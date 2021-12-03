Yücetürk: Biz engelli olmaktan utanmıyoruz ama bizi yönetenler utanmalı

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’na bağlı 5 dernek, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

Federasyon binasındaki Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim ve Kültür Salonu’ndaki basın toplantısında, engellilerin sorunları bir kez daha kamuoyuyla paylaşıldı.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu ve Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk, KKTC’de engelliler açısından kutlanacak bir şey olmadığını belirterek, “Biz engelli olmaktan utanmıyoruz ama bizi yönetenler utanmalıdır artık” dedi.

Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda da, “Her defasında değişen bakanlara sorunlarımızı anlatmak yorulduk” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’na bağlı Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ve Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği’nin yetkilileri basın toplantısına katılırken, Engelli Aileler Dayanışma Derneği, Umut Otizm Derneği ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği temsilcileri ise mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadı.

YÜCETÜRK

Basın toplantısında ilk söz alan Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Yücetürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü’nün Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilerek, 30 yıldan bu yana tüm ülkelerde kutlandığını belirtti.

Yücetürk, KKTC’de ise ilan edildiği yıldan bu yana kesintisiz olarak Dünya Engelliler Dayanışma Günü’nde var olan sorunların yetkililere iletildiğine dikkat çekti.

“KKTC’de engellilerle ilgili kutlanacak bir şey yok” diyen Derviş Yücetürk, 45 yıl önce Kıbrıs Türk Görmezler Derneği kurulduğunda var olan sorunların devam ettiğini kaydetti.

“KKTC’DE 6 BİN ENGELLİ VAR”

KKTC’de 6 bin engelli bulunduğunu dile getiren Yücetürk, 22 maddeden oluşan taleplerini, 15 maddeye indirdiklerini ancak 15 maddelik istem paketinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Bugüne kadar sorunlarını yetkililerin bilgisine getirdiklerini belirten Yücetürk, bazı sorunların çözülme aşamasına gelmesine rağmen hükümet değişiklikleri nedeniyle yarım kaldığını anlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın olumlu görüş vermesine rağmen Engelli Dairesi’nin kurulamadığını ifade eden Yücetürk, dairenin, engellilerin tüm sorunlarını bir merkezden çözmek adına önemini vurguladı.

“ÖZEL EĞİTİM YASASI 15 DEFA KADÜK OLDU”

32 yıldır mücadele etmelerine rağmen Özel Eğitim Yasası’nın Meclis’te 15 defa kadük olduğunu dile getiren Yücetürk, “Bunlar bizleri üzüyor” dedi. “Özel Eğitim Yasası olmazsa olmazımızdır” vurgusu yapan Yücetürk, sosyal bir devlet olmanın gereği olarak bu yasanın geçmesinin şart olduğunu söyledi.

“İSTİHDAM KONUSUNDA SINIFTA KALDIK, BÜTÜN HÜKÜMETLER SUÇLU”

“İstihdam konusunda sınıfta kaldık, gelmiş geçmiş bütün hükümetler suçludur” diye konuşan Yücetürk, bir arpa boyu yol alınamadığını kaydetti.

“ENGELLİLER YASASI HASTA YASASINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ”

Engelliler Yasası’nın hasta yasasına dönüştürüldüğünü dile getiren Yücetürk, madde bağımlıları, böbrek, kalp, kanser, diyabet vs. hastalarının yapılan değişiklikle bu yasa kapsamına alındığını anlattı. Haklı olmalarının söylenmesine rağmen oy hesapları nedeniyle yasanın düzeltilemediğini kaydeden Yücetürk, “Kaderimiz siyasilerin ellerinde” dedi.

“EN BÜYÜK YARAYI ALAN ENGELLİ SINIFIDIR”

Halkın, dövize karşı Türk Lirası’nın erimesiyle büyük sıkıntılar içinde olduğunu dile getiren Yücetürk, “En büyük yarayı alan engelli sınıfıdır” şeklinde konuştu.

Engellilerin maddi açıdan devletten aldığı desteğin gülünç bir hal aldığını dile getiren Yücetürk, bunun düzeltilmesi için engellilere verilen katkının asgari ücrete bağlı olmaması gerektiğini söyledi.

2014 yılında temeli atılan Engelsiz Yaşam Evi’nin geçen Temmuz ayında tamamlandığını ifade eden Yücetürk, ancak projenin amacından saptırıldığını, 48 yataklı olan projenin 32 yatağa indirildiğini belirtti.

0-18 yaş arası çocukların proje kapsamından çıkarıldığını anlatan Yücetürk, “Bu konuda da kandırıldık” dedi.

Engelsiz Yaşam Evi’nin en geç 20-21 Temmuz’da açılacağı sözünün verilmesine rağmen açılamadığını ifade eden Yücetürk, Engelsiz Yaşam Evi’nin açılması için 42 kişilik kadro gerektiğini ancak yasanın yapılamadığını, ilgili bakanlığın da yasa olmaması nedeniyle istihdam yapamadığını söyledi.

“ANNESİZ, BABASIZ ORTADA KALAN 25 ENGELLİMİZ VAR”

Yeni gelecek hükümetin duyarlı olması ve Engelsiz Yaşam Evi’ni hizmete açması temennisini dile getiren Derviş Yücetürk, “Çünkü bugün annesiz, babasız ortada kalan 25 tane engellimiz var” dedi.

