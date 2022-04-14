Yüksek Adliye Kurulu TMK üyeliğine Bengü Ünsal’ı atadı

Yüksek Adliye Kurulu, Taşınmaz Mal Komisyonu üyeliğine 8 Nisan’dan geçerli olmak üzere Bengü Ünsal’ı atadı.

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, Yüksek Adliye Kurulu’nun "Anayasa'nın 159'uncu Maddesinin (1). Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Yasası"nın Malların Tazmini, Takası 11(1) (A) maddesine ve İadesi dayanarak Cumhurbaşkanı tarafından önerilen kişilerden Bengü Ünsal'ı 8 Nisan 2022 tarihinden itibaren, Taşınmaz Mal Komisyonu Üyeliğine atadığı kaydedildi.

Bu habere tepkiniz:



14/04/2022 22:06