLANOĞLU MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Seltaş Çukur

2. Hüdaverdi Tutku

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Veli Onur Bağrıaçık

2. Olgun Tan

3. Mehmet Ali Onaç

4. Osman Rahvancıoğlu

5. Hüseyin Dural

34. GİRNE – OZANKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Yıltan Şah

2. Pembe Karaaziz

3. Mustafa Uzun

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Sevgül Yanaroğlu

2. Eralp Çakmak

3. Hilmi Taşkıran

4. Ramadan Uzun

5. Umut Kanıöz

6. Gülhan Karaaziz

7. Yücel Zorlukasap

35. GİRNE – YUKARI GİRNE MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Selçuk Oday

2. Cemal Akşid Yemeneci

3. Refika Ulutan

4. Tuğçe Ören

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Zeki Yılmaz

2. Ediz Berç

3. Salih Oday

4. Ali Fahri

5. Yıldız Öztürk

6. Harun Demir

7. Argun Doğruyol

8. Celil Akarpınar

36. GİRNE – ZEYTİNLİK KESİMİ MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Esat Atış

37. GİRNE – ZEYTİNLİK KÖY MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Ümit Hıdırer

38. LAPTA – ADATEPE MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Ümit Kardeşler

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hasan Bal

2. Zühre Türkmen

39. LAPTA – AKDENİZ

Muhtarlık Adayları

1. Tarık Tarkan Bozalan

2. Murad Ced

3. Tahsin Güren

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Turhan Bozalan

2. Mustafa Kemal Sarro

3. Berhan Avcanok

4. Ayşe Canlısoy

5. Aksel Sadrazam

6. Cemal Güneralp

7. Pembe Güren

8. Hüsnü Çinton

9. Mustafa Ayvacı

10. Nermin Kadıköy

40. LAPTA – ALEMDAĞ

Muhtarlık Adayları

1. Ömer Tabur

41. LAPTA – BAŞPINAR MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Ersin Çakır

2. Suna Yıldırım

3. Coşkun Yılmaz

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Taştan Yılmaz

2. Mehmet Yılmaz

3. Gülden Bülbül

4. Reyhan Özdil

5. İbrahim Yaman

6. Erkin Dağaştı

7. Mehmet Koca

8. Ayfer Yılmaz

42. LAPTA – ÇAMLIBEL

Muhtarlık Adayları

1. Osman Mısırlısoy

2. Funda Harun

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Elmas Birmeç

2. Abdullah Akarsulu

3. Murat Özbeyit

4. Taner Özbilgili

5. Ahmet Çağanağa

6. Emine Göztaşı

7. Halil Osmanlı

8. Havva Akdeniz

43. LAPTA – GEÇİTKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Remzi Kılıç

2. Bayram Avcı

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Şenol Akmehmet

2. Hacı Ali Ordukaya

3. Tuncay Çakır

4. Celal Avcı

5. Osman Kılıç

44. LAPTA – HİSARKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Canpolat Şemi

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Emin Ayken

2. Ahmet Topcuoğlu

3. Hasan Saçar

4. Hüseyin Çobancık

5. Ertan İnsel

45. LAPTA – KARŞIYAKA

Muhtarlık Adayları

1. Mehmet Salih Gagari

2. Ahmet Pelit

3. Bayram Özkaratan

4. Sami Tütüncü

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Olcay Özkerimler

2. Bayram Dağgül

3. Uğur Belet

4. Serkan Ceryan

5. Yusuf Bulut

6. Yusuf Yıldız

7. Murat Karadağ

8. Ömer Paşaoğluları

9. Ahmet Aksulu

46. LAPTA – KAYALAR

Muhtarlık Adayları

1. Mürsel Kurt

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Sabri Daldal

2. Gürsel Karadaş

3. Gülcan Çağlayan

4. Nurettin Öztürk

47. LAPTA – KOCATEPE MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Mehmet Ali Ellidört

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Rüstem Sucuoğlu

2. Tijen Ellidört

3. Hamit Günece

48. LAPTA – KOZAN

Muhtarlık Adayları

1. Cemal Üstünsoy

2. Hatice Beşiktepeli

3. Dener Öymen

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Kaya Kastanbollu

2. Ahmet Üstünsoy

3. Osman Uğurlu

4. Mustafa Şerifoğlu

5. Şerif Boransel

6. Raşit Özerkurt

7. Serkan Alkanat

8. Umut Demirbey

49. LAPTA – SADRAZAMKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Mehmet Çakır

2. Yakup Dilek

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ömer Çakır

2. Adem Ertürk

3. Hüseyin Türüt

4. Ahmet Aslantürk

5. Murtaz Türüt

50. LAPTA – SAKARYA MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. İnci Keleş

2. Selda Durusular

3 Sultan Dolmacı Keskinel

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Behadi

2. Sultan Durusular

3. Yeter Şerbetcioğlu

4. Veli Keskinel

5. Selim Türker Bittacı

51. LAPTA – TEPEBAŞI

Muhtarlık Adayları

1. Tansel Kanara

2. Necati Kararlı

3. Ali Akkuş

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hüseyin Çelik

2. Mehmet Şahin

3. Murat Arslan

4. Mehmet Akbulak

5. Ahmet Ersalıcı

6. Özcan Bartu Bıçaklı

7. Bedreddin Çakır

8. İbrahim Duman

52. LAPTA – TINAZTEPE MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Sinan Dede

2. Ali Tosun

3. Zekiye Baş

4. Mehmet Dolmacı

5. Aysun Kelebek Coşkun

6. Koray Ozansoy

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Yusuf Tosun

2. Doğuş Çataloğlu

3. İsmail Ahiskal

4. Ramazan Baş

5. Turgut Özgürt

6. Niyazi Şerbetcioğlu

7. Akıle Bülbülcü

8. Tuğçe Tunçelli

9. Hasan Özersoy

10. Yusuf Tayfur

11. Akay Denizli

12. Ahmet Konut

13. Seçkin Yılmaz

14. Halil Karalar

15. Remzi Karlaman

16. Selim Mavili

53. LAPTA – TÜRK MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. İbrahim Sessiz

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Sessiz

2. Filiz Ekinci

3. Behiye Şengül Sessiz

54. LAPTA – YAVUZ MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Halil Gülerman

2. Gaye Temel

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hediye Gülerman

2. Hüseyin Gülerman

3. Cihan Fotalı

GÜZELYURT İLÇESİ

BELEDİYELER

1- GÜZELYURT BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1. Osman Bican ( CTPAdayı)

