Yu-Gi-Oh!'un yaratıcısı denizde ölü bulundu

Dünyaca ünlü manga ve anime serisi Yu-Gi-Oh!’un yaratıcısı Japon manga yazarı Kazuki Takahashi yaşamını yitirdi. Anime serisinin ardındaki sanatçının cansız bedeni denizde bulundu. Takahashi’nin bedeni Japonya’nın Okinawa kentindeki Nago şehrinin 300 metre açıklarında, yoldan geçen bir kişi tarafından bulundu.

ARACI BULUNDU

Olay yerine yakın bir yerde terk edilmiş beyaz bir kiralık araba keşfeden yetkililer, aracın yazara ait olduğunu tespit etti. 60 yaşındaki Takahashi'nin dalış sırasında kaza sonucu öldüğü bildirildi.

DÜNYA ÇAPINDA BAŞARI

Kazuki Takahashi, 1996’da Yu-Gi-Oh’yu kaleme almasıyla kısa süre içerisinde dünya çapında başarı elde etti. Seri, 16 yaşındaki Yugi Muto’nun oyun dünyasında yaşadığı maceraları konu ediniyor.

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09/07/2022 12:29