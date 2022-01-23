Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy kullanılan alanlarda propaganda yapılmaması uyarısında bulundu. Propagandanın dün gece saat 18.00’de sona erdiğine işaret edilerek, oy kullanmadan önce ve oy kullandıktan sonra propaganda yapmanın yasak olduğu hatırlatıldı.

YSK’nın açıklaması aynen şöyle:

“Oy kullanılan alanlarda propaganda yapmaya devam edildiği gözlemlendiği için, Yüksek Seçim Kurulu 5/76 Seçim ve Halkoylaması Yasası madde 65(2) altında propaganda sürecinin 22 Ocak 2022 saat 18.00 itibarıyle sona erdiğini, bugün 23/1/2022 tarihinde oy kullanmadan önce ve oy kullandıktan sonra da propaganda yapma yasağının yürürlükte olduğunu açıklamayı uygun görür”

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23/01/2022 11:25