2. Mahmut Özçınar ( UBPAdayı)

3. Yalçın Cemal (Bağımsız)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1. Deniz Pala (HP Adayı)

2. Niyazi Özekmekci (HP Adayı)

3. Osman Bulun (HP Adayı)

4. Ayşe Mert (HP Adayı)

5. Hasan Siperci (HP Adayı)

6. Seval Babacan (HP Adayı)

7. Oya Sebatlı (HP Adayı)

8. Muhhamet Aydın (HP Adayı)

9. Sebahat Yıldırım (HP Adayı)

10. Mehmet Salih Tombul (HP Adayı)

11. Kamil Yürekli (HP Adayı)

12. Safure Deniz (HP Adayı)

13. Buğra Sadık (HP Adayı)

14. Fatih Çabuk (HP Adayı)

1. Adnan İşbilir (CTP Adayı)

2. Bekir Erbekir (CTP Adayı)

3. Tansay Doğu (CTP Adayı)

4. Gönül Kargılı (CTP Adayı)

5. Uğur Saygılı (CTP Adayı)

6. Gülnur Özsaygın (CTP Adayı)

7. Zühre Civa (CTP Adayı)

8. Nuriye Ertürk (CTP Adayı)

9. Engin Tip (CTP Adayı)

10. Cemal Kaş (CTP Adayı)

11. Çayan Volkan (CTP Adayı)

