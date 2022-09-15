Yüksek Mahkeme yargıçlığına atanan Duatepe yemin etti

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15/09/2022

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Yüksek Mahkeme yargıçlığına atanan Duatepe yemin etti

Yüksek Adliye Kurulu tarafından Yüksek Mahkeme yargıçlığına atanan Kaza Mahkemesi Başkanı Bahar Duatepe, Cumhurbaşkanı Tatar huzurunda düzenlenen törenle yemin etti.

Cumhurbaşkanlığında yapılan yemin töreninde, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Başsavcı Sarper Altıncık, Yüksek Mahkeme yargıçları ve Yüksek Mahkeme temsilcileri de hazır bulundu.

Yemin töreninde yaptığı konuşmada, yoğun iş temposunda zaman ayırdığı için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür eden Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, Yüksek Mahkeme yargıçlığına atanan Bahar Duatepe’nin yeni görevinin hayırlı olmasını diledi ve başarılı olacağından emin olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar ise, kararlarına saygılı olduğunu belirterek, Bahar Duatepe’nin yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Yüksek Mahkeme yargıçlığına atanan Bahar Duatepe’nin özgeçmişi okundu ve Duatepe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar huzurunda yemin etti.

15/09/2022 11:24
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TAGS: yüksek Mahkeme yargıçlığı
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