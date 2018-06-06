YSK'dan bağımsız adaylara çağrı

Yüksek Seçim Kurulu, seçime bağımsız olarak katılacak adayların sandık kurullarında temsilci bulundurmak istemeleri halinde 10 Haziran tarihine kadar ilgili İlçe Seçim Kurulu’na dilekçe vermeleri gerektiğini duyurdu.

YSK’dan yapılan duyuruda, 24 Haziran tarihinde yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde, seçimlere bağımsız olarak katılacak olan adayların sandık kurullarında temsilci bulundurabileceklerine işaret edildi.

Duyuruda, seçime katılacak bağımsız adayların 3’den fazla temsilci göstermesi halinde, ilgili İlçe Seçim Kurulu’nun ad çekmek sureti ile sandık başında kalacak temsilciyi belirleyeceği kaydedildi