12. Aliye Gilanlıoğulları (CTP Adayı)

13. Cemal Darbaz (CTP Adayı)

14. Veleddin Taşkent (CTP Adayı)

1. Doğa Zeki (UBP Adayı)

2. Nadire Güler (UBP Adayı)

3. Osman Kasaboğlu (UBP Adayı)

4. Mustafa Momin (UBP Adayı)

5. Mehmet Ali Önderol (UBP Adayı)

6. Hasan Kalkanlı (UBP Adayı)

7. Zalihe Eminel (UBP Adayı)

8. Emre Sağanak (UBP Adayı)

9. Salih Saldam (UBP Adayı)

10. Coşkun Talihsiz (UBP Adayı)

11. Ayşe Büyükoğlu (UBP Adayı)

12. Rasiha Egemen (UBP Adayı)

13. Meryem Göken Tanaydın (UBP Adayı)

14. Mehmet Yıldırım (UBP Adayı)

1. Münevver Sorel (Bağımsız)

2. Naran Mesutoğlu (Bağımsız)

3. Salahi Ayad (Bağımsız)

KÖY İHTİYAR HEYETLERİ

1. GÜZELYURT- AKÇAY

Muhtarlık Adayları

1. Ali Kali

2. Uğur Dereliköylü

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ateş Şerefler

2. Murat Tekyaprak

3. Derviş Erdemirci

4. Erden Taçkıran

5. Halil Şaban

6. Remziye Uğuz

7. Nazım Ayken

8. Ali Doğtaş

2. GÜZELYURT – AŞ.BOSTANCI

Muhtarlık Adayları

1. Mehmet Ezdaş

2. Ali Hoyrat

3. Caner Ganim

4. Fırat Arkın

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Arif Semerci

2. Niyazi Beteri

3. Muhsin Karamano

4. Aytaç Kum

5. Hüseyin Sönmez

6. Ramadan Kavalcı

7. Gökhan Abakan

3. GÜZELYURT – AYDINKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Tamer Tayanç

2. Dürü Baydar

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Yılmaz Fırat

2. Akıle Çizer

3. Çetin Yerli

4. Süleyman Özhuy

5. Meryem Alkan

6. Seyfi Titiz

7. Ümit Balkay

8. Tuncer Minare

4. GÜZELYURT – GAYRETKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Yusuf Bölüm

2. Celal Avunç

3. Talip Keskiner

4. Hüseyin Özkutlu

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Sadık Akan

2. Nevzat İlgin

3. Arzu Gül

4. Cumali Yetkin

5. Aydın Bükük

6. Uğur Turhan

7. Nazım Erol

8. Ali Kocaman

9. Erkan Köse

10. Enver Yılmaz

5. GÜZELYURT – GÜNEŞKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Akay Darbaz

2. Erdinç Bilgin

3. Metin Yaralı

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ahmet Bidar

2. Mehmet Habib Bakar

3. Rağıp Çeko

4. Tamer Karaçete

5. Hasan Dağcıoğlu

6. Mustafa Karabekir

6. GÜZELYURT – İSMET PAŞA MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Yaşar Cahitoğlu

2. Ahmet Kolcu

3. Meryem Binatlılı

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Davutoğlu

2. Bülent Kibar

3 Özdoğan Aydınlı

4 Hüseyin Eğitmen

7. GÜZELYURT – KALKANLI

Muhtarlık Adayları

1. Kemal Kısaoğlu

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Alper Serin

2. Nesime Askaya Direkci

3. Alev İzdağ

4. Kağan Kovancı

8. GÜZELYURT- LALA MUSTAFA PAŞA MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Aygül Benekli

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Emriye Dorunay

2. Fergül Tatlıses

3. Salih Benekli

4. Polat Korşan

9. GÜZELYURT – MEVLEVİ

Muhtarlık Adayları

1. İsmail Ayyıldız

2. Hüseyin Saldam

3. Güler Sayalan

4. Selçuk Aydın

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Aliye Deniz

2. Ali Sonaroğlu

3. Murat Doğan

4. Perin İzmir

5. Ali Dinçer

6. Cemile Çağlar

7. Tuncer Kara

8. İlyas Örentepe

9. Gür Dağdur

10. Yusuf Deniz

11. Mustafa Karabulut

12. Yaşar Arı

13. Turgay Yıldız

14. Vedat Kum

15. Ramazan Yıldız

16. Osman Göçmen

10. GÜZELYURT – PİYALE PAŞA MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Ahmet Erdenay

2. Cemal Akel

3. Cahit Çulluoğlu

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Pembe Gertik

2. İbrahim Güler

3. Esat Terzioğlu

4. Emirzade Siperci

5. Osman Binatlılı

11. GÜZELYURT – SERHATKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Mahmut Mısırlı

2. Cavit Sekmen

3. Hüseyin Yırık

4. Mehtap Beteri

5. İnanç Keçeli

6. Tuncay Beteri

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Cemaliye Bağcıoğluları

2. Şerif Karadağlı

3. Denktaş Ömer Şahinsoy

4. Leyla Ersalıcı

5. Serkan Sukuşu

6. Çağın Şerifali

7. İbrahim Özgül

8. Niyazi Beteri

9. Alper Cingiz

10. Fırat Esmerarslan

12. GÜZELYURT – ŞAHİNLER

Muhtarlık Adayları

1. Hasan Mısırlı

2. Halil Yangın

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Arzu Noroğlu

2. Hasan Dayıcık

3. Havva Yurdal

4. Serhan Gence

13. GÜZELYURT – YUKARI BOSTANCI

Muhtarlık Adayları

1. Cemal Yabaner

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Koloşlu

2. Erdoğan Muhtaroğlu

3. Şemistan İneci

4. Muzaffer Korkmaz

5. Yüksel İşkey

14. GÜZELYURT – YAYLA

Muhtarlık Adayları

1. Murat Rüstemoğlu

2. Çetin Kuşçu

3. Kadriye Talaş

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Caner Bozbeyli

2. Ahmet Sönmezay

3 Cambulat Eyyamoğlu

4. Mahmut Rüstemoğlu

5. Mehmet Solman

6. Türkay Talaş

7. Ozan Rüstemoğlu

8. Ferdi Takali

15. GÜZELYURT – YUVACIK

Muhtarlık Adayları

1. Koral Saygıner

2. Emirzade Terzioğlu

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Nurten Emiroğlu

2. Adem Çıkıkcıoğlu

3. Neşe Cenksoy

4. Nejla Özetem

16. GÜZELYURT – ZÜMRÜTKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Erhan Celaller

2. Koray Çocuk

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Musa Tamakan

2. Hüseyin Koçak

3. Alper Akyay

4. Zahide Bayram

5. Ali Rıza Haksoy

6. İlker Kanıpek

7. Güler Binicioğlu

8 Akın Buluter

İSKELE İLÇESİ

BELEDİYELER

1- BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1. Ahmet Sennaroğlu (UBP Adayı)

2. Halil Güney (Bağımsız)

3. Mustafa Haset (Bağımsız)

4. Metin Gökalp (Bağımsız)

5. Ali Sanatkar (Bağımsız)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1. Gülşah Demir (CTP Adayı)

2. Erdinç Hadımcı (CTP Adayı)

3. Ayşe Kubilay (CTP Adayı)

4. Hüseyin Küçüksu (CTP Adayı)

5. Hacer Çekiç (CTP Adayı)

6. Safa Ser (CTP Adayı)

7. Metin Sanatkar (CTP Adayı)

8. Yüksel Asım (CTP Adayı)

1. Rüstem Evren (UBP Adayı)

2. Emrah Öztürk (UBP Adayı)

3. Sultan Cihangir (UBP Adayı)

4. Arzu Göztaş (UBP Adayı)

5. Hasan Milli (UBP Adayı)

6. Sözen Özanlar (UBP Adayı)

7. Davut Köse (UBP Adayı)

8. Hamza Yerdelen (UBP Adayı)

1. Aykut Günel (YDP Adayı)

2. Firdes Onat (YDP Adayı)

3. Tuğba Demiryürek (YDP Adayı)

4. Mehmet Bulduk (YDP Adayı)

5. Adem Yel (YDP Adayı)

6. Yusuf Özsoy (YDP Adayı)

7. Kader Şengül (YDP Adayı)

8. İsmail Sönmez (YDP Adayı)

2- DİPKARPAZ BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1. Havva Elkovan (HP Adayı)

2. Suphi Coşkun (CTP Adayı)

3. Yusuf Akgün (UBP Adayı)

4. Aslan Çebi (DP Adayı)

5. Murat Yazıcı (Bağımsız)

6. Ramazan Korkmaz (Bağımsız)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1. Adem Akın (HP Adayı)

2. Enes Özbayrak (HP Adayı)

3. Besra Yıldız (HP Adayı)

4. Mustafa Çayır (HP Adayı)

5. Kadir Yıldırım (HP Adayı)

6. Suna Kasapoğlu (HP Adayı)

7. Yolcu Pekri (HP Adayı)

8. Çile Kulucan (HP Adayı)

