YSK seçilmiş sayılan aday listesini açıkladı

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04/12/2022

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YSK seçilmiş sayılan aday listesini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu, 25 Aralık'ta yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için seçilmiş sayılan  aday listelerini açıkladı.

YSK duyurusunda, 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak olan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde kesinleşen adayların sayısı, seçilmesi gereken kişi veya kişilerin sayısına eşit veya daha az olduğundan, duyurulan adayların 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın 62. maddesi uyarınca seçilmiş oldukları açıklandı.

Listeler için tıklayın…

04/12/2022 17:18
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TAGS: YSK seçilmiş sayılan aday listesini açıkladı
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