Yukarı Bostancı'da feci kaza, 4 yaşındaki çocuğa araba çarptı
09/03/2024
Yukarı Bostancı'da saat 17.30 raddelerinde, İzzet Kombos Bulvarı üzerinde Serhat YILDIRIM (E-42) yönetiminizdeki SP 529 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce sağa döndüğü esnada sol kaldırım üzerinden park alanına doğru koşarak geçmekte olan 4 yaşındaki Ergün TOPALOĞLULARI'na çarptı
Kaza sonucu yaralanan Ergün TOPALOĞLULARI Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Küçük çocuğun sol ayağında kırık ve iç kanama teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahade altına alındı.
Araç sürücüsü tutuklandı.