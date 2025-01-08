Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu başkanlığında toplanan Yüksek Öğretim İstişare Kurulu toplantısında, yüksek öğretimdeki sorunlar masaya yatırıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Yüksek Öğretim İstişare Kurulu toplantısına başkanlık etti. Bakanlıkta gerçekleşen toplantıya Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın ve YÖDAK üyeleri, Kıbrıs Üniversiteler Birliği başkanı Prof. Dr. Asım Vehbi ile KKTC’deki üniversitelerin rektörleri, tüm bakanlıklardan temsilciler, PGM Muhaceret Müdürü Başmüfettiş Fevzi Öztümen, Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış ilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi ve diğer yetkililer katıldı.

Toplantı öncesinde konuşan Bakan Çavuşoğlu İlk kez bu kadar geniş kapsamlı bir toplantı düzenlediklerini belirterek, “YÖDAK ve Kıbrıs Üniversiteler Birliği üyeleri ile ülkemizdeki üniversite rektörleri ve temsilcileri burada. Şimdi karşılaştığımız sorunları burada tek tek çözmek için biraradayız. Amacımız tüm sorunları minimize etmek ve ülkemiz için son derece hayati öneme sahip Yüksek Öğretim sektörümüzü daha iyi noktalara taşımaktır” dedi

Çavuşoğlu şöyle devam etti;

“Değerli Eğitim Camiası, kıymetli bürokrat ve ilgili teknik uzman arkadaşlar. Yeni yılın ilk günlerinde bu toplantıyı yapıyoruz ve ilk kez bu kadar katılımlı ve geniş kapsamlı bir toplantı düzenliyoruz. Amacımız bu ülkeye okumak için gelen çocuklarımızın karşılaştığı sorunları ortadan kaldırmak ve daha iyi bir eğitim sistemini hep birlikte oluşturmaktır. Bugün burada herkes kendi yaşadığı sorunu aktaracak ve çözümünü yine bu masada beraber arayacağız. Bugün devletin ilgili tüm dairelerinden sorumlu arkadaşlarda burada bizimle ve onlarla da sorunların çözümü konusunda bize yardımcı olacaklar. Amacımız sorunları ortadan kaldırmak ve daha iyi bir eğitim öğretim sistemini yaratmak.”