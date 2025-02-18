Yüksek Kiralar, Yatırım Karşılığını Verme Süresine Yaradı

Haber Kıbrıs ÖZEL

KKTC’de “yatırım” olarak satın alınan ve kiralanan bir apartman dairesinin, yatırım karşılığını verme süresinde düşüş var. 2024 yılı sonunda dairelerin “geri dönüş süresi” ülke genelinde 15.2 yıla kadar indi.

2023 yılı sonunda bu süre 16.1 yıl; 2022 sonunda 16.8 yıl; 2021 sonunda 17.8 yıl; 2020 sonunda ise 18.2 yıl idi. Geri dönüş süresi günün rayiç kiralama bedeli üzerinden yıl olarak belirleniyor.

Emlak çevrelerine göre, süredeki düşüş, kiralama bedellerinin yükselişinden kaynaklanıyor. Bu çevrelere göre kiralardaki artış hızı, daire fiyatlarındaki artış hızını geçerken, bu durum yatırımın karşılığını alma süresini kısaltıyor.

LEFKOŞA DAHA AVANTAJLI

Yatırım karşılığını alma süresinde bölge olarak Lefkoşa ilçesi ön plana çıkarken, en dezavantajlı bölge Gazimağusa oldu. 101evler.com emlak satış sitesinin Reidin Data Analytics işbirliğiyle oluşturduğu konut piyasası verileri; geri dönüş sürelerinde ilçe merkezlerinin yüksek maliyetler (fiyatlar) nedeniyle daha sıkıntılı olduğunu gösteriyor.

İlçe ortalamalarında 16.1 yılla Gazimağusa en dezavantajlı bölge olarak ilk sırada yer aldı. Girne’nin ortalaması 15.6 yıl; Lefkoşa’nın ortalaması ise 14.3 yıl oldu. Ancak, yıllık sürede Gazimağusa ve Girne’de düşüş, Lefkoşa’da ise artış saptandı.

KAYMAKLI ÖNE ÇIKTI

Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne ilçelerinde semtlere göre yatırım karşılığının en kısa geri dönüş süresi 13.9 yılla Küçük Kaymaklı’da hesaplandı. Lefkoşa’da geçen yılların en avantalı semti olan Gönyeli 15.2 yıla, Ortaköy ise 15.1 yıla çıktı.

Karaoğlanoğlu 14.4 yılla Küçük Kaymaklı’yı izlerken, Girne Merkez’de geri dönüş süresi 14.9 yıla; Alsancak 15.2 yıla, Mağusa Merkez de 16 yıla geriledi.