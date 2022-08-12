YUDER’de görev dağılımı yapıldı
12/08/2022
Yunan Dili Derneği’nde (YUDER) 3’üncü Olağan Genel Kurulu’nun ardından görev dağılımı yapıldı.
Olağan Genel Kurul sonrası ilk toplantısını gerçekleştiren yeni yönetim kurulu, başkanlığa Arif Malek’in getirilmesine oybirliğiyle karar verdi.
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Başkan: Arif Malek
Koordinatör: Özgen Özyönüm
Örgütlenme Sekreteri: Ahmet Karagözlü
Basın ve Yayın Sorumlusu: Tünay Mertekçi
Mali İşler Sorumlusu: Ferda Ergün
Sosyal İşler, Etkinlik ve Proje Sorumlusu: Çise Erdoğa
Tanıtım ve Kurumsal İletişim Sorumlusu: Diyar Tozakı
Yedek Üye: Fatma Tahsin Keleş