1. Sinem Dağ (CTP Adayı)

2. Mehmet Büyükdoğan (CTP Adayı)

3. Pınar Sünmez (CTP Adayı)

4. Deniz Ocak (CTP Adayı)

5. Serpil Yeşer (CTP Adayı)

6. Mehmet Aydemir (CTP Adayı)

7. Fatma Erkol (CTP Adayı)

8. Yunus Zengin (CTP Adayı)

1. Nuray Karakuş (UBP Adayı)

2. Osman Güngör (UBP Adayı)

3. Emin Güngör (UBP Adayı)

4. Dilek Özmenoğlu (UBP Adayı)

5. Süleyman Gül (UBP Adayı)

6. Durmuş Ali İldeniz (UBP Adayı)

7. Emine Yıldızlı (UBP Adayı)

8. Mustafa Aktaş (UBP Adayı)

1. Murat Çebi (YDP Adayı)

2. Murat Pürtül (YDP Adayı)

3. Fevzi Özbayrak (YDP Adayı)

4. Hayriye Pürtül (YDP Adayı)

5. Ferhat Yahlioğlu (YDP Adayı)

6. Nazmiye Çebi (YDP Adayı)

7. Necdet Çetin (YDP Adayı)

8. Hatice Yeşer (YDP Adayı)

3- İSKELE BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1. Hasan Sadıkoğlu (UBP Adayı)

2. Cemaliye Soğancı (TDP Adayı)

3. Fikret Civisilli (Bağımsız)

4. Oktay Güney (Bağımsız)

5. Halil İbrahim Orun (Bağımsız)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1. Zekiye Gece (CTP Adayı)

2. Çağan Coşkuner (CTP Adayı)

3. Abdullah Kaymakçı (CTP Adayı)

4. Mehmet Kani Ergüven (CTP Adayı)

5. Halil Dericioğlu (CTP Adayı)

6. Sündüs Üntaç (CTP Adayı)

7. Hüseyin Kırsaç (CTP Adayı)

8. Behiye Avcı (CTP Adayı)

9. Cemal Muhtaronbaşı (CTP Adayı)

10. Reşat Oğuz (CTP Adayı)

1. Yılmaz Yılmazoğulları (HP Adayı)

2. Moran Açıkada (HP Adayı)

3. Ertay Kızıl (HP Adayı)

4. Bilge Gülersoy (HP Adayı)

5. Sinan Erhan Gece (HP Adayı)

6. Hüseyin Özdemir (HP Adayı)

7. İlknur Çetinkaya Özdenkçi (HP Adayı)

8. Hanife Demir (HP Adayı)

9. Emine Sütçü (HP Adayı)

10. Fatma Şehitoğlu (HP Adayı)

1. Çağlar Karadağ (UBP Adayı)

2. Eray Göksan (UBP Adayı)

3. Seymen Yılmaz (UBP Adayı)

4. İsmail Osum (UBP Adayı)

5. Hüseyin Onaç (UBP Adayı)

6. Vedia Taşkan Kanlı (UBP Adayı)

7. İldeniz Elbasan (UBP Adayı)

8. Mahmut Yılmazoğulları (UBP Adayı)

9. Huriye Kaşer (UBP Adayı)

10. Kubilay Aşık (UBP Adayı)

1. Güngör Sarıboğa (YDP Adayı)

2. Nejla Büyükyılmaz (YDP Adayı)

3. Yücel Okur (YDP Adayı)

4. Sinem Öğüt (YDP Adayı)

5. Gülsen Kırmızıyüz (YDP Adayı)

6. Yakup Köksal (YDP Adayı)

7. Sefa Kurukafa (YDP Adayı)

8. Tayfun Köksal (YDP Adayı)

9. Tünay Altundağ (YDP Adayı)

10. Hüseyin Güney (YDP Adayı)

1. Ahmet Gökhan Gürer (TDP Adayı)

2. İsmail Osum (TDP Adayı)

3. Hediye Pekri (TDP Adayı)

4. Ali Eryıldız (TDP Adayı)

5. Serpil Öğüt (TDP Adayı)

6. Hakan Çetin (TDP Adayı)

7. Pembe Yıldırım (TDP Adayı)

8. Murat Çoban (TDP Adayı)

9. Ecevit Aspri (TDP Adayı)

10. Muammer Uzun (TDP Adayı)

4- MEHMETCİK BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1. Kani Buranay (HP Adayı)

2. Cenk Osman Şeren (UBP Adayı)

3. Cemil Sarıçizmeli (CTP Adayı)

4. Mehmet Gürsel Demiralp (Bağımsız)

5. Cuma Ülker (Bağımsız)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1. Mülayim Varol (HP Adayı)

2. Ersin Şemi (HP Adayı)

3. Aylin Yaramaz (HP Adayı)

4. Nagihan Karip (HP Adayı)

5. Fatih Ahmet Erol (HP Adayı)

6. Ayşe Rıylı (HP Adayı)

7. Perihan Yıldız (HP Adayı)

8. Hamit Karagözlü (HP Adayı)

1. Resmiye Gürtop (UBP Adayı)

2. Muhlis Ağcabay (UBP Adayı)

3. Abide Selvili (UBP Adayı)

4. Hüseyin Cumaoğlu (UBP Adayı)

5. Yusuf Aygün (UBP Adayı)

6. Ali Bulut (UBP Adayı)

7. Süheyla Öztürk (UBP Adayı)

8. Aziz Aras (UBP Adayı)

1. Gürşen Aydıntan (CTP Adayı)

2. Yusuf Kandili (CTP Adayı)

3. Ersin Gündeğer (CTP Adayı)

4. Hüseyin Olgun Kahyaoğlu (CTP Adayı)

5. Aziz Bayram (CTP Adayı)

6. Semih Avcı (CTP Adayı)

7. Dervişe Çiftdal (CTP Adayı)

8. Hanife Düşgül (CTP Adayı)

5- YENİ ERENKÖY BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1. Tandoğan Yalkut TDP Adayı)

