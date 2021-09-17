Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik 'baskın seçim' tartışmalarına son noktayı koydu!

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, ülkede bazı kesimler tarafından dillendirilmeye başlanan 'baskın seçim' konusunda dün yaptığı basın toplantısında bazı kuralları ve detayları hatırlattı. Şefik, bazı yasalara göre bir siyasi partinin seçime girebilmesi için 3 yılda bir yapılan genel kurulunu yapmış olması gerektiğinin altını çizdi. Şu anki koşullarda 3 siyasi partinin hali hazırda genel kurullarını yapmadığını ifade eden Şefik, genel kurullarını yapmayan partilerin seçime giremeyeceklerini söyledi.

Bu durumda Ulusal Birlik Partisi'nin genel kurulunu yapmadan bir seçime giremeyeceği ifade ediliyor.

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17/09/2021 16:15