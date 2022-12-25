YSK’nın resmi olmayan sonuçlar…

Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi olmayan yerel seçim sonuçlarını açıklamaya devam ediyor.

YSK’nın resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Gönyeli-Alayköy’de toplam sandık sayısı 53 açılan sandık sayısı 45.

İlk sırayı yüzde 62.98 ile Hüseyin Amcaoğlu alırken, Ahmet Y. Benli ise yüzde 37.02 ile ikinci sırada yer alıyor.

Beyarmudu’nda toplam sandık sayısı 14, açılan sandık sayısı 9. ilk sırada yüzde 51.30 ile İlker Edip, ikinci sırada yüzde 32.20 Bülent Bebek, yüzde 15.70 ile Sadık Tuver’i, yüzde 0.8 ile Güray Kafa takip ediyor.

Çatalköy-Esentepe’de toplam sandık sayısı 22 açılan sandık sayısı 11. İlk sırada yüzde 35. 66’yla Ceyhun Kırok, yüzde 33.50 ile Mehmet Hulusioğlu, yüzde 19.82 ile Cemal Erdoğan takip ediyor.

Değirmenlik-Akıncılar’da toplam sandık sayısı 35, açılan sandık sayısı 20. İlk sırayı yüzde 55.98 ile Ali Karavezirler alırken, yüzde 42.50 ile Ebru Törehan, yüzde 1.53 ile Kamil Erdoğan Meren takip ediyor.

Dikmen’de toplam sandık sayısı 29, açılan sandık sayısı ise 22. İlk sırayı yüzde 54.20 ile Yüksel Çelebi alırken, ikinci sırada yüzde 44.70 ile Niyazi Öztürk, yüzde 1.11 ile Süleyman Kemik takip ediyor.

Erenköy-Karpaz’da toplam sandık sayısı 32, açılan sandık sayısı 28. İlk sırayı yüzde 43.66 ile Hamit Bakırcı alırken, ikinci sırayı 23.22 ile Suphi Coşkun, üçüncü sırayı 13. 42 ile Küfi Tulga, yüzde 13.35 ile Bekir Bolatcan, yüzde 6. 34 ile Metin Osmanlılar takip ediyor.

Geçitkale-Serdarlı’da toplam sandık sayısı 23 açılan sandık sayısı 21. İlk sırayı 56.57 ile Halil Kasım ikinci sırayı ise yüzde 43. 43 ile Hasan Öztaş alıyor.

Lapta- Alsancak-Çamlıbel’de toplam sandık sayısı 51 açılan sandık sayısı 41. İlk sırayı yüzde 49.50 ile Fırat Ataser, ikinci sırayı yüzde 28.59 ile Fuat Namsoy, üçüncü sırayı yüzde 13. 20 ile Emre Efendi, dördüncü sırayı yüzde 4.65 ile Mehmet Yulaf, son sırayı ise yüzde 4.06 ile Salahi Türel Uçkan alıyor.

Mehmetçik-Büyükkonuk, toplam sandık sayısı 19 açılan sandık sayısı 13. İlk sırayı yüzde 44.58 ile Fatma Çimen Tuğlu, ikinci sırayı yüzde 39.04 ile Cemil Sarıçizmeli, üçüncü sırayı ise yüzde 16.38 ile Mehmet Çelebi takip ediyor.

Mesarya toplam sandık sayısı 30, açılan sandık sayısı 23. İlk sırayı yüzde 41.40 ile Ahmet Latif, yüzde 37.89 ile Kürşat Özer, yüzde 19.34 ile Hasan Adahan, yüzde 1.37 ile Eylem Dolmacı Nalcıoğlu takip ediyor.

Tatlısu, toplam sandık sayısı 4 açılan sandık sayısı 3. İlk sırayı yüzde 55.07 ile Hayri Orçan, yüzde 36.89 ile Orhan Bebek, yüzde 8.04 ile Mehmet Ali Özdemir takip ediyor.

Yeniboğaziçi’nde toplam sandıkların tümü açıldı ve Katip Demir seçimi kazandı.

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25/12/2022 20:10