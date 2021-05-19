Yüksek gerilim hattından kıvılcım düştü, 12 adet balya yandı

 Güzelyurt-Lefke ana yolundaki elektrik trafosuna yüksek gerilim hattından kıvılcım düşmesi yangına neden oldu.

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19/05/2021

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Yüksek gerilim hattından kıvılcım düştü, 12 adet balya yandı

 Güzelyurt-Lefke ana yolundaki elektrik trafosuna yüksek gerilim hattından kıvılcım düşmesi yangına neden oldu.

Polis Basın Bülteni’ne göre dün saat 11.30 sıralarında Güzelyurt - Lefke ana yolunda bulunan elektrik trafosunun güney kısmında yüksek gerilim hattından düşen kıvılcımlar sonucu çıkan yangında 12 balya yandı. 

Yangın, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

19/05/2021 10:13
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TAGS: yangın, balya
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