Yüksek Mahkeme binası için arazi tahsisi Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinin doğusunda yapılması planlanan Yüksek Mahkeme binası için arazi tahsisine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre Bakanlar Kurulu, bina için gerekli olan arazinin tahsis edilmesi bağlamında Ortaköy/Lefkoşa’da yer alan bazı parsellerin ve bu parseller arasında kalan yolların askeri bölge kapsamından çıkarılmasını, aynı amaçla serbest bırakılan bazı parsellerin ise yeniden askeri bölge kapsamına alınmasını kararlaştırdı.