Yüksek Değerlendirme Kurulu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplandı

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02/08/2024

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Yüksek Değerlendirme Kurulu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplandı

 Yüksek Değerlendirme Kurulu ağustos ayı toplantısı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı yer aldı.

Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısında, 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere, Piyade Kurmay Albay Mehmet Ali Akbaş’ın “tuğgeneral” rütbesine terfi ettirilmesine karar verildi.

02/08/2024 09:26
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TAGS: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yüksek Değerlendirme Kurulu
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