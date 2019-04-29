YSK’dan Ara Seçim Duyurusu...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İskele/İskele Merkez Mahallesi’nde bir ihtiyar heyeti üyeliği için de 23 Haziran’da seçim yapılacağını duyurdu.

YSK duyurusunda, “5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 14. maddesi ile 37/2/2019numaralı ve 15/4/2019 tarihli Meclis Kararı gereğince 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak Ara Seçim ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu’nun 7 No’lu Duyurusunda belirtilen boş yerlere ilaveten aşağıdaki İhtiyar Heyeti Üyeliğinin de boşaldığı, ilgililere duyurulur. İskele /İskele Merkez Mahallesi bir İhtiyar Heyeti Üyeliği” denildi.