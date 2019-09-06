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Yüksek Mahkeme Johnson'a açılan davayı reddetti

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06/09/2019

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Yüksek Mahkeme Johnson'a açılan davayı reddetti

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu 5 hafta tatil etme kararının iptali için yapılan başvuruyu reddetti.

Yüksek Mahkeme Johnson'a açılan davayı reddetti.Yüksek Mahkeme, Johnson'ın İngiliz parlamentosunu 5 hafta tatil etme  kararının iptali için aktivist Gina Miller'in açtığı, eski başbakanlardan John  Major'ın da müdahil olduğu davada kararını verdi.   İskoçya Yüksek Mahkemesinin aynı konuda bu hafta verdiği karar  doğrultusunda, Johnson'ın parlamentoyu tatil kararının yasalara aykırı olmadığına  hükmedildi.

Kararda, Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararının hukuki değil  siyasi nitelikte olduğu, bu nedenle de mahkeme tarafından iptal edilemeyeceği  ortaya kondu. Kararın bir üst mahkemeye taşınma yolu ise açık bırakıldı. Üst  mahkemedeki duruşmanın 17 Eylül'de yapılması bekleniyor.    Davacı taraf, Johnson'ın parlamentoyu tatil kararıyla elindeki gücü  kötüye kullandığını iddia ediyordu.   Başbakan Johnson, geçen hafta parlamentoyu 9 Eylül-14 Ekim  tarihlerinde tatil etme kararı almıştı.   Parlamentoyu tatil kararı muhalefet partileri tarafından "darbe" diye  nitelendirilirken, hafta sonunda İngiltere'de 30'dan fazla kentte gösteriler  düzenlenmişti.    

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TAGS: Yüksek Mahkeme Johnson’a açılan davayı reddetti, haber, kıbrıs,
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