2. Özay Öykün (Bağımsız)

3. Canan Mimar (Bağımsız)

4. Hasan Güngör (Bağımsız)

5. Emrah Yeşilırmak (Bağımsız)

6. Esat Nurçin (Bağımsız)

7. Oğuz Serbaş (Bağımsız)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1. Meral Sertsoy (CTP Adayı)

2. Kıyaseddin Kızıl (CTP Adayı)

3. Menteş Uyguner (CTP Adayı)

4. Murat Kırmızıyüz (CTP Adayı)

5. Huriye Benar (CTP Adayı)

6. Hatice Aydın (CTP Adayı)

7. Servet Menekşe (CTP Adayı)

8. Hasan Hasanbulli (CTP Adayı)

9. Erdinç Metni (CTP Adayı)

10. Altuğ Baybora (CTP Adayı)

1. Murat Aydenk (UBP Adayı)

2. Meral Bilgeer (UBP Adayı)

3. Rüyam Nalbant (UBP Adayı)

4. Fatma Acar Erdem (UBP Adayı)

5. Şaban Ünal (UBP Adayı)

6. Rıza Bingöl (UBP Adayı)

7. Kemal Çelikkan (UBP Adayı)

8. Yakut Özbalıkçı (UBP Adayı)

9. Mutalip Korkmaz (UBP Adayı)

10. Kufi Tulga (UBP Adayı)

1. Cumali Temel (YDP Adayı)

2. Fatma Kırçay (YDP Adayı)

3. Ahmet Deliveli (YDP Adayı)

4. Gönül Abat (YDP Adayı)

5. Alaeddin Hacıhasanoğlu (YDP Adayı)

6. Cumali Korkmaz (YDP Adayı)

7. Sedat Gülevi (YDP Adayı)

8. Mustafa Soylu (YDP Adayı)

9. Seyfullah Tarhan (YDP Adayı)

10. Hatice Ağcakoca (YDP Adayı)

KÖY İHTİYAR HEYETLERİ

1- BÜYÜKKONUK-BÜYÜKKONUK

Muhtarlık Adayları

1. İbrahim Şimşek

2. Mustafa Doğan

3. Veli Dayanıklı

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Fatma Kavaz

2. Tayfun Usbahalı

3. Mustafa Aşut

4. Ali Milli

2- BÜYÜKKONUK-KAPLICA

Muhtarlık Adayları

1. Abdurrahman Genç

2. Adem Baş

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Adnan Birinci

2. Metin Genç

3. Engin Genç

4. İlyas Genç

5. Tarık Demir

6. Soner Genç

7. Zihni Demircioğlu

8. Muhammet Mustafa Birinci

3- BÜYÜKKONUK-KİLİTKAYA

Muhtarlık Adayları

1. Ahmet Tumbo

2. Hüseyin Emirhan

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Kamil Kömürcügil

2. İsmail Yahat

3. Haşim Kömürcügil

4. Ayhan Akmergiz

4- BÜYÜKKONUK-MERSİNLİK

Muhtarlık Adayları

1. Mutlu Şeker

2. Kasım Kurultay Başeğmez

3. Mustafa Aydinci

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Aziz Aydinci

2. Yusuf Kalem

3. İslam Dursun

4. Güler Mazlum

5- BÜYÜKKONUK-SAZLIKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Güneş Barışsal

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Çoban

2. Ümit Hadımcı

3. Derya Ürüncüoğlu

6- BÜYÜKKONUK-TUZLUCA

Muhtarlık Adayları

1. Aydın Eren

2. Ömer Tiraki

3. Enis Behiç Darik

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Duran Aslan

2. Metin Çolak

3. Sedat Korkmaz

4. İbrahim Saymaz

5. Durdu Mehmet Çalış

7- BÜYÜKKONUK-YEDİKONUK

Muhtarlık Adayları

1. Davut Sevindik

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mustafa Bulduk

2. Gökhan Morkaya

3. Cebrail Akıllıoğlu

4. Meyti Ateş

8- BÜYÜKKONUK-ZEYBEKKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Yücel Çavuş

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ali Çavuş

2. Mehmet Çavuş

9- DİPKARPAZ-ERSİN PAŞA MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Mehmet Fırat

2. Mahmut Çebi

3. Derya Çetin

4. Mustafa Çobanoğlu

5. Mustafa Okutan

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Selami Bayramoğlu

10- DİPKARPAZ-KALEBURNU

Muhtarlık Adayları

1. Mehmet Kulucan

2. Mustafa Şah

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Meryem Kulucan

2. Behçet Pekri

3. Cengiz Soybir

4. Kemal Kulucan

11- DİPKARPAZ-POLAT PAŞA MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Özgür Akın

2. Birhan Coşkun

3. Yaşar Durmuş

4. Zübeyir Akkurt

5. Yavuz Sönmez

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Şükür Güreş

2. Sedat Tanışman

3. Leyla Gül Gülduran

4. İbrahim Dağ

12- DİPKARPAZ-SANCAR PAŞA MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Faik Sönmez

2. Ali Yeşer

3. İsrafil Yur

4. Cevdet Dağ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mimar Dağ

13- İSKELE-AĞILLAR

Muhtarlık Adayları

1. Mevlüt Dağ

2. Halil Dağbaşı

3. Şenol Ay

4. Durmuş Serhoş

5. Ali Akkoyun

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. İzzet Aylanç

2. Sami Şengünler

3 Mustafa Memiş

14- İSKELE-ALTINOVA

Muhtarlık Adayları

1. Erbil Kara

2. Halil Kara

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Salih Sunal

2. Ergun Barani

3. Hüseyin Sağlar

4. Ozan Tilki

15- İSKELE-ARDAHAN

Muhtarlık Adayları

1. İsmail Çavdar

2. Halil Bekcan

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ali Öğüt

2. Benan Gök

3. Serkan Öğüt

4. İlkay Öğüt

5. İmdat Kaygısız

6. Mehmet Öğüt

16- İSKELE-AYGÜN

Muhtarlık Adayları

1. Hamdi Kaya

2. Adem Seven

3. Muzaffer Özkol

4. Sefa Altun

5. Güleser Altınışık

6. Hakan Kunduracı

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Çetin Öztürk

2. Hüseyin Gün

3. Ayşe Hatip

4. Orhan Arimum

5. Erdal Türksoy

17- İSKELE-BOĞAZ MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Aydın Bakkaloğlu

