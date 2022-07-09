Yu-Gi-Oh!'un yaratıcısı denizde ölü bulundu
Anime dünyasının en ünlü yapımlarından birisi olan Yu-Gi-Oh!'un yaratıcısı Japon sanatçı Kazuki Takahashi'nin cansız bedeni denizde bulundu.
09/07/2022
Dünyaca ünlü manga ve anime serisi Yu-Gi-Oh!’un yaratıcısı Japon manga yazarı Kazuki Takahashi yaşamını yitirdi. Anime serisinin ardındaki sanatçının cansız bedeni denizde bulundu. Takahashi’nin bedeni Japonya’nın Okinawa kentindeki Nago şehrinin 300 metre açıklarında, yoldan geçen bir kişi tarafından bulundu.
ARACI BULUNDU
Olay yerine yakın bir yerde terk edilmiş beyaz bir kiralık araba keşfeden yetkililer, aracın yazara ait olduğunu tespit etti. 60 yaşındaki Takahashi'nin dalış sırasında kaza sonucu öldüğü bildirildi.
DÜNYA ÇAPINDA BAŞARI
Kazuki Takahashi, 1996’da Yu-Gi-Oh’yu kaleme almasıyla kısa süre içerisinde dünya çapında başarı elde etti. Seri, 16 yaşındaki Yugi Muto’nun oyun dünyasında yaşadığı maceraları konu ediniyor.