Yücetürk: 653 istihdam bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, "Hepimizin sorumluluğu engellerin aşılması için dayanışma içinde çalışmaktır. Dünyadaki gelişmeler de izlenmeli, yapacak çok işimiz var" İfadelerini kullandı.



Akıncı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında yer alan kabulde, Federasyon Başkanı Derviş Yücetürk, engelliler federasyonunu oluşturan 5 dernek temsilcisi ile birlikte sıkıntılarını anlattı, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya federasyona verdiği destekten dolayı teşekkür etti.



Yücetürk, 653 istihdam beklediklerini, ancak bunların 44'ünün öncelikli olduğunu ifade ederek, bu konuda hükümete fırsat tanımak istediklerini söyledi.



Cumhurbaşkanı’nın her zaman kendilerine destek ve yardımda bulunduğunu, buna teşekkür ettiklerini ifade eden Yücetürk, en büyük sorunlarının birinin de engelli dairesi kurulmaması olduğunu ifade etti ve "Engelli dairesi mutlaka kurulmalı" dedi.



Yücetürk, Özel Eğitim Yasası istediklerini de söyledi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, engellilerin sorunları bildiklerini, her yıl bu sorunların bazılarının çözüldüğünü bazılarının durduğunu ifade ederek, böylesi özel günlerin sorunların dile getirilmesi için önemli olduğunu kaydetti.



Akıncı, Sağlığın her açıdan önemli olduğunu, sosyal yönden de önemli olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı olarak sorunların çözümüne yardımcı olmaya devam edeceklerini bunu sadece maddi değil manevi de yapacaklarını her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.



Akıncı, Toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesinin de önemine işaret ederek, Kimin ne vakit engelli olacağının belli olmadığını vurguladı ve "Hepimizin sorumluluğu engellerin aşılması için dayanışma içinde çalışmaktır. Dünyadaki gelişmeler de izlenmeli, yapacak çok işimiz var." İfadelerini kullandı.