2. Havva Gümral Açıkada

3. Özdemir Konuralp

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mustafa Şem

2. Alper Altay Babutsalı

3. Kamil Paşa

4. Canan Sorgün

18- İSKELE-BOĞAZİÇİ

Muhtarlık Adayları

1. Nevzat Çakır

2. Mürsel Altuntaş

3. Eniz Akşahin

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Altuntaş

2. Sadık Yazıcı

3 Serkan Çakır

4. Ahmet Ak

5. Kaya Kayabey

6. Ahmet Yanmaz

7. Kayhan Bulut

8. Kadir Okur

9. Öztekin Taşkıranlar

10. Hüseyin Can

19- İSKELE-BOĞAZTEPE MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Bohur Özoğlu

2. Gülter Çaltılı

3. Özgül Özgüç

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mustafa Şener

2. Emine Zorali

3. Mehmet Fadıl Gül

4. Okşan Güllü

20- İSKELE-CEVİZLİ MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Doğuş Civisilli

2. Cemal Ertorun

3. Emirali Kırşan

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Doğa Civisilli

2. İbrahim Evlat

3. Kamil Öztugay

4. Gökhan Öztugay

5. Mustafa Evlat

6. Petek Nusret Yarıcıoğlu

21- İSKELE-ERGAZİ

Muhtarlık Adayları

1. Tutku Yeşil

2. Mehmet Şahkın

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Halil Yurtsev

2. Çilen Ösan

3. Nafi Kölel

4. Ahmet Külah

5. Metin Yağcıoğlu

6. Hüseyin Kemaneci

7. Sadiye Altın

8. Tamer Hafız

22- İSKELE-İSKELE MERKEZ MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Sermet Nereli

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Aysan Abdurrahmanoğlu

2. Meryem Cevizli

3. Dilek Kurtoğlu

4. Fergün Nereli

23- İSKELE-KALECİK MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Mustafa Çakıcı

2. Halis Gök

3. Murat Özer

4. Mahmut Gülden

5. Ümit Höner

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ahmet Can

2. Hakan Çetinkaya

3. Doğan Güneş

4. Hasan Özkan

5. Nurten Günenç

6. Mehmet Avcı

7. Arif Başarır

24- İSKELE-KURTULUŞ

Muhtarlık Adayları

1. Yakup Aksüt

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hasan Karagil

2. Ali Aksüt

3. Meryem Zabitler

4. Erdinç Kırıkkale

25- İSKELE-KUZUCUK

Muhtarlık Adayları

1. Akan Hoca

2. Türkeş Öğünçer

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Emine Erdönmez

2. Barış Bereketligil

3. İbrahim Saldun

4. Kemal Yaşar Hordan

26- İSKELE-ÖTÜKEN

Muhtarlık Adayları

1. Turgut Özyöre

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hüseyin Bolel

2. Halil Keten

3. Murat Buram

4. Mehmet Arkoç

27- İSKELE-SINIRÜSTÜ

Muhtarlık Adayları

1. Saffet Aydağ

2. Murat Ertürk

3. Halil Yenigün

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ahmet Sadıkel

2. Amber Ekenleroğlu

3. Fikret Akan

4. Çayan Bulli

28- İSKELE-TOPCUKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Bayram Fakiroğlu

