Yüksek Mahkeme: Yargıçlara tehdit söz konusu değil

Yüksek Mahkeme: “Yargıçlarımıza yönelik bir tehdidin bulunmadığı hususunda kamuoyunu bilgilendiririz”

ads ads ads ads
27/09/2024

ads
Yüksek Mahkeme: Yargıçlara tehdit söz konusu değil

Yüksek Mahkeme yargıçların tehdit edilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Yeni Bakış Gazetesi'nde, "Yargıçlar  Tehdit Altında mı?” başlığıyla yer alan  haber üzerine yazılı açıklama yapan Yüksek Mahkeme, bir babanın yargıçlara mail göndererek sanık oğlunun davasının erken zamanda görülmesini talep ettiğini, ancak  mesajlarda herhangi  bir tehdit  olmadığını vurguladı.

Yargıçlara telefon, mail ve benzeri yöntemlerle iletişime geçilmesinin yanlış olduğuna işaret edilen  açıklama şöyle:

 "Lefkoşa Kaza Mahkemesinin ilk tahkikat soruşturması için gündeminde olan bir davadaki sanığın babası tarafından Lefkoşa Kaza Mahkemesinde ceza davalarını görmekle görevli yargıca ve ayni kazada görevli 3 yargıca daha ayni içerikli mail attığı tespit edilmiştir.

Yargıçlara gönderilen maillerde sanığın babasının oğlunun davasının erken zamanda görülmesi yönünde bir talebi olmakla birlikte herhangi bir şekilde tehdit içeren bir beyan veya ifadesi olduğu tespit edilmemiştir.

 Yargıçların mail adreslerinin Kıbrıs Türk Barolar Birliğinin web sitesinden temin edildiği tespit edilmesi üzerine bilgimiz dışında yayınlanan bu mail adreslerinin kaldırılması talep edilmiş ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından derhal kaldırılmıştır. 

Yargıçlara telefon, mail ve benzeri yöntemlerle iletişime geçilmesinin yanlış olduğunu ve yapılmaması gerektiğini vurgulamak isteriz.

  Konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine getirir herhangi bir yargıcımıza yönelik bir tehdidin bulunmadığı hususunda kamuoyunu bilgilendiririz.”

27/09/2024 13:22
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Yüksek Mahkeme
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.