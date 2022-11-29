YSK Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için başvuru yapan adayları geçici olarak ilan etti
29/11/2022
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 25 Aralık'ta yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için dün İlçe Seçim Kurullarına yapılan adaylık başvurularını başvuru sırasına göre geçici olarak ilan etti.
YSK'nın seçim takvimi uyarınca, kesinleşen adaylar 3 Aralık'ta ilan edilecek
Öte yandan YSK, bazı ilçelerde cinsiyet kotasına uyulmadan sunulan aday listelerini geçersiz saydı. Bazı siyasi partilerin bazı belediyelerde gösterdiği adayların, cinsiyet kotasına uyulmaması nedeniyle kabul edilmemesi konusunda YSK'nın ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.
İşte aday listesi... /images2/2022_11/2022_11_29/yskgeciciadaylarinilani.pdf