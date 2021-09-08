Yüksek İdare Mahkemesi, KIB-TEK’e doğrudan yakıt alımını durdurdu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurulu’nun (KIB-TEK) Bakanlar Kurulu kararlarıyla aldığı “doğrudan yakıt alımlarını” Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) taşıyan Sidereal Denizcilik Şirketi, “36 bin ton doğrudan yakıt alımı” ile ilgili açtığı davada, ara emri alınmasını sağladı.

YİM, Sidereal Denizcilik Şirketi’ni haklı bularak, KIB-TEK'in 36 bin ton doğrudan yakıt alımını durdurarak, ara emri kararı verdi... Elde edilen bilgiye göre, YİM, yakıt alımıyla ilgili olarak Bakanlar Kurulu’nun doğrudan alım kararı verme yetkisi olmadığına, Kamu İhale Yasası’nın ihlal edildiğine karar verdi. YİM’de yarın sabah da yine aynı şirketin 30 bin tonluk doğrudan yakıt alımı ile ilgili şikayeti görüşülecek.

Bugünkü kararın, 30 bin tonluk alım kararına da emsal teşkil etmesi bekleniyor. Yarın bir ara emri kararı daha çıkabilir. 30 bin tonla ilgili YİM’deki duruşma yarın sabah saat 09.00’da görüşülecek.

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08/09/2021 14:14