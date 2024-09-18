Yüksek Mahkeme, Baş Denetçiyi görevden aldı

Güney Kıbrıs kamuoyu bir görevden alma ile çalkalanıyor

Yüksek Mahkeme, Baş denetçi Odysseus Michailidis'in görevden alınması yönünde oybirliğiyle karar aldı

Rum Basını kararı “tarihi” diye yorumladı

Hukuk Servisi ile Baş Denetçi arasında 2020 yılında başlayan büyük mücadele, başsavcı Giorgos Savvidis'in Odysseus Michaelidis'in uygunsuz davranışı nedeniyle görevden alınması talebiyle doruğa ulaştı ve bugün derhal uzaklaştırma kararıyla sona erdi.

Yüksek Mahkemenin kararı bağlayıcı ve artık Cumhurbaşkanı’nın yeni bir Genel Denetçi ataması gerekiyor

Siyasi partiler, yaptıkları duyurularla, şeffaflık ilkelerine darbe vurulduğunu iddia ettiler

Tutkulu Genel Denetçi Odysseas Michaelidis ise bugünü Kıbrıs için kara bir gün olarak nitelendirdi ve kararın ifade özgürlüğü ve toplumun yolsuzlukla mücadele talebi açısından bir engel olduğunu ekledi.

AKEL ise, Nikos Christodoulidis Hükümeti ve Başsavcılığı sorumlu tuttu.

AKEL, bir önceki Lider Anastasiadis ve DİSİ Hükümetinin skandallarının gün ışığına çıkmasına katkıda bulunan Baş Denetçinin başına gelenlerden Nikos Hristodoulidis Hükümeti ve Başsavcılığı sorumlu tuttu.ımda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.