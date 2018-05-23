Yüksek Mahkeme'de olaylı gün: Basına ve savcıya saldırı

Geçtiğimiz günlerde Mağusa Kaza Mahkemesi’nde basın mensuplarına yönelik yaşanan saldırı olayının bir benzeri bugün Yüksek Mahkeme koridorlarında yaşandı.

Yargıtay’ın açıkladığı bir karardan hoşnut olmayan sanık yakınları, görevini yapmaya çalışan bir basın mensubuna saldırıp hakaret etti. Olaya tanık olan ve müdahale etmeye çalışan bir savcı ve avukat da bahsi geçen kişilerin hakaret ve sözlü saldırılarından nasibini aldı.

Mahkeme koridorunda sergilemiş oldukları saldırgan hareketlerle yetinmeyen kişiler, mahkeme ve yargıçlara da hakaret ettiler.

Barolar Birliği söz konusu olay üzerine yayınladığı açıklamasında: “iş işten geçmeden ve telafisi imkansız bir durum ortaya çıkmadan Mahkemelerde etkin güvenlik tedbiri alınması gerektiği hususundaki uyarımızı bir kez daha tekrarlamak görevimizdir” dedi.

Açıklama şöyle:

Barolar Birliği’nin sık sık dile getirmekte olduğu ciddi bir tehlikenin varlığı artık kendini iyice hissettirmeye başlamıştır.

Bazı kişiler, mahkeme koridorlarına ve salonlarına gelerek arzu ettikleri neticenin gerçekleşmesi için baskı oluşturma; istedikleri netice ortaya çıkmadığında yargı mensuplarına hakaret etme; Mahkemede görevlerini yapan kişilere fiili veya sözlü saldırı gerçekleştirme hakkını kendilerinde görmeye başlamışlardır. Bu eylemlerin günden güne artmakta olduğu da açıkça görülmektedir.

Üst üste yaşanan bu olaylar, Yargılama gibi çok önemli ve hayati bir faaliyetin gerçekleştirildiği Mahkemelerde Polisin yeterli güvenlik tedbiri almadığını açıklıkla ortaya koymaktadır.

Barolar Birliği olarak, iş işten geçmeden ve telafisi imkansız bir durum ortaya çıkmadan Mahkemelerde etkin güvenlik tedbiri alınması gerektiği hususundaki uyarımızı bir kez daha tekrarlamak görevimizdir