2016 yılında İmar Yasası altında çıkarılan Engelli Standartları Tüzüğü’ne de değinen Yücetürk, bu tüzüğün inşa edilecek her şeyin engelliye göre yapılması açısından belediyeleri ilgilendirdiğini söyledi.

Belediyelerin ise mali yetersizlik nedeniyle bu tüzüğü uygulayamadığını anlatan Yücetürk, “Devlet yasa ve tüzük yapar ama bu işi yapacak olanlara mali kaynak verilemiyor. Bu da bizim güçsüzlüğümüzü gösteriyor” şeklinde konuştu.

Toplu taşımacılık olmamasının da sıkıntı yarattığını anlatan Yücetürk, “Biz engelli olmaktan utanmıyoruz ama bizi yönetenler utanmalıdır artık” dedi.

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Özel Eğitim Merkezi’nden de bahseden Yücetürk, binanın tam donanımlı ve son teknolojiye sahip olduğunu anlattı.

Kaynaştırılmış eğitim çerçevesinde okullarda eğitim gören engelli çocuklara da değinen Yücetürk, bu çocuklar için “gölge öğretmen” uygulamasının gerekli olduğunu söyledi.

ÇALUDA

Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda da, engelli bireylerin yaşadığı sorunların sadece kendilerinin değil, ailenin, çevrenin, toplumun, tüm insanların ortak sorunu olduğunu kaydetti.

Meclis’ten geçen BM Engelli Hakları Bildirgesi’nin hâlâ uygulanamadığını ifade eden Çaluda, mevzuata uygun tüzüklerin çıkarılması gerektiğini söyledi.

Özel Eğitim Yasası’nın ivedi olarak Meclis’ten geçmesinin önemini vurgulayan Melek Çaluda, erken tanı merkezinin olmadığını, aile danışmanlık hizmetleri verilmediğini belirtti.

Yasal düzenlemelerin yapılamadığına dikkat çeken Çaluda, anne ve babanın ölümü halinde gelecekleri belirsiz olan tüm özel gereksinimli bireyler için başlatılan Engelsiz Yaşam Evi’nin hayata geçirilmemesinin düşündürücü olduğunu söyledi.

Çaluda, “Her defasında değişen bakanlara sorunlarımızı anlatmak yorulduk” dedi.

15 MADDELİK İSTEM PAKETİ

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nun, devlet ve hükümet yetkililerinden talep ettiği 15 maddelik istem paketi şöyle:

“-Engellilerin genel sorunlarını çözecek Engelliler Dairesi’nin acilen kurulması.

-Özel eğitim yasa ve tüzüklerinin acilen Meclis’ten çıkarılması.

-18 Yaş Üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezleri ile yakında açılması planlanan Engelsiz Yaşam Evi’ne devlet tarafından ihtiyaç duyulan kadrolarla ilgili gerekli çalışmaların acilen tamamlanması ve gerekli yasaların yapılması.

-Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası altında mevcut olan Derecelendirme Tüzüğü, İş koşulları ve Nakdi Yardımlar Tüzüğü ile Hak ve Ödevler tüzüklerinin iyileştirilmesi.

-Engelli yurttaşlarımızın kamuya açık alanlarda ve kamuya yönelik hizmetlerden eşit şekilde yararlanmalarını engelleyen ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarına ivedi çözüm getirilmesi.

-2006 yılından beri gerekçesiz olarak kamuya yapılmayan yüzde 4’lük engelli istihdamının acilen yapılması ve sağlık kurulu raporu nedeniyle istihdam edilemeyen engellilere de asgari ücret düzeyinde nakdi yardım sağlanması.

-Özel bakıma gereksinimleri olan engellilerin ailelerinin maddi durumuna bakılmaksızın bakıcılarına asgari ücret düzeyinde maaş bağlanması.

-KKTC Meclisi’nden geçen BM Engelli Hakları Bildirgesi’nin acilen uygulanması için gerekli tüzüklerin ivedilikle çıkarılması.

-Yaşamlarını nakdi yardımla sürdüren engellilere elektrik, su ve telefon gibi muafiyetlerin acilen sağlanması.

-İlçe merkezlerinde bulunan özel eğitim okullarına ve/veya kaynak sınıflara ve/veya kaynaştırılmış eğitime devam eden engelli çocukların tamamının ulaşımlarını sağlayacak servislerin konulması ve servislerde bakıcı olması.

-Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu girişimleri ile Türkiye Kızılayı’ndan alınıp devlet eliyle hizmete açılan Girne Karakum’daki 18 yaş üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nin yanında bulunan alana Engelli Tatil Köyü yapılmasının sağlanması.

-Bakanlar Kurulu kararı ile 1985 yılında Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ile Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’ne tahsis edilen merkez bina ve okul arsalarının bir an önce tapularının verilmesi.

-Kaynaştırılmış eğitime giden engelli çocukların gölge öğretmenliklerini yapacak olan kişilerin ödenekleri Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından karşılanması.

-Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’na bağlı Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği, Umut Otizm ve Engelli Aileleri Dayanışma derneklerine yer veya bina tahsis edilmesi için acilen gereğinin yapılması.

-Engellilerin sorunlarını gerçek anlamda çözecek olan, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası altında oluşturulan Engelliler Komitesinin koordinatör bakanlık; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde en az 2 ayda bir toplanmasının acilen sağlanması.”

Haber ve fotoğraf: Afet İlban - TAK

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03/12/2021 13:14