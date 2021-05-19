Yüksek gerilim hattından kıvılcım düştü, 12 adet balya yandı
Güzelyurt-Lefke ana yolundaki elektrik trafosuna yüksek gerilim hattından kıvılcım düşmesi yangına neden oldu.
19/05/2021
Güzelyurt-Lefke ana yolundaki elektrik trafosuna yüksek gerilim hattından kıvılcım düşmesi yangına neden oldu.
Polis Basın Bülteni’ne göre dün saat 11.30 sıralarında Güzelyurt - Lefke ana yolunda bulunan elektrik trafosunun güney kısmında yüksek gerilim hattından düşen kıvılcımlar sonucu çıkan yangında 12 balya yandı.
Yangın, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.