2. Metin Balan

3. Oktay Oltan

4. İsmail Kont

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Cahit Konyalı

2. Pembe Soğancı

3. İbrahim Soykara

4. Yusuf Hacıoğlu

5. Yusuf Güçlügenç

6. Özlem Hacıoğlu

7. Turgay Aşıtaş

8. Ahmet Evlat

9. Fatma Kont

10. Yıldırım Sözeri

11. Şefika Seven Eker

29- İSKELE-TURNALAR

Muhtarlık Adayları

1. Osman Kırçiçek

2. Ahmet Telli

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ali Okumuş

2. Süleyman Çakır

3. Bahadır Sekmen

4. Gürcümen Pınar

5. Halil Belge

6. Hamdi Göktaş

7. Mehmet Telli

8. Ramazan Okumuş

30- İSKELE-YARKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Şerif Dolu

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ceyhan Şen

2. Fatma Turan

3. Ümit Dolu

4. Zafer Demir

31- MEHMETCİK-BAFRA

Muhtarlık Adayları

1. Selim Çetil

2. Erkan Duran

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ali Gül

2. Mesut Çınar

3. Mustafa Avcı

4. Şerif Şimşek

5. Kadir Böşdür

6. Yusuf Kılıç

32- MEHMETCİK-BALALAN

Muhtarlık Adayları

1. Cafer Özbalalanlı

2. Hasan Çelikkan

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Akif Volkan

2. Hasan Birşan

3. Volkan Olşen

4. Ahmet Cahit Cangün

5. Fevzi Erişen

6. Zehra Korman

7. Ali Sönmez Güzarı

8. Hasan Çiftçioğlu

33- MEHMETCİK-ÇAYIROVA

Muhtarlık Adayları

1. Salih Dalınç

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ahmet Ercüment

2. Hasan Oykun

3. Halil Türen

4. Niyazi Dalınç

34- MEHMETCİK-KUMYALI

Muhtarlık Adayları

1. Yaşar Demir

2. Ahmet Topel Yekta

3. Mehmet Poyraz

4. Metin Er

5. Mustafa Aslan

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Rifat Poyraz

2. Okay Düşgül

3. Muzaffer Bolat

4. Paşa Kaptanlıgil

5. Salih Şahin

6. Hasan Sıcak

7. Osman Özduman

8. Muharrem Sönmez

9. Veysel Yılmaz

10. Mustafa Dalkıç

11. Şafak Dohan

12. Ali Köşe

13. Fatih Aslan

14. Ramazan Banbal

35- MEHMETCİK-MEHMETCİK

Muhtarlık Adayları

1. Osman Zorlu

2. Necati Zorali

3. Hasan Onbaşı

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hasan Şehzade

2. Ferdiye Hepşen

3 Mahmut Selver

4. Mehmet Bakkaloğlu

5. Mustafa Behçetoğlu

36- MEHMETCİK-PAMUKLU

Muhtarlık Adayları

1. Hasan Çelik

2. İsmail Avşar

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hüseyin Köksal

2. Ali Kehan

3. Gülseren Biten

4. Mehmet Hasöz

37- YENİ ERENKÖY-ADAÇAY

Muhtarlık Adayları

1. Ferdi Yılmaz

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Canan Yazıcı

2. Özlem Nur Yılmaz

3. Ömer Korkmazer

4. Ali Rıza Kılıç

38- YENİ ERENKÖY-AVTEPE

Muhtarlık Adayları

1. Mihri Arcan

2. Rezvan İnlen

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Emete Kol

2. Güldal Serdahoğulları

3. Mustafa Gözavcı

4. Hüseyin Mani

5. Gürhan Mani

6. Kurtuluş Mihmat

7. Mustafa Kemal Aşık

39- YENİ ERENKÖY-BOLTAŞLI

Muhtarlık Adayları

1. Turgay Arslan

2. Ercan Öztürk

3. Ali Bilener

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Uğur Bulut

2. Hasan Özhan

3. Metin Arslan

4. Eybil Boltaşer

5. Hasan Yeşilkanat

40- YENİ ERENKÖY- DERİNCE

Muhtarlık Adayları

1. Ömer Duman

2. Mustafa Balcı

3. Osman Korkmaz

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Ali Korkmaz

2. Ferit Milli

3. Ayhan Özer

4. Halil Gören

5. Hacı Ömer Çelik

6. Cumaali Balcı

7. Turgut Keleş

8. Hediye Güneş

9. Murad İnce

10. Ahmet Ateş

11. Kemal Yıldız

41- YENİ ERENKÖY- ESENKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Levent Mihmat

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Katırcı

2. Soner Mihmat

3. Abdullah Coşkun

4. Mehmet Mihmat

42- YENİ ERENKÖY-GELİNCİK

Muhtarlık Adayları

1. Özcan Nurçin

2. Ahmet Talay

3. Sevin Yasak

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Deniz Nurçin

2. Ahmet Göz

3. Caner Aras

4. Halil İbrahim Talay

5. Şakir Kızıltay

43- YENİ ERENKÖY-KURUOVA

Muhtarlık Adayları

1. Osman Gül

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ertan Refik

2. Yaşar Kara

3. Mustafa Yakuş

4. Mustafa Kara

44- YENİ ERENKÖY-SİPAHİ

Muhtarlık Adayları

1. Ramazan Kırmızıyüz

2. Göksal Hacıhasanoğlu

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Aygün

2. Gülden Bayraktar

3. Orhan Soytürk

4. Ali Şahin

5. Hamit Soytürk

6. Sinan Aydenk

7. Rahman Soydeğer

45- YENİ ERENKÖY-TAŞLICA

Muhtarlık Adayları

1. Bayram Karaman

2. Erhan Karakaş

3. Mehmet Çelik

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Fatma Düzen

2. Sevdiye Temizkan

3. Sündüz Karaman

4. Havva Karaman

5. Meryem Karakaş

6. Hasan Düzen

7. Barış Aksu

46- YENİ ERENKÖY-YENİ ERENKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Salim Metni

2. Vahibe Özkasırga

3. Safiye Mimar Sayar

4. Ozan Tulga

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ahmet Minifoğlu

2. Harbiye Mine Sayar

3. Cemile Şenkurt

4. Mehmet Aydener

5. Sevengül Selengin

6. İbrahim Bayram

47- YENİ ERENKÖY-YEŞİLKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Oğuz Dağaşan

2. Perol Mavili

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Ersin Karakuş

2. Veysel Akar

3. Şükrü Gürler

4. İbrahim Erdoğan

5. Ahmet Kömürcügil

6. Halil Barış

48- YENİ ERENKÖY-ZİYAMET

Muhtarlık Adayları

1. Haşim Buldu

2. Hacıbey Mehmetoğlu

3. Malik Katırcı

4. Erdal Cincil

5. Orhan Unal

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Bilal Yılmaz

2. Halil Katırcı

3. Emine Çelik

4. Adem Menekşe

5. Uğur Avcı

6. İbrahim Karaman

LEFKE İLÇESİ

BELEDİYELER

LEFKE BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1. Fehmi Çamlıköylü (HP Adayı)

2. Aziz Kaya (CTP Adayı)

3. Timuçin Pirgalıoğlu (UBP Adayı)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1. Ömer Oksu (HP Adayı)

2. Nermin Şanlıdağ (HP Adayı)

3. Erdoğan Şah (HP Adayı)

4. Ramadan Tabak Hazarlar (HP Adayı)

5. Emine Kamçı (HP Adayı)

6. Mehmet Özersoy (HP Adayı)

7. Fehim Altıner (HP Adayı)

8. İsmail Güren (HP Adayı)

