YSK, yarın adayları geçici ilan edecek

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerine yönelik süreç işliyor.

Seçim takvimine göre adaylık için başvurular bugün yapıldı. Adaylar 2 Haziran’da kesinleşecek ve 3 Haziran’da ilan edilecek.

24 Haziran’da yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçiminde 28 belediye başkanı ve 280 belediye meclisi üyesi, 237 muhtar ile 948 aza belirlenecek.

Tüm ilçelerde partili veya bağımsız belediye başkan adayları ile belediye meclis üyeleri başvurularını yaptı.

Lefkoşa ve Lefkoşa ilçesine bağlı bölgelerdeki belediye Başkan adayları, belediye meclis üyeleri İlçe Seçim Kurulu’na başvuruda bulundu.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakıntüm ilçelerde başvurularını yaptıklarını belirtti.

CTP’nin yerel yönetimleri ve yerinden yönetimi çok önemsediğini kaydeden Sorakın, “yaşanmış deneyimlerimiz var. İnsan odaklı bir belediyecilik anlayışı ile sosyal belediyeciliği yerleştirmeye çalışacağız” dedi.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş da Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuruların ardından Lefkoşa için yapılacak çok şey olduğunu belirtti.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, Gencay Eroğlu’nun Lefkoşa için iyi bir seçenek olduğunu belirterek, yapacak çok şey var diye yola çıktıklarını ve başarılı olacaklarına inandıklarını kaydetti.

Güzelyurt’ta da başvurular yapıldı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu’nda yapılan müracaatta partililerle birlikteydi.

Gazimağusa’da da 24 Haziran’da yapılacak yerel seçimlere yönelik adaylar başvurularını İlçe Seçim Kurulu’na giderek yaptı.

Girne İlçe seçim kurulunda da partili veya bağımsız adaylar ile meclis üyeleri başvurularda bulundu.

İskele’de de İlçe seçim kuruluna ilgi büyüktü. Belediye Başkan adayları ve meclis üyeleri İskele İlçe seçimkuruluna başvurularını yaptı.

Bağımsız adaylar da bölgelerindeki İlçe seçim kurullarına giderek başvuruda bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu yarın adayları geçici ilan edecek. Aynı gün İlçe Seçim Kurulları da kendi ilçelerinde çıkacak adaylarıgeçici olarak duyuracak.

Yerel Seçimlere katılacak adaylar 2 Haziran’da kesinleşecek.

Kesinleşen adaylar 3 Haziran’da Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilecek.