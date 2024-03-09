Yukarı Bostancı'da feci kaza, 4 yaşındaki çocuğa araba çarptı

ads ads ads ads
09/03/2024

ads
Yukarı Bostancı'da feci kaza, 4 yaşındaki çocuğa araba çarptı

Yukarı Bostancı'da saat 17.30 raddelerinde, İzzet Kombos Bulvarı üzerinde Serhat YILDIRIM (E-42) yönetiminizdeki SP 529 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce sağa döndüğü esnada sol kaldırım üzerinden park alanına doğru koşarak geçmekte olan 4 yaşındaki Ergün TOPALOĞLULARI'na çarptı

Kaza sonucu yaralanan Ergün TOPALOĞLULARI Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Küçük çocuğun sol ayağında kırık ve iç kanama teşhisi ile  yoğun bakım servisinde müşahade altına alındı.

Araç sürücüsü tutuklandı.

09/03/2024 22:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.