Yüksek Komiser Lillie: Türkiye bölgede sondajı ileriye götürmesin

Birleşik Krallık’ın, “Türkiye’nin bölgede sondaj çalışmalarını ileriye götürmemesi” çağrısında bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, Birleşik Krallık adına Türkiye’ye bu yönelik bu çağrıyı Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’in yaptığını yazdı.

Habere göre Lillie, Kraliçe Elizabeth’in 93’üncü yaş günü nedeniyle Güney Lefkoşa’da düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde sondajı ileriye götürmemesi çağrısında bulundu.

Anlaşmazlıkların, şiddet, baskı uygulama, militarizasyon ile değil diyalog aracılığıyla çözümlenmesinin kritik olduğunu söyleyen Lillie, ülkesinin; Kıbrıs soruna adil, kalıcı ve demokratik bir çözüm bulunmasına yönelik desteğini de yineledi.

Lillie, İngiltere’nin, “Kıbrıs’ın, Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve refah merkezi olarak tam potansiyelini başarması amacıyla Kıbrıs halkının dostu ve ortağı ayrıca garantör ülke olarak Kıbrıs sorununda adil ve kalıcı bir çözümü desteklemeye devam edeceğini” ifade etti.

Bu nedenden dolayı Akdeniz’deki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini ifade eden Lillie, anlaşmazlıkların diyalog aracılığıyla çözümlenmesi gerektiğinden de söz etti.

ANASTASİADİS

Habere göre aynı etkinlikte konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise İngiltere Başbakanı Theresa May’in kendisine yönelik yanıt mektubunda, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde, planlanmış Türk sondajlarına karşı olduğunu ve Güney Kıbrıs’ın doğal kaynaklarını değerlendirmesi ve bunların araştırılmasına ilişkin egemenlik haklarını tanıdığını ifade ettiğini söyledi.

Anastasiadis, bu kritik konuyu, birçok kez Başbakan May ile ele aldığını belirtirken, Birleşik Krallık’ın, Güney Kıbrıs’a yönelik elle tutulur dayanışmasından ve mutlak desteğinden dolayı takdirini de dile getirdi.

Anastasiadis, “MEB” içerisinde yaratılan durumun, özellikle BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’u atamasının ardından, sürece ivme kazandırmak için çaba gösterdiği bir dönemde, müzakerelerin sürdürülmesine yönelik çabalarını engellediğini savundu.

Kıbrıs Rum tarafının, Guterres’in ortaya koyduğu 6 noktalık çerçeve temelinde müzakereleri sürdürme taahhüdüne bağlı kalmaya devam ettiğini belirten Anastasiadis, tüm müdahil tarafların, kalıcı barışın sağlanmasıyla ilgili önkoşulların yerine getirilmesi amacıyla özlü müzakerelere samimi bir şekilde müdahil olmaya hazır olup olmadıklarını da netleştirmesi gerektiğini savundu.