Fatma Ünal’ın Ulusal Birlik Partisi Girne Kadın Kolları Başkanı seçildiği kongreye yönelik çeşitli usulsüzlük iddialarıyla başlayan hukuk davası 18 Eylül’e ertelendi.

Başkanlık seçimlerinde Fatma Ünal’a karşı aday olan Müge Yücetürk’ ün şikayeti üzerine, hem UBP’ye hem de Fatma Ünal’a karşı dava açılmıştı.

Mahkemeye taşınan iddialar arasında; “Başbakanlık personellerinin, oy veren kişilere müdahale etmesi, divan üyesi olmayan bir kişinin oy pusulalarına müdahale etmesi, erkek bir şahsın oy kullanması, kimlik kartı ibraz etmeyen kişilerin oy kullanması” gibi suçlamalar yer alıyor.

Söz konusu davayla ilgili duruşma bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşüldü.

Duruşma 18 Eylül’e ertelendi.