9. Emel Yolum (HP Adayı)

10. Gürsel Bağlaş (HP Adayı)

1. Müge Öreç (CTP Adayı)

2. Meftune Hocalı (CTP Adayı)

3. Nuran Gazi (CTP Adayı)

4. Erdoğan Akkılınç (CTP Adayı)

5. İbrahim Oyman (CTP Adayı)

6. Fırat Soykan Başavcı (CTP Adayı)

7. Ergül Numan (CTP Adayı)

8. Salih Karagözlü (CTP Adayı)

9. Uğur Solyalı (CTP Adayı)

10. Arif Kızılgök (CTP Adayı)

1. Özlem Alpun (UBP Adayı)

2. Mehmet Görsel (UBP Adayı)

3. Emine Özgenç (UBP Adayı)

4. Hüseyin Şansalan (UBP Adayı)

5. Naciye Özesat (UBP Adayı)

6. Hüseyin As (UBP Adayı)

7. Kudret Şeker (UBP Adayı)

8. Kamer Karadayı (UBP Adayı)

9. Güral Ağın (UBP Adayı)

10. Mazlum Mercan (UBP Adayı)

1. Mehmet Yücel Sağlam (YDP Adayı)

2. Elif Karakuş Kaşif (YDP Adayı)

3. Abbas Marangoz (YDP Adayı)

4. Mehmet Hatay (YDP Adayı)

5. Gülersun Türkmen (YDP Adayı)

6. Ahmet Çolakoğlu (YDP Adayı)

7. Cumali Şahin (YDP Adayı)

8. Fatma Gör (YDP Adayı)

9. Burhan Çakır (YDP Adayı)

10. Recep Kılıç (YDP Adayı)

KÖY İHTİYAR HEYETLERİ

1. LEFKE- BADEMLİKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Yoldaş Hüsam

2. Metin Işıktaş

3. Nedim Şengül

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Caner Hakkı Özvuran

2. Tülin Kan

3. Tahir Alşan

4. Yılday Hamidan

5. Ali Zehirok

6. Adem Bayburt

7. Ramazan Akın

8. Servet Aşan

2. LEFKE- BAĞLIKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Coşkun Ersev

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Tekin Selkar

2. Hasan Ersev

3. Erdal Tahsildaroğulları

4. Arzu Ersev

3. LEFKE- CENGİZKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Hüseyin Turaç

2. Mehmet Zehirok

3. Lisani Yalçuk

4. Cemal Soyer

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Cemal Saylan

2. Ergün Cebeci

3. Saim Toyca

4. Suzan Altıntaş

5. Daniş Altıntaş

6. Hülya Sağkanat

7. Katriye Soyer

8. Sinan Şehitzade

4. LEFKE- ÇAMLIKÖY

Muhtarlık Adayları

1. Ayhan Yapıcı

2. Abdurrazak Dürüz

3. Savaş Şahin

4. Altay Ayrancıoğlu

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mahmut Hazırlar

2. Abbas Budak

3. Erkin Omurtak

4. Aysel Alpşar

5. Mehmet Hasdağ

5. LEFKE- DENİZLİ MAHALLESİ

Muhtarlık Adayları

1. Salih Felek

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Kamuran Özreçberoğlu

2. Yılmaz Koroğlu

3. Ömer Saraç

4. Öznur İnanır

6. LEFKE- DOĞANCI

Muhtarlık Adayları

1. Mehmetali Başavcı

2. Ali Yılmaz Çölaşan

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Tevfik Tercan

2. Recep Tozanlı

3. Mehmet Kukural

4. Hüseyin Tabak

5. Hakan İkizoğlu

6. Kerime Karadayı

7. Hasan Karam

8. Ömer Uluşan

7. LEFKE- GAZİVEREN

Muhtarlık Adayları

1. Yusuf Sönmez

2. Hasan Akın

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Önder Zurnacı

2. Buğra Mercan

3. Fezile Karadayı

4. Osman Bulancak

5. Saadettin Büyükhoca

6. Sezgin Özçetiner

7. Ali Ersener

8. Zekiye Akarsular

8. LEFKE- GEMİKONAĞI

Muhtarlık Adayları

1. Ahmet Ced

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Sensevil Ced

2. Kemal Zaim

9. LEFKE- LEFKE

Muhtarlık Adayları

1. Namık Kemal Bayraktar

2. Turgay Özersoy

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Raif Özkan Yıltanlılar

2. Abdulkerem Sağlam

3. Nuran Özersoy

4. Mesut Akkoyun

10. LEFKE-TAŞPINAR

Muhtarlık Adayları

1. İzzet Erçağıl

2. Gürkan Gülderen

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Mehmet Emin Karadayı

2. Hüseyin Yılmaz Tamer

3. Mustafa Kemal Lord

4. Hasan Derin

11. LEFKE- YEDİDALGA

Muhtarlık Adayları

1. Özay Volkan

2. Güner Sergil

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Hatice Sevindi

2. Nevin Ertarkan

3. Gürhan Atalar

4. Necat Özemre

12. LEFKE- YEŞİLIRMAK

Muhtarlık Adayları

1. İsmet Özpolat

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Halil Gelengül

2. Gökhan Canveren

3. Uğur Kan

4. Osman Kazali

13. LEFKE- YEŞİLYURT

Muhtarlık Adayları

1. Kubilay Karpuzcu

2. Bülent Ecevit Sanlı

3. Ahmet Özüdoğru

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1. Burak Batman

2. Murat Hüseyin Çetinler

3. İbrahim Güreşcioğlu

4. Ziya Karabay

5. Faik Beşir

6. Hüseyin Gökçen

7. Okhan İnak

8. Gülşah Şahin Karagözlü